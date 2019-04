Das Procedere beim Stand von 4:4 kannte man schon aus dem Semifinale, als die Pressbaumer die Saison Wolfurts zuletzt mit einem Sieg im Golden Set schlagartig beendet hatten. Für die meisten der diesmal zahlreichen Fans — eines Finales würdig — war es aber doch neu und an Spannung kaum zu überbieten: Denn ein Golden Set musste auch über den Ausgang des ersten Bundesliga-Finalspiels entscheiden!

Pressbaum hatte den regierenden Meister aus Oberösterreich allerdings schon vorher am Rande der Niederlage. Trauns Oldboy Jürgen Koch konnte gegen Pressbaums Talent Philip Birker aber seinen Kopf nochmals aus der Schlinge ziehen und in drei Sätzen sein abschließendes Einzel doch gewinnen.

„Ich bin nicht scharf auf den Golden Set, weil mein letztes Spiel länger zurückliegt als das von Stefan, und man gleich voll da sein muss.“ Steven Stallwood

Dabei hatten viele Experten die Pressbaumer in dieser Finalserie gar nicht mehr wirklich auf der Rechnung, nachdem unter der Woche durchgesickert war, dass Andrei Adistia heuer nicht mehr für den ASV würde auflaufen können. Das Visum des indonesischen Doppelspezialisten war abgelaufen. „Eine Schlamperei bei der Anmeldung“, ärgert sich Sektionsleiter Andi Meinke auch über sich selbst.

Aber die Pressbaumer Spieler wollten den Traum vom Finalsieg nicht kampflos aufgeben und traten selbstbewusst in der eigenen Halle im Sacre Coeur auf, großartig unterstützt vom Heimpublikum, angeführt von Sportgemeinderat Markus Naber. Auch rief ASV-Obmann Gerhard Volk zu Beginn der Partie nochmals in Erinnerung, dass die Saison für die Pressbaumer mit dem schweren Schicksalsschlag begonnen hatte, Antonia Meinke und Chee Tean Tan zu verlieren.

Für das erste Herrendoppel bot Pratama diesmal Youngster Philip Birker und den Briten Steven Stallwood auf, die sich mit den vielfachen Staatsmeistern im Herrendoppel Koch/Zauner messen durften. Die Pressbaumer gestalteten das ganze Spiel auf Augenhöhe, aber im entscheidenden Moment behielten die Routiniers die Oberhand und siegten in zwei knappen Sätzen.

Auch das Damendoppel mit den jungen Pressbaumer Eigengewächsen Carina Meinke und Nina Sorger war nicht zu gewinnen, denn Traun trat in Bestbesetzung mit Lisa Heidenreich und Floprentina Constantinescu an. „Im zweiten Satz konnten Nina und Carina mehr Gegenwehr leisten“, war Spielervater Andi Meinke aber nicht unzufrieden, auch wenn die Niederlage unvermeidlich blieb — 0:2!

Und im ersten Herreneinzel sah es dann lange gar nicht mehr gut für die Pressbaumer aus, denn eine Sensation lag in der Luft! Zum wiederholten Male traf Pratama in dieser Saison auf Wolfgang Gnedt, und im ersten Satz schien die Partie auch diesmal den üblichen Gang zu nehmen. Pratama konnte die obligate schnelle Führung herausspielen, doch dann wurde es nur ein knapper Satzerfolg. „Und im zweiten Satz spielte Adi wie komplett ausgewechselt, so kannte ich ihn bisher nicht“, schildert Meinke.

Der bislang in Einzelpartien in der Bundesliga ungeschlagene Indonesier musste den Satz mit 9:21 abgeben! Und auch im dritten Satz geriet er in Rückstand. Aber dann dämmerte es Pratama wohl doch, dass hier im lockeren Trainingsmodus kein Blumentopf zu gewinnen sein würde. Er kämpfte sich in die Verlängerung des dritten Satzes und gewann diesen mit 23: 21. „Andernfalls wäre dieses erste Finalduell für uns vorbei gewesen“, weiß Meinke.

Doch dass Pratama auf 1:2 verkürzen konnte, weckte die Lebensgeister der Pressbaumer. Das Dameneinzel von Dimitria Popstoykova gegen Heidenreich verlief zwar spannend, aber die Bulgarin in Diensten der Heimischen feierte einen doch kontrollierten Sieg in zwei Sätzen — 2:2!

Im Mixed traten Stallwood/Popstoykova gegen Peter Zauner und Constantinescu an. Die Pressbaumer spielten groß auf, dominierten jederzeit und erzielten so einen 2-Satzerfolg — 3:2!

Am Parallel-Court unterlag aber Jun Mai im zweiten Herreneinzel gegen Collins-Valentine Filimon — 3:3.

Fürs dritte Herreneinzel trat diesmal Philip Birker gegen die Trauner Legende Jürgen Koch an. Der 46-jährige Routinier zeigte dem Doppelspezialisten im ersten Satz zwar dessen Grenzen im Einzel auf, aber im zweiten Satz kämpfte sich Birker immer besser ins Match und konnte mit 21:17 gewinnen. Und auch im Dritten kämpfte er sich nach zunächst klarem Rückstand zurück. „Die Hoffnung keimte auf, dass wir die Überraschung noch vor einem Golden Set schaffen könnten“, schildert Meinke. Aber am Ende setzte sich die Routine gegen die Jugend noch einmal durch — 3:4.

Im letzten Spiel – dem zweiten Herrendoppel — musste also ein Sieg her, um die Chance auf den Entscheidungssatz zu wahren. Pratama und Stefan Ratheyser machten gegen Gnedt/Filimon rasch klar, dass sie nicht gewillt waren, klein beizugeben. „Ein großer Auftritt vor allen von Stefan, der an der Seite von Adi zur Bestform auflief“, staunte selbst Meinke, dass die Gegner überhaupt nie ins Spiel fanden — 21:15, 21:10-Sieg und somit 4:4.

Ratheyser überrascht mit Sensationsleistung

Das Golden-Set-Drama konnte beginnen und das setzt bereits mit der Auslosung ein: Nachdem beide Mannschaften je zwei der fünf Disziplinen gestrichen hatten, fiel die Entscheidung aufs Herrendoppel. Die Trauner hatten diese letzte Wahl getroffen und sich gegen das Mixed entschieden, doch auch die Pressbaumer nannten das Herrendoppel als ihre Wunschoption. Und sie überraschten Koch/Zauner sichtlich mit ihrer Aufstellung. Zusammen mit Mannschaftsführer Kenny Wu und in Absprache mit allen Spielern, bot man erneut Ratheyser an der Seite von Pratama auf.

Auch Stallwood war nicht böse, diesmal in der Aufstellung für den Golden Set übergangen worden zu sein. „Ich bin nicht so scharf auf diesen einen Satz, weil mein letztes Spiel heute länger zurückliegt als das von Stefan, und man gleich voll da sein muss — außerdem war ich im Herrendoppel nicht so stark, dass ich mich aufgedrängt hätte“, plädierte er sogar für Ratheysers Einsatz. Und Pratama/Ratheyser gingen gleich 4:1 in Führung — nervlich ein riesiger Vorteil.

Im Grunddurchgang hatte Pratama mit Stallwood gegen Zauner/Koch seine bislang einzige Niederlage in der Bundesliga kassiert (19:21 im dritten Satz). Und der Indonesier war sichtlich auf Revanche aus. Ratheyser wuchs an der Aufgabe und bot wohl eines der besten Spiele seiner Karriere, auch wenn zunächst ein 19:16-Vorsprung vergeben worden ist. Beim Stand von 21:22 hatten sogar die Gegner die Chance, auf 1:0 in der Best-of-three-Serie zu stellen. Doch dann machte Ratheyser den Sack zum 25:23 zu.

„Eine ganz herzeigbare Partie von mir“, lachte der 30-jährige St. Pöltner verschmitzt, der an diesem Nachmittag auch in der 2. Volleyball-Bundesliga für die Landeshauptstädter sein letztes Saisonspiel gehabt hätte, aber zugunsten der Badminton-Partie gerne darauf verzichtete.

Jetzt haben Ratheyser und Co beim Rückspiel am 27. April in Traun die Chance den dritten Staatsmeistertitel nach Pressbaum zu holen. „Nach dieser Saison, mit so vielen Tiefschlägen, wäre dies eine echte Sensation“, meint Volk.