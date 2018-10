Am Wochenende bestritt der ASV Pressbaum in einer Doppelrunde seine ersten Heimspiele der Saison in der Sporthalle des Sacre Coeur. Und beide Begegnungen standen ganz im Zeichen der Trauer um die bei einem Verkehrsunfall verunglückten Antonia Meinke und Chee Tean Tan. Am Sonntag war zudem noch die Mannschaft aus Kärnten zu Gast, die auf die beim tragischen Unfall schwer verletzte Staatsmeisterin Jenny Ertl verzichten musste.

Beim Spiel am Samstag gegen Feldkirch waren alle Spieler des ASV anwesend und bewiesen großen Mannschaftsgeist in diesen schweren Stunden.

„Mit den Erfolgen in den Doppelpartien ist uns der Sieg nicht mehr zu nehmen.“ Philipp Katsaros sollte mit der Prognose im Spiel gegen Feldkirch recht behalten

Coach Kenny Wu und Mannschaftsführer Adi Pratama konnten daher erste Varianten in der Aufstellung ausprobieren. Im ersten Herrendoppel trat Pratama selbst mit dem Bulgaren Vladimir Vangelov gegen die Turk-Brüder an und es dauerte einen knapp verlorenen Satz, bis die beiden Pressbaumer richtig ins Spiel fanden. In den Sätzen zwei und drei dominierten sie aber, und nach dem gewonnen Matchball zeigte Vangelov mit einer emotionalen Jubelpose seine Erleichterung über den ersten Punkt für Pressbaum.

Das zweite Herrendoppel spielten dann der Engländer Steven Stallwood, der schon vor der Ankunft des dann verunglückten Chee Tean Tan im Sommer verpflichtet worden war, und Philip Birker. Auch sie mussten gegen Steurer/Giesinger den ersten Satz knapp abgeben, aber die jungen Pressbaumer Talente steigerten sich mit jedem Punkt und drehten das Spiel noch, um nach drei Sätzen den zweiten wichtigen Sieg zu holen.

Philipp Katsaros, der wegen einer Muskelzerrung derzeit noch nicht einsatzfähig ist, meinte schon da selbstbewusst: „Damit ist uns der Sieg nicht mehr zu nehmen!“

Feldkirch konnte zwar im anschließenden Damendoppel auf 1:2 verkürzen, da Nina Sorger und Ema Cizelj die beiden Staatsmeisterinnen Au Yeong/Herbst erwartungsgemäß noch nicht ganz gefährden konnten. Aber als Punktegarant stellte Adi Pratama im ersten Herreneinzel gegen den Nationalteamspieler Michael Giesinger wieder den 2-Punktevorsprung her.

„Laufwunder“ Giesinger konnte zu Beginn des Matches seinen Nationalteamtrainer fordern, aber als der Indonesier ernst machte, wurden Österreichs Hoffnungsträger und derzeitiger Nummer drei hinter Wraber und Seiwald doch die Grenzen aufgezeigt.

Mit Jun Mai spielte dann der zweite Indonesier des ASV im zweiten Herreneinzel einen starken ersten Satz gegen Fabian Steurer, und hatte dann im zweiten Satz bereits die 4:1-Führung für Pressbaum am Schläger, musste diesen aber in der Verlängerung abgeben. Und mit seinem Erfolg im dritten Satz konnte Steurer dann sogar überraschend den zweiten Punkt für Feldkirch holen — Entscheidung vertagt!

Im nächsten Spiel, dem Dameneinzel, erzielte Dimitria Popstoykova gegen Natalie Herbst aber den erwartet sicheren 2-Satzsieg und auch dem St. Pöltner Stefan Ratheyser gelang gegen Andreas Bittner ein ungefährdeter Sieg in zwei klaren Sätzen für die Pressbaumer. Somit war das Spiel bei 5:2-Führung für Pressbaum entschieden.

Das abschließende Mixed bestritten für Pressbaum wieder Stallwood und Popstoykova. Die beiden konnten auch ihr zweites Spiel gegen die Feldkircher Turk/Au Yeong in zwei spannenden Sätzen mit 22:20, 22:20 gewinnen. Die Pressbaumer freuten sich nach dem 4:4 in Wolfurt somit über den ersten Sieg der neuen Saison!

Am Sonntag stand dann das hochemotionale Spiel gegen Kärnten am Programm. Für den ASV spielten Pratama und Stallwood ihre erstes gemeinsames Doppel und bezwangen Kisyov/Ivancic sicher in zwei Sätzen.

Birker/Vangelov benötigten dann drei Sätze gegen Cerkovnik/Spoljarec, um die Führung auf 2:0 auszubauen. Und auch das Damendoppel von Nina Sorger und Ema Cizelj ging diesmal an Pressbaum. Sie besiegten Ertl/Spasova sicher in zwei Sätzen. „Ein perfekter 3:0-Start“, applaudierte auch der sportliche Leiter Andreas Meinke.

Nachdem Pratama in Filip Spoljarec wieder eine „Opfer“ gefunden hatte, um seine Vormachtstellung in Österreichs höchster Spielklasse eindrucksvoll zu demonstrieren, kassierte dann Jun Mai seine zweite Niederlage an diesem Wochenende. Gegner Blagovest Kisyov hielt mit dem Punkt zum 1:4 die kleine Hoffnung auf zumindest ein Remis der Kärntner am Leben. Doch Popstoykova kannte dann kein Erbarmen gegen Conny Ertl, die kleine Schwester von Jenny, und sorgte für die 5:1-Führung Pressbaums.

Toppartie, als ASV-Sieg schon längst feststand

Obwohl der Sieg Pressbaums feststand, gab es dann erst die spannendste Partie des Tages. Rund eine Stunde kämpfte Philip Birker gegen Martin Cerkovnik, musste sich aber letztlich in drei knappen Sätzen gegen den Kärntner geschlagen geben. Das letzte Spiel des Wochenendes bestritten im Mixed wieder Stallwood/Popstoykova und sie blieben auch in ihrem dritten gemeinsamen Antreten unbesiegt. „Gegen Ivancovic/Spasova mussten sie aber erstmals einen Satz abgeben“, weiß Andi Meinke.

Der zweite 6:2-Sieg an diesem Wochenende war aber in trockenen Tüchern und damit stand auch die Tabellenführung nach drei Runden für den ASV fest, da Traun gegen Wolfurt über ein Remis nicht hinauskam.

„Aber wichtiger an diesem Wochenende war der Sportsgeist aller Mannschaften, die nach dem schrecklichen Verlust von Antonia und Chee Tean gezeigt haben, dass die Badmintonfamilie zusammenhält“, meint ASV-Obmann Gerhard Volk, der sich für die Unterstützung durch die Sportler und Freunde bedankt.