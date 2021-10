Den Gesamtsieg sicherte sich der Frankenfelser Tourenski-Weltcupstarter Christian Seidl in einer Zeit von 39:59 Minuten. „Ich hab mich gut an die Marschtabelle gehalten und bin letztlich eine Sekunde unter den angepeilten 40 Minuten geblieben“, meinte der Sieger zufrieden. Mit einer Zeit von 40:44 Minuten wurde Helmut Pesau von der Union Annaberg Gesamtzweiter und sicherte sich auch den Klassensieg in der M 40. Annabergs Union-Obmann Karl Schachinger belegte in der M 50 den zweiten Platz.