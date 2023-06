Schmirl schießt sich zu Bronze

Nach drei Goldenen hat Österreichs Team bei den European Games in Polen am Samstagnachmittag erstmals eine Bronzemedaille geholt. Die Schützen Alexander Schmirl (Rabenstein), Martin Strempfl und Andreas Thum setzten sich in Wroclaw im Bewerb 10-m-Luftgewehr im Duell um Platz drei gegen ein ukrainisches Trio nach dem Gewinn von acht von neun Serien klar mit dem Punkte-Score von 16:2 durch. Die Qualifikation für das Finale hatte die rot-weiß-rote Equipe nur um 0,3 Ringe verpasst.

Gusto auf weitere Finaltickets

„Uns war schon klar, dass wir im Team sehr gut aufgestellt sind, da wir ja bei der EM bereits Silber geholt hatten und wir wollten heute ganz vorne mitmischen“, schildert Schmirl. „Mittlerweile fühle ich mich nach zwei Finalbewerben in der Finalhalle richtig wohl und hoffe, es kommen in den Kleinkalibergewehrbewerben noch ein paar Finalteilnahmen dazu.“

Der Steirer Strempfl hatte am Freitag mit dem Luftgewehr durch Rang vier im Einzel den ersten Quotenplatz für die österreichischen Schützen für die Olympischen Spiele 2024 in Paris geholt.