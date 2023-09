Simhandl-Show bei Meister Tour in Hofstetten

Bereits vor diesem Turnier galt Michael Simhandl als einer der Aufsteiger des Jahres – nun hat er diesen Status endgültig einzementiert. Der 14-jährige Hofstettner spielte im Bewerb über ITN 6,5 von Beginn an groß auf und gab im gesamten Turnier keinen Satz und insgesamt in vier Spielen nur 14 Games ab. Nach einem 6:4, 6:1-Sieg im Halbfinale gegen die Nummer Eins des Turniers, Norbert Kirchner, gelang ihm im Finale ein 6:2, 6:2 gegen den Kilber Reinhard Streimelweger.

Gemeinsam mit seinem gleichaltrigen Doppelpartner Michael Dürr sorgte Simhandl für die Sensation des Turniers! Die beiden ungesetzten Youngsters schlugen im Bewerb über ITN 14 sowohl die Nummer Drei und Eins des Turniers als auch im Finale die Nummer Zwei Thomas Böck und Manuel Berger. Neben Simhandl konnte sich auch Dürr über das Double freuen. An der Seite von Doppelspezialist Lukas Kuhn gewann er den Bewerb über ITN 10. Im Finale setzten sich die beiden Obergrafendorfer mit 6:4, 7:6 gegen Lukas Gerstl und David Gruber durch.

Im ITN-5-Bewerb konnte der Ollersbacher Florian Kober seinen ersten Sieg auf der TMT feiern. Im Finale bezwang er Überraschungsfinalist Daniel Pehn aus Frankenfels mit 6:2, 7:5. Im Bewerb über ITN 8 holte sich Thomas Böck einen weiteren Turniersieg. Der Prinzersdorfer blieb stets souverän und holte sich den Titel mit einem 6:3, 6:3 über Franz Müller aus Ober-Grafendorf.

Da zwei Tage vor Turnierbeginn im offenen Bewerb nur ein Spieler angemeldet war, entschied sich Organisator Dominik Kotek, zum ersten Mal seit einem Jahr selbst mitzuspielen – und dies mit Erfolg. Ganze acht Nennungen konnten dadurch noch erzielt werden. Daniel Pehn, Matthias Reichmayr (musste w.o. geben) und im Finale Philipp Ruthner durften gegen die ehemalige Nummer 1518 der ATP-Doppelweltrangliste antreten – ein Game war ihnen allen nicht vergönnt.

Bei den Damen holte die Ukrainierin Milana Olefirenko-Bennett ihren dritten Titel in Folge. Im Finale bezwang sie Sarah Panzenböck aus Traisen mit 6:0, 6:1. Auch im Mixeddoppel war sie an der Seite von Philipp Ruthner nicht zu schlagen. In einem hart umkämpften Finale setzten sich die beiden Sedletzky-Schützlinge des NÖTV im Sporzentrum NÖ gegen die Außenseiter Emily Hollaus/Dominik Kotek mit 6:4, 7:5 durch.

Im Bewerb über ITN 9 sorgte die Steirerin Nicole Schaffer für eine große Sensation – ungesetzt stürmte sie ohne Satzverlust ins Finale, wo sie gegen Nummer Eins Anja Weissenböck mit 6:3, 6:4 die Oberhand behielt. Gemeinsam mit Linda Zeller holte sie auch noch den Titel im Damendoppel! An der Seite von Aufschlagkanone Alexander Monsberger konnte sich Weissenböck über den Titel im Mixeddoppel über ITN 13 freuen. Im Finale schlugen sie Nicole Landthaler und Ronald Marek mit 2:6, 6:4 und 10:5.

Für eine große Sensation sorgte der Kralstettner Luca Mosch im Jugendbewerb. Dank Siegen gegen die favorisierten Michael Groiß und Moritz Weissenböck holte er sich seinen ersten Titel auf der Tennis Meister Tour.