1. Bundesliga: Die großen Titelfavoriten trennen sich 4:4-Remis

Am Wochenende wurde eine Doppelrunde in der 1. Bundesliga ausgetragen, wobei der ASV Pressbaum-Badminton am Samstag den Rekordmeister und Tabellenführer aus Traun empfing und am Sonntag zu Gast beim BSC 70 Linz war. Zwar konnte Adi Pratama nicht auf die komplette Mannschaft zugreifen, da Philip Birker und Lucie Cerna nicht verfügbar waren, aber dennoch rechneten sich die Pressbaumer zumindest einen Sieg gegen Linz aus. „Gegen Traun wird es sicher wieder ein ganz enges Spiel“, vermutete Sektionsleiter Andreas Meinke bereits im Vorfeld. Keine allzu gewagte Prognose für das Duell der beiden Titelfavoriten, die auch sich auch bestätigen sollte. Erschwerend gegen Traun kam am Samstag für Pressbaumer hinzu, dass die Gäste in Bestbesetzung angereist kamen. Das Spiel brachte dann einige Überraschungen, nur für weniger Spannung war dadurch nicht gesorgt - ganz im Gegenteil!

Pressbaums Spielertrainer Adi Pratama ließ im ersten Herrendoppel Iskandar Zulkarnain mit Pawel Smilowski antreten und sie trafen auf das stärkste Doppel des Gegners, Jürgen Koch/Filimon Collins-Valentine. In einem hochklassigen Match mit spektakulären Ballwechseln ging der erste Satz mit 15:21 an die Trauner. Dann aber übernahmen Pressbaums Legionäre das Kommando und gewannen die Sätze zwei und drei 21:16, 21:18 zur 1:0-Führung. Aber wie gewonnen, so zerronnen! Im zweiten Herrendoppel musste dann Pratama mit dem 18-jährigen Mark Korosa gegen die Trauner Wolfgang Gnedt/Kai Niederhuber antreten. Wieder mussten drei Sätze gespielt werden, aber diesmal mit umgedrehtem Ergebnis. Pratama und Leihspieler Korosa konnten den ersten Satz in der Verlängerung mit 23:21 für sich entscheiden, unterlagen aber in Satz zwei mit 11:21. Der Entscheidungssatz wurde dann ebenfalls etwas unglücklich in der Verlängerung mit 20:22 verloren, womit Traun zum 1:1 ausgleichen konnte.

Das Damendoppel bestritten Carina Meinke/Alzbeta Basova gegen Catlyn Kruus/Florentina Constantinescu. Erneut fiel die Entscheidung erst im dritten Satz. Nach Anfangsschwierigkeiten ging Satz eins mit 14:21 an Traun, aber die Pressbaumerinnen gewannen Satz zwei nach einer deutlichen Steigerung mit 21:18. „Sie konnten das Niveau aber nicht halten“, schildert ASV-Sektionsleiter und Spielervater Andreas Meinke. Mit 21:13 holten sich die Traunerinnen das Spiel und gingen somit 2:1 in Front.

Für das erste Herreneinzel erwarteten alle nach den zuletzt tollen Turnierleistungen des Franzosen Filimon Collins-Valentine von Traun ein enges Spiel gegen Zulkarnain. Aber Pressbaums Malaie spielte Badminton auf höchstem Niveau und ließ seinem jüngeren Gegner keine Chance. Während der Trauner im ersten Satz noch einigermaßen mithalten konnte, begann er im zweiten früh zu resignieren und so konnte sich Zulkarnain über einen überlegenen 21:16, 21:9-Sieg freuen (2:2).

Im zweiten Herreneinzel stand Pratama dem Nationalspieler Wolfgang Gnedt gegenüber. Erneut wurde es nichts mit der erwartet engen Partie. Nur im ersten Satz musste Pratama kämpfen, um in der Verlängerung mit 25:23 die Oberhand zu behalten. Wie schon im Einsereinzel war danach der Widerstand gebrochen und Pressbaums Indonesier siegte locker 21:12 und sicherte so seinem Team die erneute Führung (3:2).

Das dritte Herreneinzel verlief dann Programmgemäß zugunsten Trauns. Armin Sarosi hielt im ersten Satz gegen Kai Niederhuber zwar überraschend gut mit, war am Ende aber doch chancenlos und unterlag 14:21, 6:21. Im parallel gespielten Dameneinzel traf Carina Meinke wieder auf die Estin Kruus an. Auch hier erwartete keiner einen Sieg von Meinke, die aber 12:21, 14:21 einige schöne Bälle zeigte. Traun führte danach aber wieder 4:3 und im letzten Spiel, dem Mixeddoppel, standen die Pressbaumer Pawel Smilowski/Alzbeta Basova gewaltig unter Druck. Doch die Doppelspezialisten enttäuschten nicht, obwohl Trauns Oldie Jürgen Koch mit Andra Gabriela Stoica erstaunlich starke Gegenwehr leistete. Am Ende siegten die Pressbaumer zwar 21:19, 21:16, aber Koch verblüfft mit seiner Fitness im fortgeschrittenen Alter jedes Jahr aufs neue. Am Ende gab es aber die eigentlich erwartete Punkteteilung nach vielen sehr spannenden und unterhaltsamen Spielen im Sacre Coeur.

Zum zweiten Spiel des Wochenendes reiste der ASV Pressbaum nach Linz. Da auch die Linzer nicht in Bestbesetzung antreten konnten, zeichnete sich schon vor Spielbeginn ein Sieg der Pressbaumer ab. Pratama wählte eine nur leicht veränderte Aufstellung zum Vortag. Im ersten Herrendoppel spielte er selbst mit Zulkarnain gegen die Linzer Luka Ban/Gustav Andree. Ohne ernsthaft gefordert zu werden, siegten die beiden Pressbaumer 21:12, 21:11. Ins zweite Herrendoppel schickte Pratamal Pawel Smilowski und Mark Korosa. Auch sie hatten keine Mühe gegen Andraz Pungartnik/Vid Koscak (21:17, 21:11). Das spannendste Spiel des Tages lieferten sich im Damendoppel Meinke/Basova gegen die starken Linzerinnen Petra Polanc/Tija Horvat. Satz eins ging mit 16:21 an die Gastgeberinnen. „Carina und Alzbeta zeigten zunächst doch noch einige Unsicherheiten“, schildert Andreas Meinke. „Im zweiten Satz drehten die beiden dann aber auf und erzwangen mit 21:18 einen Entscheidungssatz. In dem es hin- und herging, bis einige unverständliche Entscheidungen der Schiedsrichterin Carina und Alzbeta verunsicherten“, ärgert ich der Spielervater. Umso größer dann die Genugtuung, als sie beim Stand von 14:19 ein bemerkenswertes Comeback starteten und sich selbst für eine starke Leistung noch belohnten. In der Verlängerung holten sie sich mit 25:23 den Sieg zur 3:0-Führung für Pressbaum. „In der Verlängerung haben sie es aber sogar noch unnötig spannend gemacht“, findet Carinas Vater.

Alle drei anschließenden Herreneinzel waren eine klare Angelegenheit für Pressbaum. Zulkarnain ließ Luka Ban beim 21:12, 21:10 nie wirklich eine Chance, verzichtete sichtlich auf die Schmach des Gegners. Bei voller Konzentration wären wohl auch einstellige Satzergebnisse drinnen gewesen. Pratama kannte weniger Gnade mit Pungartnik (21:10, 21:7). Und auch Sarosi konnte gegen Koscak mit 21:8, 21:13 seinen ersten Sieg für Pressbaum holen in überlegener Manier beisteuern. Somit stand es schon 6:0 für Pressbaum. Es musste also noch eines der beiden verbleibenden Spiel gewonnen werden, um die vollen 4 Punkte zu holen. Die erste Chance bekam Carina Meinke gegen die Linzerin Kim Matovic. Aber Meinke konnte nicht mehr genug Kräfte mobilisieren, um die entscheidenden Punkte zu machen. Mit 15:21, 19:21 unterlag sie in zwei Sätzen, womit Smilowski/Basova alles klar machen mussten. Mit 21:17, 21:8 fiel der erwartete Sieg zum 7:1 auch entsprechend klar aus und war schnell besiegelt.

„Wir sind mit den Ergebnissen vom Wochenende sehr zufrieden und die Qualifikation fürs Halbfinale ist fast schon in trockenen Tüchern“, zeichnet sich nicht nur für Andreas Meinke immer mehr ein Dreikampf heuer um den Titel ab, immer hält neben Traun und Pressbaum auch Mödling nach drei Runden bei neun Punkten. Die nächste Runde findet am zweiten November Wochenende statt und der ASV Pressbaum wird den Aufsteiger und Tabellenletzten aus Ohlsdorf am 11. November in Pressbaum empfangen.