Blue Hawks sind jetzt Schönfelder

Im Herbst 2022 feiert der Verein sein 10-jähriges Bestandsjubiläum. Dies nahm man zum Anlass, sich neu zu formieren und die Weichen für die nächsten Jahre zu stellen. Gespielt und trainiert wird ab März in der Tausendblum-Arena desATSV Schönfeld in Neulengbach.

„Wir sind der Gemeinde Asperhofen und allen Beteiligten sehr dankbar für die Unterstützung, die wir in den letzten Jahren erhalten haben. Nun ist es aber Zeit für den Verein, die nächsten Schritte zu setzen und sich weiterzuentwickeln“, berichtet Simon Spalenka, Pressesprecher der Blue Hawks. „Vor allem die Tatsache, dass wir nun Trainingsplatz und Spielstätte vereinen konnten, ist für uns ein sehr wichtiger Schritt“, erklärt er. Zuletzt trainierte man in Asperhofen, trug die Heimspiele aber in Heiligeneich (Bezirk Tulln) aus.

Mit dem Umzug nach Schönfeld/Neulengbach geht nach zehn Jahren nun auch eine Umbenennung des Vereins einher - der Verein führt ab sofort den Namen „AFC Blue Hawks“ (wobei AFC für ‚American Football Club‘ steht).

Von der Infrastruktur in Schönfeld ist man bei den Footballern begeistert. Neben dem Hauptfeld, inklusive Flutlicht und überdachter Tribüne, stehen dem Team auch der Trainingsplatz (ebenfalls flutlichtbeleuchtet) sowie sämtliche Sanitäreinrichtungen, Kabinen und Lagermöglichkeiten zur Verfügung.

Übersiedlung war Karners letzte Weichenstellung

„Die Gespräche mit der Gemeinde Neulengbach und den Vertretern des ATSV Schönfeld waren von Beginn an fair, konstruktiv und partnerschaftlich. Wir freuen uns auf eine tolle Zusammenarbeit“, ist Obmann Gabriel Karner froh.

Für Karner selbst war es die letzte Aktion, die er für seine Blue Hawks setzte. Der Gründer des Vereins übergibt nach fast zehn Jahren als Spieler und Funktionär das Zepter nun an den langjährigen Obmann Stellvertreter René Melchardt, der am Umzug des Vereins bereits maßgeblich beteiligt war. Gemeinsam mit seinem Vorstandsteam, den angestammten Coaches sowie einer Mischung aus jungen und arrivierten Spielern möchte dieser die Raubvögel nun in ihrem neuen Zuhause zu Höhenflügen führen.

Interessierte, die American Football gerne einmal bei den Blue Hawks in Schönfeld ausprobieren möchten (ob mit oder ohne Footballerfahrung), können sich jederzeit an office@bluehawks.at wenden, um an einem Schnuppertraining teilzunehmen.