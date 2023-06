Zwei Bronzene für Schmirl

Einen Tag nach dem Gewinn der Bronzemedaille im 10-m-Team-Bewerb (Luftgewehr) mit Martin Strempfl und Andreas Thum sorgte Alex Schmirl erneut für Edelmetall. Dabei verpasste er am Sonntag in Wroclaw im 50-m-Dreistellungskampf (Kleinkaliber) allerdings im Finale beim Kniendschießen die an diesem Tag eigentlich für ihn reservierte Goldene. „Ich war im Grunddurchgang und auch im Finale im Liegend- und Stehendschießen so überlegen, dass ich mich jetzt sogar über die Bronzene ärgern muss“, war er nach dem EM-Wochenende nicht ganz zufrieden. „Dabei hätte ich die zwei dritten Plätze vor der EM, hätte man sie mir angeboten, sicher genommen!“

Schmirl kam im Finale in acht Schussserien auf 406,8 Ringe und verpasste die Qualifikation fürs Match um Gold nur um 0,2 Ringe. Vierter wurde der Norweger Simon Kolstad Claussen (404,1). Im Duell um den Titel in der neunten Serie setzte sich schließlich der Ungar Zalan Tibor Pekler gegen den Tschechen Jiri Privratsky durch. Pekler sicherte sich damit auch den Quotenplatz für die Olympischen Spiele 2024 in Paris.

Schmirl verpasst Weltrekord im Grunddurchgang nur um einen Ring

Im Grunddurchgang ging Schmirl sogar als Sieger hervor. Auf 199 von 200 möglichen Ringen im Kniendschießen ließ der Heeressportler 200 Ringe im Liegend- und 196 im Stehendschießen folgen und blieb damit während der gesamten Qualifikation unangefochten an der Spitze. Gesamt 595 Ringe lagen nur einen Ring unter dem aktuellen Weltrekord und sind die Bestmarke bei Europaspielen bislang. „Ich bin extrem stolz auf meine Qualifikationsleistung. Ich habe zwar gewusst, dass ich momentan sehr gut drauf bin, aber man muss es dann trotzdem auf den Punkt bringen, was mir in allen drei Stellungen perfekt gelungen ist“, erklärte Schmirl.

Nach Kniend-Aussetzer noch Medaille gerettet

Leider gelang Schmirl die notwendige Fokussierung im ersten Finaldurchgang ganz und gar nicht und so positionierte er sich nach den beiden Kniendserien vorerst nur auf Rang sechs. Liegend holte der Rabensteiner aber wieder stark auf und schob sich mit Zwischenrang vier in unmittelbare Nähe der Medaillenränge. Allerdings fehlten ihm die bereits erwähnten 0,2 Ringe, um es ins Goldduell zu schaffen. Die erfolgreiche Aufholjagd beendete Schmirl aber stehend im Kampf um Bronze. „Der Finalstart war nur Durchschnitt und in diesem Klassefeld leider zu wenig“, muss Schmirl konstatieren. „Der Weg zu einer Medaille war dann richtig hart, aber zumindest das habe ich noch geschafft und so muss ich damit auch zufrieden sein. Aber ich hätte heute schon gern gewonnen, zumal ich in fünf von sechs Durchgängen klar überlegen war.“

Im Luftgewehr-Einzel wird Medaille noch knapp verpasst

Bereits im Luftgewehr-Einzelbewerb der Männer hatte der EM-Bronzemedaillengewinner nach einem für ihn turbulentem Wettkampf eine Medaille verpasst und musste sich letztlich auch Teamkollege Martin Strempfl knapp geschlagen geben. Beide österreichischen Schützen haben bei internationalen Events der vergangenen Monate Weltklasseresultate erzielt. Den Grunddurchgang beendete der 38-jährige Steirer Strempfl mit 629,6 Ringen und der fünften Position.

Hervorragend startete Schmirl. Mit 105,6 Ringen in Serie eins lag er vorerst am dritten Zwischenrang. Weit zurück fiel der Weltranglisten-Achtzehnte jedoch in Serie zwei woraufhin er eine turbulente Aufholjagd begann. Erst mit seinen letzten fünf Schüssen, nämlich unglaublichen fünfmal 10,8 und einer in dieser Konkurrenz unerreichten 106,4 rutschte der 33-Jährige auf den achten Qualifikationsrang und qualifizierte sich mit 628,9 doch noch fürs Finale.

Nach der ersten Fünf-Schuss-Serie des Rankingmatches, dem ersten Teil des Finales, lagen Strempfl und Schmirl ringgleich auf den Rängen vier und fünf auf Tuchfühlung mit der Spitze. Die Positionen behielten die beiden nach der zweiten Fünf-Schuss-Serie bei, Strempfl jedoch nun ringgleich mit dem Drittplatzierten Jiri Privratsky (CZE). Obwohl die Österreicher konstant weiterschossen, schob sich in der dritten Serie Sergey Richter (ISR) an ihnen vorbei – also Zwischenrang fünf und sechs für Strempfl und Schmirl. Rang sieben und acht wurden hier eliminiert. In der vierten Serie behielt Schmirl seine Platzierung und erzielte damit den sechsten Rang. Richter fiel hinter Strempfl zurück, so durfte dieser als Vierter eine weitere Serie bestreiten – vor ihm ausschließlich Schützen, die bereits einen Olympiaquotenplatz besaßen. Mit einer tollen finalen Serie verabschiedete sich Strempfl als hervorragender Vierter aus diesem Finale. Die Enttäuschung über die so knapp verpasste Medaille machte der Umstand wett, dass Strempfl mit diesem Ergebnis den ersten Olympiaquotenplatz des ÖSB-Teams für die Olympischen Spiele 2024 in Paris geholt hat. Donilo Sollazzo (ITA) siegte vor Maximilian Ulbrich (GER), Privratsky holte Bronze.

„In der Quali habe ich nach meinem Blackout in Serie zwei um jedes Zehntel gekämpft und es ist sich letztlich ausgegangen. Im Finale habe ich mich eigentlich sehr gut gefühlt, die Halteruhe hat gepasst, aber es sollte heute leider keine Medaille sein“, war er aber froh, es wieder bei einem Großevent ins Finale geschafft zu haben.

Team-Bronze mit Luftgewehr für Schmirl

Das Luftgewehrteam Schmirl/Strempfl/Thum sicherte sich dann die Bronzemedaille, wobei allerdings auch hier vielleicht noch mehr drinnen war, ließ man doch in der ersten von zwei Qualifikationsrunden die gesamte Konkurrenz klar hinter sich. Bei 30 Schuss je Schütze kamen Schmirl und Co. auf gesamt 944,7 Ringe und setzten sich damit vor Deutschland und Italien an die Spitze. Schmirl erreichte dabei 314,0 Ringe und Andreas Thum bei seinem ersten Einsatz bei diesen Spielen 313,7. Herausragend war die Leistung des frisch gebackenen Olympiaquotenplatzgewinners Strempfl, dessen starke 317,0 Ringe in dieser Konkurrenz unerreicht blieben.

In der zweiten Qualifikation, an der die besten acht Teams aus der ersten teilnehmen durften, wurden je Schütze 20 Schuss abgegeben. Denkbar knapp, nämlich um drei Zehntelringe, verpassten die Österreicher das Match um Gold. Mit 210,4 Ringen von Strempfl, 209,0 von Schmirl und 208,1 von Thum kam die Mannschaft auf gesamt 627,5 und den dritten Rang. Sie zogen damit gemeinsam mit dem viertplatzierten ukrainischen Team ins Match um Bronze ein. Ungarn lag in dieser Runde mit 628,3 Ringen voran. Das Bronzemedaillenmatch war dann fest in österreichischer Hand. Strempfl, Schmirl und Thum besiegten die Ukraine klar mit 16:2 und holten die erste Medaille fürs ÖSB-Team bei den Spielen. Gold ging an Ungarn und Silber holte sich Kroatien.