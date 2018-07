Nach dem B-Cup-Sieg im Vorjahr konnten Katharina Almer und Daniela Fankhauser das Finale in Rabenstein beim ABV Tour Pro 140 in zwei Sätzen erneut für sich entscheiden. Tjasa Kotnik/Nina Lovsin aus Slowenien, die direkt vom World Tour 1* aus Porec nach Rabenstein gekommen waren, mussten sich im Finale der Klasse der Mädels aus der Steiermark beugen.

Platz drei ging an Franziska Friedl/Nadine Strauss. Die groß aufspielenden Lokalmatadorinnen Gabi Pemmer und Verena Hainich belegten letztlich den vierten Platz, nachdem sie im Vorjahr als Dritte sogar noch aufs Stockerl geklettert waren. „Ich habe aber heuer wegen eines Auslandaufenthalts wenig trainiert und nichts gespielt, und daher konnten wir auch nur aufgrund einer Wildcard starten“, war Pemmer trotzdem positiv überrascht von der Leistung.

„Das waren wieder tolle Turniertage in Rabenstein, mit dem Wohlfühlfaktor für die Spielerinnen und Besucher“, freute sich Organisator Christian Lick. „Kathi und Dani haben sich zum zweiten Mal bei uns durchgesetzt, aber die Spielerinnen sind uns alle ans Herz gewachsen und wir wollen weiter in Zukunft das Mekka des Damen-Beachvolleyballs in Österreich bleiben.“

Siegerin Kathie Almer stieß ins selbe Horn: „Es war wieder ein tolles Turnier in Rabenstein. Das ist wirklich ‚das‘ Damenturnier in Österreich und wir freuen uns jedes Jahr wieder aufs Neue, hier zu spielen.“