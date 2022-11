Ausrufezeichen des ASV Pressbaum

Werbung

Der ASV Pressbaum empfing Rekordmeister und Tabellenführer Traun und obwohl beide Teams nicht vollzählig antreten konnten, wurde den Fans beim ersten Saisonheimspiel im Sacre Coeur hochklassiges Badminton geboten. Die Heimischen mussten auf den Einsatz ihrer Nummer drei, Legionär Jan Janostik verzichten, wohingegen bei den Traunern Österreichs Badminton-Legende Jürgen Koch krankheitsbedingt zuschauen musste und auch Wolfgang Gnedt nur im Doppel einsetzbar war. „Es ist aber nur eine Erkältung, nicht Covid-19“, gab Gnedt Entwarnung.

Auf ihre Nummer Zwei (der französische Legionär Filimon Collins-Valentine hat durch starke internationale Leistungen zuletzt Gnedt den Einserrang im Trauner Team abgelaufen) bei den Herren musste Traun zwar verzichten, dafür hatten die Gäste mit ihrem Neuzugang aus Estland, Catlyn Kruus, eine weibliches Toptalent erstmals an Bord. „Bei den Damen wird für uns daher nicht viel zu holen sein“, war Sektionsleiter Andreas Meinke zu Beginn wenig optimistisch.

Schon die Herrendoppel stellten Weichen auf Sieg

Bei den ersten beiden Herrendoppel ging Adi Pratama mit dem polnischen Neuzugang Pawel Smilowski aufs Feld, Iskandar Zulkarnain spielte mit Doppelspezialist Philipp Drexler. Bedingt durch den Ausfall Kochs, bot Traun Gnedt an der Seite von Kai Niederhuber im Einserdoppel auf. Die jungen Nachwuchsspieler Jannik Auberger/Elias Spitzhofer durften auf Zwei Bundesligaluft schnuppern. Erwartungsgemäß mussten die Youngsters beim 2:21, 4:21 viel Lehrgeld zahlen. Pratama/Smilowski machten es zwar etwas spannender, konnten ihr Spiel aber auch jederzeit kontrollieren und so mit einem 2-Satzsieg (21:15, 21:17) die Pressbaumer 2:0-Führung sicherstellen.

Das anschließende Damendoppel brachte dann einen viel spannenderen Kampf, als Papa Meinke erwartet hatte. Tochter Carina und Neuzugang Alzbeta Basova traten gegen Kruus und Sabina Balut an. Trotz anfänglicher Führung der Pressbaumerinnen ging der erste Satz mit 17:21 verloren. Im zweiten Satz lief es bis 12:12 spannend weiter, doch dann drehten Meinke/Alzbeta richtig auf, ließen ihren Gegnerinnen nur mehr einen Punkt (21:13) und erzwangen den Entscheidungssatz. Hier war dann das Glück auf Seite der Traunerinnen, die mit 21:19 (nach 19:19) gewinnen und zum 2:1 aufschließen konnten. „Wichtig war aber, dass wir gesehen haben, dass unsere Damen durchaus eine Chance gegen die Traunerinnen haben“, war Andreas Meinke danach trotzdem zufrieden, auch wenn der Spielverlauf nicht ganz glücklich war.

Im Einsereinzel kam es zum mit Spannung erwarteten Leckerbissen auf Weltklasseniveau. Pressbaums malaysischer Routinier Zulkarnain traf auf den zuletzt in Topform befindlichen Collins-Valentine. Schon vor zwei Jahren hat den Pressbaumern in einem Wimpernschlagfinale der starke Franzose den Staatmeistertitel gekostet. Für die Trauner Siegchancen war ein Erfolg ihres Legionärs fast schon zwingend erforderlich. Sie hofften, dass sein starkes Angriffsspiel Zulkarnains Defensivkunst an ihre Grenzen bringen würde. Das war aber nicht der Fall. Mit kraftsparendem Einsatz schaltete seinerseits der Lokalmatador die Stärken des Trauners aus und drehte immer dann auf, wenn das Match eng wurde — 21:16, 21:17-Sieg! Da Gnedt sein Einzel gegen Pratama eben kampflos abgeben musste, stand es somit 4:1 für den ASV. Nur mit Siegen in allen drei verbleibenden Spielen hätte Traun eine Niederlage noch abwenden können.

Carina Meinke durfte gegen Kruus antreten, auch weil Pressbaums Einzelspezialistin Emily Wu zuletzt kaum trainieren konnte und Basova als extrem starke Doppelspielerin im Mixed gesetzt war. Keine leichte Aufgabe also für Meinke, zumal auch sie in den letzten Monaten kaum Einzel trainiert hat. „Ein paar Mal hab ich heute sogar ins falsche Feld gespielt“, konnte sie das Antrainierte dann auch nicht gleich abschütteln. Kruss spielte ihre Überlegenheit im ersten Satz aus (21:10). Im zweiten brachte Meinke aber ihre Gegnerin zwischenzeitlich zum Schwitzen. Erst im Finish zog die Estin wieder davon (21:14) — 4:2.

Dann kam aber der Auftritt von Philipp Drexler! Auch der Pressbaumer fokussiert sich wegen dem Nationalteam seit Anfang des Jahres voll auf die Doppeldisziplinen und bestätigt Meinkes Eindruck: „Die Umstellung ist schwer!“ Doch er machte den Ausfall von Janostik gegen Einzelnationalspieler Kai Niederhuber wett. In einem 3-Satzkrimi schenkten sich die Beiden nichts. Drexler konnte den ersten Satz gewinnen (21:19), musste aber den zweiten abgeben (16:21). Nachdem ein klarer Punkt für ihn zum 4:5 nicht gegeben und der Ball wiederholt wurde, verlor Drexler kurz die Konzentration und fiel auf 3:8 zurück. Zwar kam er nochmals heran (9:11), doch Niederhuber erzwang einen dritten Satz. In dem war aber im Finish Drexler der Stabilere und feierte einen noch klaren 21:16-Sieg. Nach dem Handshake wurde der Schläger Niederhubers zu „Kleinholz“. Drexler feierte mit einem Siegestanz, hatte er doch bereits Pressbaums Triumph fixiert.

Neues Mixedpaar hat seine Konkurrenzfähigkeit gezeigt

Trotzdem war das Mixed für den weiteren Saisonverlauf, bei einem eventuellen Zusammentreffen beider Teams in den Play-offs noch von höchstem Interesse. Erstmals spielten die beiden Neuzugänge für Pressbaum gemeinsam. Nach anfänglichen Abstimmungsproblemen wurde der erste Satz gegen Collins/Constantinescu richtig spannend. Das druckvolle Spiel der Trauner bekamen sie aber noch nicht ganz unter Kontrolle — 20:22. Danach fanden Smilowski/Basova aber ihren Rhythmus, drehten das Spiel (21:18, 21:12).

Pressbaum feierte einen 6:2-Sieg, übernahm damit auch die Tabellenführung und setzte ein Statement in Richtung Titelkonkurrenz. Überraschend kam die 2:6-Niederlage der Linzer Titelverteidiger gegen Mödling. Nur UBSC Wolfurt, das zum Auftakt Pressbaum daheim unterlegen war, feierte einen klaren 7:1-Sieg gegen Aufsteiger WBH Wien.

„Nach den ersten zwei Runden kann man schon sagen, dass den fünf bestplatzierten Mannschaften jederzeit ein Sieg gegen die anderen Gegner zuzutrauen ist“, erwartet Meinke erneut eine packende Meisterschaft bis zum Schluss. „Keiner kann sich auch nur den kleinsten Ausfall leisten!“