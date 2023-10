Kampfsporttraining in Frankenfels

Seit Brian Matthew zu Beginn des Sommers einigen Nachbarschaftskids ein paar Tricks im Taekwondo beibrachte, hat die Aktion eine unglaubliche EIgendynamik gewonnen. Der begnadete Coach zog die Kids wie ein Rattenfänger ein. Aufgrund des großen Interesses, nicht nur der Frankenfelser Kinder, wurde in der Grassermühle eine neue Sommer-Trainingsstätte gefunden. „Praktisch jeder im hinteren Pielachtal wollte mitmachen“, blieb das auch Sportgemeiderat Christoph Wutzl nicht verborgen.

Doch auch wenn der Sommer heuer schier nicht enden mag, so kündigt sich nun doch der Herbst an, und Taekwondo ist nun einmal eine Hallensportart. Also hat die Marktgemeinde Frankenfels entsprechend den sich ankündigenden herbstlichen Temperaturen nun eine Indoorlösung gefunden. Wuzl hat mit Bürgermeister Herbert Winter zusammen mit dem neuen Schuldirektor Rüdiger de Zordo die Nutzung der Turnhalle der Frankenfelser Schule der Taekwondo-Gruppe vereinbart. Das Training wird als Sektion der Sportunion Frankenfels angeboten.

Letzte Woche wurde die Turnhalle nun offiziell an den Teakwondo Trainer Brian Matthews und die rund 30 Kinder aus nah und fern „übergeben“. Im Zuge dessen machten sich auch Schulleiter de Zordo, Bürgermeister Winter und Sportgemeinderat Wutzl ein Bild vom dynamischen Training.