Marc Digruber: Von der Piste in die Polizei-Inspektion

Frankenfels „Ich hab mir meinen Kindheitstraum erfüllt, aber auch ein Leben aus der Reisetasche gelebt!“ Nach 13 Jahren im Ski-Weltcupzirkus stellt Marc Digruber die Brettl'n in die Ecke. „Jetzt freue ich mich auf einen neuen Lebensabschnitt, auf mehr Zeit mit meiner Familie und meinen zwei Kindern“, sagt der Frankenfelser. Der im September als Revierinspektor seinen Dienst in der Polizeiinspektion Scheibbs antreten wird. „Persönlichkeiten wie Marc sind ein großer Gewinn für die Polizei“, betonte Innenminister Gerhard Karner im Rahmen von Digrubers Abschiedspressekonferenz am Dienstag in St. Pölten.

Nie aufgegeben

Schwere Verletzungen (zwei Kreuzbandrisse, eine Schulteroperation) warfen den 35-Jährigen immer wieder zurück. „Sich zurückzukämpfen war nicht leicht“, räumt Digruber ein. „Aber dann gibt's diese Gänsehautmomente, für die sich all die Quälerei lohnt“, denkt der Polizeissportler an Highlights wie in Schladming zurück, wo er unter die Top 10 fuhr. Ein Husarenstück, das ihm im Laufe seiner Karriere sechsmal gelang. „Ohne meine Frau, die daheim den Laden schupft, ohne meine Familie wäre das nicht möglich gewesen.“

Als kein Platz mehr für ihn war beim ÖSV steckte der „Tiger“ - sein Spitzname leitet sich vom Raubtiermotiv auf seinem Helm ab - nicht auf und organisierte sich die Saison in Eigenregie. Sein Fanclub in Frankenfels hielt ihm auch in dieser schweren Zeit die Stange. Mit zwei Silbernen bei Polizei-Europameisterschaft in Hinterstoder – errungen im Slalom und im Riesentorlauf – ließ der 35-Jährige noch einmal aufhorchen. Jetzt ist endgültig Schluss. Und der Technikspezialist freut sich auf sein Leben nach dem Spitzensport: „Ich spüre, dass nun der richtige Moment gekommen ist. Mein ganzes bisheriges Leben hab ich dem Sport untergeordnet. Jetzt kann ich mich mehr der Familie widmen und den Aufgaben bei der Polizei.“

Die Erfahrungen weitergeben

Ganz wird Digruber dem Skisport aber nicht verloren gehen, schließlich hat er parallel zur aktiven Karriere auch die entsprechenden Trainerkurse absolviert. „Ich hab 13 Jahre Erfahrung im Weltcup gesammelt, mir in den vergangenen Jahren vieles selbst organisiert. Es wäre schade, die Dinge, die ich gelernt habe, nicht an junge Athleten weiterzugeben!“ Eine Vorlage, die NÖ-Skiverbandspräsident Wolfgang Labenbacher - einst Marcs Direktor in der Skihauptschule Lilienfeld - gerne aufnimmt: „Marc Digruber ist einer der besten Skiläufer, die unser Bundesland hervorgebracht hat. Wir werden einen Weg finden, ihn in Zukunft einzubinden. Erste Gespräche haben wir ja schon geführt.“