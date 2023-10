Bundesliga: Pielachtaler Hausherren waren eine Macht

Die 45 besten Teams mit den besten Aktiven aus ganz Österreich standen von Freitag bis Sonntag in der Kirchberghalle an den Wuzzlern. „Rund 250 Spielerinnen und Spieler haben mitgespielt und ein großteil davon hat auh im Pielachtal genächtigt“, ist TFBÖ-Präsident Thomas Wagner stolz, auch in Sachen Umwegrentabilität für Aufsehen gesort zu haben. Noch wichtiger waren aber auch für ihn natürlich die sportlichen leistungen. und die waren eifnach top, wobei die Gastgeber selbst nochmals herausragten.

An der Spitze des Organisationsteams für das erfolgreich abgewickelte Tischfußball-Bundesliga-Event standen Daniela Langthaler (Eventkoordinatorin, Vorstandsmitglied und Kassierin beim TFBÖ), Präsident Thomas Wagner und Christoph Langthaler (v. l.). Foto: Gerhard Hackner

Ausgetragen wurden die Bewerbe für die 1. Bundesliga (mit den acht stärksten Teams aus ganz Österreich), sowie für die 2. und 3. Bundesliga bei den Herren und zusätzlich die Damen-Bundesliga. Und erstmals wurde auch eine Junioren-Bundesliga (10 Teams) und eine Senioren-Bundesliga (3 Teams) ausgerichtet. „Die neu eingeführte 3. Bundesliga war auf Anhieb voll und ermöglichte den Einsteigerteams einen sanften Start in den Profi-Mannschaftssport“, erzählt Wagner.

Beim Tischfußball-Bundesliga-Event in Kirchberg waren Stars wie Kevin Hundstorfer (Staatsmeister), Stefan Burmetler (Weltranglisten Zweiter/Einzel) und Daniel Burmetler (Weltranglisten Zweiter/Doppel) am Start. Das begeisterte Thomas Wagner, Präsident des Österreichischen Tischfußballverbands (v. l.). Foto: Gerhard Hackner

Dank dem neuen Sponsor Philoro Edelmetalle GmbH gab es für alle Bewerbe insgesamt Goldpreise im Wert von über 30.000 Euro. Jedes Team wurde mit einem Startgeld belohnt. Allein für das Siegerteam der 1. Bundesliga wurde zum Meisterteller ein Goldbarren mit 100 Gramm ausgelobt. Und diesen ließen sich die Spielerdes Tischfußballclub Pielachtal nicht entgehen. Mit am Ende 42 Punkten setzten sie sich klar vor den TSV Hunting Igels aus Graz (31) und dem team Waldviertel (25) durch. Es war dies nun bereits der vierte Titelgewinn. „Unser Team ist damit Rekordhalter in der Bundesliga und wir haben uns damit auch heuer wieder für die Teilnahme an der Tischfußball-Champignons-League qualifiziert“, ist Wagner stolz. Und auch beim neu geschaffenen Juniorenbewerb setzten sich die Pielachtaler auf Anhieb durch.

In der 2. Bundesliga Herren siegte das Team Philoro (39), vor dem Wiener Sportclub (33) und dem 1. TC Villach (27). Der Titel in der Damenbundesliga ging an die Fosscats /12) cor Hotshots Graz (9) und Cult Wuzelteam (6). Bei den Senioren siegte ds Team Seen aus Wien.