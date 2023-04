Vicky Fahrngruber gewinnt Rohrmoser-Memorial

Werbung

Das legendäre Saisonfinale auf der Fageralm wird nochmals mit Siegern in allen Klassen gewertet und dabei sorgte die Frankenfelserin Victoria Fahrngruber für eine kleine Sensation. Die 17-Jährige setzte sich gegen alle Alterskolleginnen aus dem Westen, die auch zahlreich zum Skitesten am Atomic-Hang gekommen waren, durch. Mit der Zeit von 1:09,93 erzielte sie sigar die Tagesbestzeit und wurde somit auch gleich noch am Wanderpokal zu Ehren von Atomic-Gründer Alois Rohrmoser verewigt.

Fahrgruber nützte mit ihrem Bruder Valentin von der MD SKI Lilienfeld die perfekten Schneebedingungen auf der Reiteralm zu den Osterferien, um schon für kommende Saison Ski zu testen. Auf der Nebenpiste konnten sie dabei auch Stars wie Mikaela Shiffrin beobachten, die ebenfalls noch zehn Skitage ans Weltcupfinale „anhängte“. „Wir waren zuvor aber auch noch am Hochkar trainieren“, schildert Valentin, für den es in der Schülerklasse S14 als Dritter auch einen Stockerlplatz beim Rohrmoser-Memorial gab. „Das Rennen haben wir so mitgenommen, weil wir schon dort waren“, lacht der Youngster zufrieden. Den Herren-Wanderpokal als Tagesschnellster gewann der Radstädter Christoph Passrugger.