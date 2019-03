Am Sonntag empfing der ASV Pressbaum den amtierenden Meister aus Traun zur vorletzten Grunddurchgangsrunde in der Bundesliga. Da die Trauner ohne Jürgen Koch und bei den Damen ohne ihre Legionärinnen angetreten sind, haben sich die Pressbaumer einen Sieg erwartet. „Das ist unsere Chance, um nochmals den zweiten Platz der Wolfurter anzugreifen, um uns vielleicht doch das Heimrecht bis zum Finale sichern zu können“, war Sektionsleiter Andreas Meinke sogar mehr als zuversichtlich.

Entsprechend wurde das Spiel auch von Beginn an von den Pressbaumern dominiert, obwohl auch sie nicht ganz komplett antreten konnten. Philip Katsaros, sowie die Legionäre Ema Cizelj und Vladimir Vangelov waren diesmal nicht einsatzbereit.

Das erste Herrendoppel spielten für Pressbaum aber der Indonesier Andrei Adistia und der Brite Steven Stallwood gegen Oldie Peter Zauner und Collins-Valentine Filimon. Ähnlich wie im Hinspiel war das erste Doppel wieder hart umkämpft, aber diesmal behielten die Pressbaumer die Nerven. Beide Sätze gingen in die Verlängerung, doch bei 22:20 für die heimischen war jeweils Schluss — 1:0.

Führung wurde rasch auf 4:0 ausgebaut

Das zweite Herrendoppel bestritten Adi Pratama und Philip Birker gegen Wolfgang Gnedt und Nachwuchsspieler Luca Froschauer. Hier ließen die Pressbaumer nichts anbrennen und stellten in zwei klaren Sätzen auf 2:0.

Für das Damendoppel standen den ASV-Eigenbautalenten Nina Sorger und Carina Meinke zwei neue Spielerinnen aus Traun gegenüber. Julia Pohlmüller und Lelaina Turner waren aber in allen Belangen deutlich unterlegen und so konnten Sorger/Meinke einen deutlichen 2-Satzsieg feiern und für Pressbaum auf 3:0 erhöhen.

Im ersten Herreneinzel traf der überragende Bundesligaspieler Adi Pratama einmal mehr auf Wolfgang Gnedt, den er vor wenigen Tagen erst bei den Slovak Open klar in zwei Sätzen besiegen hatte können. Und einmal mehr zeigte der Indonesier sein Ausnahmetalent. Trotz der vielen Spiele bei den Slovak Open, wo er noch am Freitag im Einsatz war, kontrollierte er das Spiel gegen Gnedt und holte in zwei Sätzen den vierten Punkt für Pressbaum.

Das zweite Herreneinzel bestritt mit Jun Mai der dritte Indoensier Pressbaums gegen den jungen Rumänen Collins-Valentine Filimon. Während das Match in Traun noch über drei Sätze gegangen war, musste sich Jun diesmal klar in zwei Sätzen geschlagen geben — aber immer noch stand es 4:1 für Pressbaum.

Im anschließenden Dameneinzel trat Dimitria Popstoykova diesmal gegen die junge Janine Lais an, die aber nur phasenweise mithalten konnte. Somit erzielte Pressbaums Bulgarin einen ungefährdeten 2-Satzsieg und erhöhte auf 5:1.

Im dritten Herreneinzel standen sich dann der St. Pöltner Stefan Ratheyser und der junge Nachwuchsspieler Kai Niederhuber gegenüber. Im ersten Satz lief Ratheyser, der auf einen Einsatz im gleichzeitig stattfindenden Volleyballspiel der St. Pöltner Panther im Meister-Play-off zugunsten dieser Begegnung verzichtet hatte,, immer einem knappen Rückstand hinterher, konnte aber im entscheidenden Moment punkten und den Satz mit 22:20 gewinnen.

Der zweite Satz verlief ähnlich spannend, aber diesmal mit dem besseren Ende für Niederhuber. Im dritten Satz konnte Ratheyser dann aber seine Routine ausspielen und deutlich gewinnen — 6:1!

Somit kam die Hoffnung auf, dass es den Pressbaumern erstmals gelingen könnte die vollen vier Punkte einzufahren. Das entscheidende Mixed spielten wieder Steven Stallwood und Dimitria Popstoykova gegen Peter Zauner und Janine Lais.

Nachdem der erste Satz in der Verlängerung an die Trauner gegangen war, konnten Steven und Dimitria den zweiten Satz mit 21:18 gewinnen. „Leider riss dann bei unserem Team dann aber total der Faden und sie verloren den dritten Satz auf acht“, war Meinke schwer enttäuscht, denn Wolfurt hat somit weiterhin zwei Zähler Vorsprung. Alles hängt somit von der letzten Runde ab.

Die vier Teilnehmer fürs Semifinale stehen zwar fest, aber die genauen Paarungen werden noch vergeben. Pressbaum trifft auswärts auf Nachzügler Kärnten, wohingegen die Vorarlberger noch Traun bezwingen müssen. „Eine kleine Chance auf Platz zwei lebt immer noch“, ist Meinke Optimist.