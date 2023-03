Mittelschullehrer sind Landesmeister

Werbung

Großartige Erfolge gab es bereits letzte Woche bei der NÖ Landesmeisterschaft für Pflicht- und Berufsschullehrkräfte in den Bewerben Ski Alpin und Snowboarden für die Mittelschule Kirchberg. Erobert wurden in Annaberg zweimal Gold und zweimal Silber.

Fahrngruber und Wiesender waren nicht zu schlagen

Bei den Alpinen siegte Ramona Fahrngruber bei den Damen nicht nur in ihrer Altersklasse, sondern sie fuhr auch Tagesbestzeit. Damit kürte sich sich zur NÖ Landesmeisterin. Ebenso fixierte Thomas Wieseneder bei den Herren die schnellste Tageszeit und sicherte die zweite Goldene für die Schule. Im Teambewerb war auch Direktorin Barabra Wallner im Einsatz. Gold gab es für sie zwar nicht, aber immerhin wurde ihr Einsatz mit der Mannschafts-Silbermedaille belohnt. Nur die Kolleginnen und Kollegen der Ski-Mittelschule in Lilienfeld waren etwas schneller. Wallner beteiligte sich auch beim Snowboardbewerb und konnte sich in der Damenklasse ebenfalls über den zweiten Platz freuen.

Direktorin Wallner ist stolz auf ihr Team

Zur Siegerehrung bei den Landeslehrermeisterschaften stellten sich auch Bildungsdirektor Karl Fritthum sowie zahlreiche Personalvertreter mit Claudia Andre als Vorsitzende an der Spitze ein und gratulierten herzlich. Direktorin Wallner freut sich über ihre Leistung, ist aber vor allem stolz auf ihre erfolgreichen Kolleginnen und Kollegen; „Wir haben schon auf gute Platzierungen gehofft, aber diese Ergebnisse mit zwei Tagesbestzeiten sind schon sensationell. Die ganze Schule freut sich über diese Erfolge, auch die Schülerinnen und Schüler sind begeistert“, betont sie auch die Vorbildfunktion für sportliche Betätigung. „Unsere Lehrkräfte sind echte Vorbilder. Das ist für die Kinder eine neue Motivation im sportlichen Bereich bei den unverbindlichen Übungen.“

Neben der Mittelschule aus Kirchberg hat auch ein Team aus Ober-Grafendorf teilgenommen und gut abgeschnitten.