Fahrngruber ist Union-Landesmeister im RTL

Werbung

Ein Monsterprogramm mit fünf Rennen an einem Tag hat sich der USC Lilienfeld als durchführender Verein in Annaberg auferlegt. Unterstützt wurde er dabei tatkräftig von WSV Traisen und SC Türnitz, die ebenfalls je eine Rennorganisation übernahmen. Grund für das geballte Programm war, dass vor Saisonende noch alle zuvor verschobenen Rennen in den dichten Rennkalender gepresst werden mussten.

Für die Kinder ging es um die RTL-Landes- und Skibezirksmeisterschaften, Schüler und Erwachsene kämpften um ASV- und Union-Landestitel so wie den Skibezirksmeisterschaften. Königsdisziplin des Tages war natürlich die RTL-Landesmeisterschaft, bei der erwartungsgemäß die starken Göstlinger (Luca Bachler) und Lunzer (Emil Jagersberger) das Sagen hatten. Mit Johanna Fuxsteiner und Matteo Wieseneder auf den Podiumsplätzen schrieb allerdings auch die junge SCU-Garde gleich zu Beginn des Renntags auf der selektiven und eisigen Zdarskypiste inmitten der stärksten Kindertalente des Landes an.

Hochrangige Funktionäre von ÖSV und LSV-NÖ waren vor Ort

Und so sollte es an diesem Tag auch weitergehen. Fast im Stundentakt wurden Rennen gestartet und im gleichen Rhythmus lieferten Matteo Wieseneder, Johanna Fuxsteiner, Mia Binder-Neuhold, Emil Powondra und Laura Schindlegger für den Frankenfelser Klub von Obmann Leopold Wutzl ab. Der freute sich natürlich selbst wie ein Schulbub vor den Augen der begeisterten Sportfunktionäre ÖSV-Vizepräsidentin Gerlinde Metzinger, LSV-NÖ-Präsident Wolfgang Labenbacher und dessen Vize Andi Trescher. „Es war schön zu sehen, dass unsere Jungstars auch in dieser Saison mit der NÖ Elite mithalten können“, meinte Wutzl.

Tagesbestzeit Fahrngrubers beim Union-Lauf

Als Draufgabe sicherte sich der wohl talentierteste Schülerfahrer in SCU-Reihen, MD-SKI-Schüler Valentin Fahrngruber den Union-Landesmeistertitel mit Tagesbestzeit von 36,07 Sekunden vor Alex Hofer (36,28) und Tobias Radlbauer (USC Lilienfeld, 37,13). Er knöpfte beim SCU-Dreifacherfolg (der Tullnerfelder Hofer und der Göstlinger Thaler sind keine Union-Fahrer) auch seinen Teamkollegen Florian Pöll (36,87) und SCU-Veteran Thomas Wieseneder, der sich die Goldmedaille der Erwachsenen sicherte, einige Zehntel ab.

Für Wieseneder belebt Konkurrenz das Geschäft

„Kein Respekt vor dem Alter, der Kleine“, scherzte Wieseneder und revanchierte sich gleich bei den Skibezirksmeisterschaften. Da sicherte sich wieder der Oldie den Sieg. „Es war aber verdammt knapp“, weiß auch Wieseneder, dass es wohl die letzte Saison war, in der er dem Youngster Paroli bieten konnte. „Aber auf die Duelle mit ihm in den nächsten Jahren freue ich mich schon jetzt“, meinte Wieseneder, der an diesem Tag doppelt ins Schwitzen kam. Schließlich fungierte er auch als Betreuer der SCU-Kids. „Aber mit dem Nachwuchs aus den eigenen Reihen auf Augenhöhe fighten zu dürfen, ist ein wunderbarer Beweis, dass man sich um die skisportliche Zukunft im Pielachtal keine Sorgen machen muss.“ Das bewies bei diesen Skibezirksmeisterschaften sogleich auch Wieseneders Sohn Matteo, der sich wie so oft in dieser Saison mit den stärksten Gebietsfahrern seines Jahrgangs, Felix Jura (Tullnerfeld) und Moritz Torghele (Traisen), das Podium teilte.

Auch am Hochkar fuhr Fahrngruber

Bei den letzten zwei RTL-Bewerben zum Schüler-Ostalpencup für Wien, NÖ und Burgenland konnte Fahrngruber am Hochkar einen vierten und einen fünften Rang verbuchen und erreichte in der Schülerklasse S14 den vierten Platz. Die Stockerlplätze gingen an die drei Dominatoren seines Jahrgangs, Thomas Heigl aus Waidhofen (1., 410 Punkte) sowie die beiden Göstlinger Dominik Berger (2., 395) und Bastian Bayer (3., 380).