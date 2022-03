Vorverlegung von Pressbaums Spiel sorgte für Spannung

In der letzten Runde des Grunddurchgangs der 1. Bundesliga musste die Mannschaft des ASV Pressbaum am Samstag zum amtierenden Meister aus Traun reisen. Aufgrund des bisherigen Saisonverlaufs galt Pressbaum als leichter Favorit, allerdings wurde auf Wunsch des ASKÖ Traun das Spiel schon zwei Stunden früher als geplant ausgetragen.

Aufgrund mehrerer, unglücklicher Verspätungen kam Pressbaums Nummer Eins, der Malaie Iskandar Zulkarnain, erst eine Stunde nach Spielbeginn in der Halle an. Zu spät für die Doppelpartie und eigentlich auch nicht spielberechtigt für alle weiteren Matches. Traun gestattete ihm aber aufgrund der Kurzfristigkeit der Verlegung, zu der wir zugestimmt hatten, zumindest in einem Spiel antreten zu dürfen“, erklärt ASV-Sektionsleiter Andreas Meinke.

Pressbaum war auch noch durch eine Erkältung Carina Meinkes mit einem weiteren Ausfall konfrontiert, aber zumindest stand Spielertrainer Adi Pratama nach seiner Verletzung wieder zur Verfügung.

Auch die Trauner waren nicht vollzählig, mussten sie doch auf die Ertl-Schwestern und ihren dänischen Spieler Christian Lind Thomsen verzichten. Und den Pressbaumern reichte schon ein Unentschieden, um den Grunddurchgang als Sieger zu beenden, wohingegen die Trauner nur noch eine theoretische Chance hatten, sich auf den zweiten Tabellenplatz zu verbessern. Dennoch wurden den Zuschauern einige spannende Spieler auf hohem Niveau geboten.

Da Zulkarnain für die Herrendoppel nicht verfügbar war, wurden von Pratama daher Philipp Drexler und Peyo Boychinov ins erste Herrendoppel geschickt. Den ersten Satz mussten sie leider klar gegen Jürgen Koch und Wolfgang Gnedt abgeben, im zweiten lagen sie dann zwar durchwegs in Front, konnten aber erst in der Verlängerung mit 29:27 den dritten Satz erzwingen. „In diesem fehlte ihnen aber dann auch etwas das Glück und die Gastgeber nutzten das Momentum“, erklärt Meinke das 19:21 im Satz und damit den 0:1-Rückstand nach dem ersten Match.

Das zweite Herrendoppel spielte Pratama selbst mit Jan Janostik gegen die Trauner Paarung Filimon/Niederhuber. Auch in diesem Spiel ging der erste Satz, wenn auch denkbar knapp, mit 25:23 an die Oberösterreicher. Aber dann harmonierten die beiden Pressbaumer immer besser und so gelang ihnen mit 21:17 und 21:14 noch der 3-Satzsieg zum Ausgleich — 1:1.

Das anschließende Damendoppel bestritten aufgrund des Ausfalls von Meinke diesmal Emily Wu und Tanya Ivanova, die auf die Traunerinnen Constantinescu/Stockinger trafen. Hier machte sich das Fehlen von Trauns Ertl-Schwestern aber deutlicher bemerkbar, als jenes von Meinke, denn die Pressbaumerinnen hatten keine Probleme das Spiel glatt in zwei Sätzen mit 21:13, 21:10 zu gewinnen. Und somit ging Pressbaum erstmals in Führung — 2:1.

Das Einsereinzel konnte dann Zulkarnain gegen Wolfgang Gnedt spielen. Trotz der langen und verspäteten Anreise kontrollierte er das Spiel jederzeit kontrollieren und erhöhte mit seinem 2-Satzsieg (21:15, 21:18) die Pressbaumer Führung auf 3:1. Das zweite Herreneinzel spielt Philipp Drexler gegen Collins Filimon, der im Einzel heuer noch ungeschlagen ist. „Doch Philipp spielte großartig, hielt im ersten Satz voll mit und unterlag überraschend knapp mit 19:21“, schildert Meinke.

Und top motiviert legte er im zweiten Durchgang sogar noch zu, dominierte nun ganz klar und zwang den Franzosen, der im Vorjahr den Pressbaumern im Finale den Titel gekostet hat, mit 21:14 in einen Entscheidungssatz. Leider konnte Drexler das Level nicht ganz halten und musste sich letztlich doch geschlagen geben.

Das dritte Herreneinzel von Jan Janostik wurde von Traun ohne große Begründung kampflos an Pressbaum gegeben. Janostiks Bilanz in dieser Saison, die jener von Filimon gleicht, machte wohl keine Hoffnung auf einen Punktgewinn. Somit war wieder die 2-Punkte-Führung von Pressbaum hergestellt — 4:2. Das nötige Remis für den Gewinn des Grunddurchgangs war somit fixiert.

Es lag an Emily Wu im Dameneinzel gegen die junge Lara Stockinger für den Sieg der Pressbaumer zu sorgen. Und dies gelang auch wie erwartet in überzeugender Manier. Mit 21:9, 21:9 war Pressbaums Eigenbauspielerin jederzeit überlegen — 5:3.

Somit hatte das Mixed keine Bedeutung mehr für den Spielausgang. Pratama spielte erstmals mit Tanya Ivanova gegen Niederhuber/Constantinescu. Im ersten Satz funktionierte das Zusammenspiel der Pressbaumer noch gar nicht und folglich ging der Satz mit 21:12 klar an Traun. Doch im zweiten Satz steigerten sich Pratama/Ivanova und es gelang ihnen, das Spiel mit 21:15 wieder offen zu halten. Der dritte Satz lief aber nicht mehr nach Wunsch und somit verkürzten die Trauner noch zum Endergebnis von 5:3 für Pressbaum.

Als Grunddurchgangssieger konnte sich der ASV nach dem Match gleich den Gegner für das Halbfinale aussuchen. Zur Auswahl standen die dritt- und viertplatzierten Traun und Mödling. Zudem steht den beiden bestplatzierten Mannschaften nach dem Grunddurchgang das Heimrecht für das Halbfinale zu.

Wie schon im Vorjahr, als Pressbaum die zu diesem Zeitpunkt besser platzierten Wolfurter wählte, entschieden sie sich auch diesmal gegen das Derby und wählten Trauns als Halbfinalgegner. Dieses wird am 19. März um 15 Uhr im Sacre Coeur ausgetragen. Im zweiten Halbfinale treffen Mödling und der BSC 70 Linz aufeinander.