Schrittwieser-Team setzt Arbeit fort

Werbung

Obmann Andreas Schrittwieser hatte gleich nach der Begrüßung einen Überblick über die vergangenen vier Jahre gegeben und bedauerte die nur eingeschränkt mögliche Vereinstätigkeit in den letzten Jahren durch die Covid-Pandemie. Vizebürgermeister Hubert Gansch bedankte sich als Vertreter der Gemeinde trotzdem für den großen Einsatz beim ganzen Team und das Durchhaltevermögen auch in der Krisenzeit. Danach wurde die Wahl des neuen Vereinsvorstands durchgeführt. Die Funktionäre wurden einstimmig gewählt und nahmen ihre Ämter an. Im Anschluss bedankte sich der wiedergewählte Obmann Andreas Schrittwieser bei Johanna Halbwachs, die als einzige ihr Amt zur Verfügung gestellt hatte, für ihre langjährige Tätigkeit als Obmann-Stellvertreterin. Ausgerechnet ihr Nachfolger, der neu gewählte Obmann-Stellvertreter Roland Pfeiffer, konnte an der Sitzung wegen einer Erkrankung nicht teilnehmen, ließ aber ausrichten, dass er die Wahl dankend annimmt.