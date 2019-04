Pressbaum hat in Traun sowohl das zweite als auch dritte Finalspiel mit 2:5 verloren. Dabei schaut das Ergebnis jeweils deutlicher aus, als die Begegnungen jeweils waren.

Nach dem knappen Sieg in der Vorwoche im ersten Finalspiel daheim, zatten die Pressbaumer um ihre Nummer Eins Adi Pratama in Traun gleich zweimal die Chance, den dritten Bundesligatitel in der Vereinsgeschichte einzufahren.

„Traun steht schon etwas unter Zugzwang, denn nur mit einem Sieg am Samstag können sie überhaupt ein drittes Entscheidungsspiel erzwingen“, meinte Pressbaums Sektionsleiter Andreas Meinke, dem aber auch klar war, dass die Aufgabe keinesfalls leicht werden würde. Nicht umsonst sind die Trauner mit bislang 13 Staatsmeistertitel in Österreich einsame Badminton-Spitze.

Zweites Finalspiel: Und wie erwartet wurde auch Finalspiel zwei ein Match auf Augenhöhe, bei dem nur wenige Punkte den Ausschlag zum Sieg geben sollten, ganz so, wie schon die ganze meisterschaft eine hautenge geschichte zwischen Österreich drei Topteams war.

Sowohl Pressbaum als auch Traun stand der komplette Kader zur Verfügung und auch die zahlreich angereisten Fans der Pressbaumer hielten ordentlich dagegen, wenn das Trauner Heimpublikum seine Fanchöre anstimmte. „Ein würdiger Rahmen für ein Badminton auf höchstem Niveau“, findet Meinke.

Traun erzwingt drittes Finalspiel mit Mixed-Sieg

Während Traun seine Aufstellung unverändert ließ, spielte das erste Herrendoppel bei Pressbaum diesmal Adi Pratama mit Philip Birker gegen die Routiniers Koch/Zauner. Und Pressbaum gelang ein perfekter Start! Zwar konnten die Trauner den ersten Satz noch in der Verlängerung gewinnen, aber die Pressbaumer überzeugten in den Sätzen zwei und drei und sorgten so für das 1:0.

Das Damendoppel mit Carina Meinke und Nina Sorger gegen die Trauner Favoriten Heidenreich/Constantinescu begann furios für die Pressbaumer. Mit 21:13 entschieden die jungen Pressbaumer Eigenbauspielerinnen den ersten Satz für sich. Der zweite verlief dann auch noch lange recht offen, aber am Ende siegten doch die Traunerinnen nach einem sehenswerten Match — 1:1.

Das Herreneinzel zwischen Pratama und Wolfgang Gned ist mittlerweile Garant für hochklassiges Badminton. „Gnedt ist derzeit der einzige in der Bundesliga, der Pratama etwas fordern kann“, weiß Andi Meinke. Beide Sätze verliefen bis zum Schluss sehr knapp, doch Pratama hat einmal mehr gezeigt, dass er im entscheidenden Moment immer noch die Möglichkeit hat, zuzusetzen — 2:1 für Pressbaum.

Das anschließende Dameneinzel von Dimitria Popstoykova gegen Lisa Heidenreich sollte dann schon eine Vorentscheidung bringen. Die Bulgarin in Diensten Pressbaums lag im ersten Satz zwar konstant in Führung, vergab dann aber den Satzball und musste sich in der Verlängerung mit 21:23 geschlagen geben. Der zweite Satz wurde dann von Heidenreich dominiert, die somit wieder den Ausgleich für Traun herstellen konnte.

Besonders dumm für Pressbaum war, dass die ausgelaugte Popstoykova das fünfte Spiel gleich wieder bestreiten musste. „Und das Mixed war nach Dimitrias Einzelniederlage schon unser Alles-oder-Nichts-Spiel“, erklärt Meinke.

Zusammen mit Steven Stallwood hatte Popstoykova in der Vorwoche den wichtigen Punkt geholt, doch diesmal waren der Trauner Peter Zauner und Floprentina Constantinescu deutlich besser eingestellt. Unter Druck verloren die Pressbaumer den ersten Satz knapp mit 19:21, konnten aber Satz zwei dann mit demselben Ergebnis für sich entscheiden. Im dritten Satz erspielten sie sich dann einen komfortablen Vorsprung, aber die Pressbaumer Fans warteten vergeblich auf den vollendeten Matchball. Trotz 20:13 Führung kamen die Trauner nochmals zurück und gewannen Satz drei sensationell in der Verlängerung.

„Sieben vergebene Matchbälle waren der Knackpunkt in diesen Finalspielen, die keiner unserer Spieler mehr aus dem Kopf bekam“, kann Meinke dieses Satzdisaster nicht fassen. „Das war eine reine Nervengeschichte im Trauner Hexenkessel.“

Mit einem 2:3-Rückstand standen Jun Mai und Birker in ihren Einzelpartien mit dem Rücken zur Wand. Ohnehin schon Außenseiter, konnten sie den Turnaround dann auch nicht herbeiführen. Der Indonesier unterlag Collins-Valentine Filimon in zwei Sätzen, ebenso wie Birker Österreichs Badmintonlegende Jürgen Koch. Das Spiel war entschieden, das zweite Herrendoppel, in dem Pressbaum zu favorisieren gewesen wäre, wurde gar nicht mehr gespielt.

Drittes Finalespiel: Beide Mannschaftsführer ließen die Mannschaft für das Entscheidungsspiel unverändert, trotzdem gab es Aufstellungsänderungen. So ließ Pratama diesmal Stallwood/Birker gegen die Routiniers Koch/Zauner auflaufen. Noch kein pflichtsieg, aber mit einem Erfolg, wären die Pressbaumer ihrem Titeltraum gleich ein schönes Stück näher gekommen. Pratamas Plan ging abe rnicht auf. Nach einem 16:21 im ersten Satz, holten sie sich zwar den zweiten mit 22:20, doch im dritten Durchgang waren die Trauner Oldies souverän — 0:1 aus Sicht Pressbaums. Und nach dem Damendoppel stand es gleich 0:2. meinke/Sorger kämpften zwar tapfer, doch wie am Vortag gegen die beiden starken Traunerinnen doch vergeblich. „Im ersten Satz haben sie zu viele leichte Fehler gemacht“, urteilt Spielervater Andi Meinke.

Pratama ließ dan Gnedt dann auch in diesem Einzel in beiden Sätzen bis zum Schluss hoffen, um dann doch wieder zu gewinnen — 25:23 entschied er Satz zwei für sich. Pratama hat somit im Einzel die ganze Saison über kein Match verloren!

Nachdem das Einserdoppel nicht gewonnen hatte, kam erneut dem Dameneinzel von Popstoykova gegen Heidenreich immense Bedeutung zu. Aber wie schon am Vortag konnte Dimitria ihre Leistung nicht wie in Pressbaum abrufen und unterlag knapp in zwei Sätzen — 1:3

Da der praktisch sichere Punkt mit Pratama im zweiten Herrendoppel erst ganz am Schluss eingefahren hätte werden können, mussten die Pressbaumer nun schon auf ein Wunder hoffen. Das völlig offene Mixed und zumindest eines der beiden herreneinzel mussten gewonnen werden! Und Stallwood/Popstoykova kämpften gegen Peter Zauner und Floprentina Constantinescu um jeden Punkt.

„Die beiden gaben alles, sorgten für Hochspannung in der Halle“, schildert Meinke. Trotzdem ging Satz Eins mit 21:19 an die Gastgeber. Aber Satz zwei holten die Pressbaumer mit 21:16. Und der dritte Satz war ein Nägelbeißer. Anders wie im Vortag, als sie die Partie praktisch wegwarfen, konnten sie diesmal in der Verlängerung gewinnen und somit auf 2:3 verkürzen.

Jun Mai und Birker bleibt Aufholjagd verwehrt

Doch anders als am Samstag, bei dem ein Mixedsieg wohl erneut einen Entscheidungssatz nach 4:4 in Spielen bedeutet hätte, war diesmal erst wieder die Ausgangslage des Vortags hergestellt. Mai und Birker mussten liefern! Doch erneut waren sie in ihren Einzeln gegen Filimon und Koch dazu nicht in der Lage. „Koch war im ersten Satz zwar noch voll gefordert, spielte aber im zweiten groß auf und ließ sich groß feiern, nachdem er den fünften Punkt gemacht hat“, würdigt auch Meinke den Altmeister.

„Es ist der 14. Staatsmeistertitel für Traun, und er war bei allen dabei, das ist einfach eine unheimliche Leistung“, zollt er Respekt und würdigt die sportliche Fairness in allen drei Finalspielen. „Obwohl es so knapp zuging, und die Halle oft einem Tollhaus glich, war es einfach fantastisch, da dabei gewesen zu sein“, sah Meinke im Duell zweier ebenbürtiger Mannschaften letztlich die etwas abgebrühtere Siegen.

„Es war eine sehr schwierige Saison für uns, trotzdem haben wir es geschafft in einem hochklassigen Finale zu stehen“m bilanziert auch ASV-Obmann Gerhard Volk zufrieden und gratuliert allen Spielern und Funktionären zum Vizestaatsmeistertitel.