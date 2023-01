Pressbaum lässt im Derby Punkte liegen

Werbung

Die Bundesliga-Rückrunde begann für Tabellenführer ASV Pressbaum mit dem NÖ-Derby gegen Mödling nicht nach Wunsch. Die Mödlinger, die in der Hinrunde aufgrund eines Formfehlers auf den Einsatz ihrer Nummer Eins verzichten hatten müssen, kamen nun in Bestbesetzung, also mit Jan Louda ins Sacre Coeur.

Dagegen mussten die Pressbaumer auf ihren jungen Legionär Jan Janostik verzichten und Philipp Drexler konnte nur im Doppel eingesetzt werden. Dafür ist erstmals Armin Sarosi in der Mannschaft aufgeboten worden, der als Leihspieler im Winter als Neuzugang ausgerechnet von den Mödlingern zum ASV stieß. „Aufgrund dieser Konstellation ist klar, dass es ein sehr ausgeglichenes Spiel wird, daher sind wir auch mit zwei Punkten zufrieden“, hatte sich Pressbaums Sektionsleiter Andreas Meinke schon im Vorfeld nicht wirklich mehr als ein Remis ausgerechnet.

Tscheche Louda verstärkt mit Mätzchen die Mödlinger

Spielertrainer Adi Pratama trat im ersten Herrendoppel mit Pawel Smilowski an und traf gleich auf Louda, der mit Dominik Stipsits ein Paar bildete. Und rasch bestätigte sich, dass die Mödlinger mit dem Tschechen wohl auch noch in den Kreis der Titelkandidaten aufsteigen könnten. „Sie sind durch Louda deutlich stärker geworden, vor allem wenn er auch noch mit den Teamkollegen besser eingespielt ist“, glaubt Meinke. Den ersten Satz entschieden Pratama/Smilowski mit 21:17 für sich, aber im zwieten Satz gelang es ihnen nicht, den entscheidenden Punkt in der Verlängerung zu machen. Nach einem 22:24 ging es in den dritten Satz, in dem aber die beiden Pressbaumer ihre Gegner aber wieder zunehmend unter Druck setzen und mit 21:17 den wichtigen Punkt im ersten Herrendoppel holen konnten. Und da auch Iskandar Zulkarnain und Philipp Drexler wie erwartet keine große Mühe hatten, gegen Luka Wraber und Christian Tomic zu siegen (21:18, 21:18), gab es den erhofften 2:0-Start für die Pressbaumer.

Im anschließenden Damendoppel trafen wie schon im Hinspiel wieder Carina Meinke/Alzbeta Basova auf Bianca Schiester/Reka Sarosi. Auch diesmal sollte den beiden Pressbaumerinnen noch kein Sieg gelingen. Trotz beherzter Leistung ging das Spiel knapp mit 18:21, 18:21 verloren, was die Chancen auf einen Sieg doch deutlich reduzierte.

Das erste Herreneinzel brachte wie in der letzten Saison das Aufeinandertreffen der beiden besten Einzelspieler der Liga. Und das Duell Zulkarnain gegen Louda hielt erneut, was es versprach. „Badminton auf höchstem Niveau“, schnalzte auch Andreas Meinke mit der Zunge. Pressbaums Malaie zeigte eine sehr konzentrierte Leistung und hatte auch in den entscheidenden Momenten immer die besseren Nerven. Somit siegte er doh souverän in zwei Sätzen mit 21:19, 21:18. In der hitzigen Partie wurde Louda zudem wegen Fehlverhaltens mit einer Gelben Karte belegt.

Mit einem 2-Punktevorsprung ging Adi Pratama wie schon im Hinspiel gegen Luka Wraber ins zweite Einzel. Und auch diesmal sollte das Spiel erst im dritten Satz entschieden werden. Satz Eins ging mit 17:21 an Wraber, der einst selbst als Pressbaum Nummer Eins auflief. Pratama konnte ihn im zweiten Satz nach spannendem Spiel in die Verlängerung zwingen (25:23). „Aber dann reichte die Kraft nicht mehr“, analysiert Meinke das klare 12:21 im dritten Satz.

Für das dritte Herreneinzel stand zum ersten Mal der junge Sarosi für Pressbaum am Feld. Gegen seinen Vereinskameraden Michael Tomic agierte er vor allem im ersten Satz nervös, zeigte aber im zweiten Satz eine deutliche Steigerung. Dennoch konnte er die 2-Satzniederlage (12:21, 17:21) nicht verhindern.

Somit stand es nach sechs Spielen 3:3. Im Dameneinzel standen sich anschließend wieder Carina Meinke und Katrin Neudolt gegenüber. Zur großen Überraschung konnte Meinke im ersten Satz sehr gut mit Österreichs Nummer Eins mithalten und zeitweise sogar in Führung gehen, um dann aber doch noch 17:21 zu verlieren. Der zweite Satz ging dann mit 21:12 an die Weltklasse-Gehörlosensportlerin Neudolt und fürs Remis benötigten die Heimischen nun einen Sieg im Mixed. Bis dahin waren alle Spiele laut Papierform ausgegangen, auch wenn das zweite Herreneinzel durchaus anders hätte enden können.

Legionäre behielten im Mixed die Nerven

Ins Entscheidungsspiel gingen für Pressbaum Smilowski/Basova aufs Feld, um gegen Stipsits/Sarosi den wichtigen vierten Punkt einzufahren. Und das gelang mit Bravour. In zwei Sätzen ließen sie den Gästen nicht den Funken einer Chance (21:8, 21:13) und besiegelten somit den Endstand von 4:4.

„Da wir nicht in Bestbesetzung antreten konnten, sind wir mit dem Remis durchaus zufrieden“, meinte Meinke, auch wenn man durch den 8:0-Sieg Trauns über WBH Wien die Tabellenführung fürs erste einmal los ist.

Linz konnte mit ihrem indonesischen Neuzugang gegen Wolfurt mit 6:2 punkten. Somit kommt der nächsten Doppelrunde schon entscheidende Bedeutung für den Kampf um die Play-off Plätze zu. Am 28. Januar wird der ASV Pressbaum beim Rekordmeister in Traun antreten und danach am 29. Januar beim regierenden Meister in Linz zu Gast zu sein. Das nächste Heimspiel findet dann am 18. Februar im Sacre Coeur Pressbaum gegen den WBH Wien statt.