Frankenfelser Digruber geht in Ski-Pension

Ein würdiger Abschied soll Polizeisportler Marc Digruber bereitet werden, der, wenngleich noch topfit, mit 35 Jahren endgültig in die Skipension geht. Langweilig wird dem Frankenfelser in dieser aber sicher nicht: „Ich habe bereits während meiner aktiven Karriere einige wichtige Skilehrer- und Trainerausbildungen absolviert, zudem beende ich demnächst mein Master-Studium in der Harreither-Akademie“, ist es ihm ein Anliegen, dass künftig von seinem Erfahrungsschatz jüngere profitieren. „In den letzten beiden Jahren in Welt- und Europacup habe ich alles selbst organisiert, von Training, Reisen und Skipräparation – all dieses Wissen würde ich gerne weitergeben!“

Auch die Familie freut sich über mehr Zeit zu Hause. Die Kinder Noah und Frida erleben diesen Sommer zum ersten Mal Urlaub mit Papa Marc, bevor er seinen Polizeidienst antritt. Doch davor gibt’s erstmal ein zünftiges Abschlussfest, organisiert von seinem Fanclub! Der bekannte Frankenfelser Skisportler, Musiker und Moderator Leopold Wutzl (aka „Wutzl Poit“) kennt Marc schon lange und wird für Stimmung sorgen, das Sportland NÖ stellt Bewegungsstationen zur Verfügung. Für die kulinarische Bewirtung sorgen heimische Vereine, bei denen Marc eingetragenes Mitglied ist wie der Tennisverein, die Imker, der Reit- und Voltigierverein sowie die Feuerwehr Frankenfels. Der Fanartikelstand lädt mit Schnäppchenangeboten zum Shoppen ein und bei der Tombola gibt es als Hauptpreis ein neues Skimodell von Atomic zu gewinnen.