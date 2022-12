Pressbaum bezwingt den Titelverteidiger

Werbung

Zum letzten Spiel der Hinrunde in der Saison 2022/23 empfing der ASV Pressbaum den regierenden Meister aus Linz in der Sporthalle des Sacre Coeur in Pressbaum. Während die Linzer ihre dritte . Position in der Tabelle verteidigen wollten, ging es für die Pressbaumer um die Tabellenführung im Duell mit den starken Traunern und somit um den Herbstmeistertitel.

Dementsprechend traten die Pressbaumer mit ihrem Stammkader an, wohingegen die Linzer auf einige ihrer Top-Damen verzichten mussten. „Aufgrund der Besetzung beider Teams stehen unsere Chancen nicht schlecht, dass wir das Match heute erfolgreich bestreiten“, war der sonst eigentlich immer extrem vorsichtige ASV-Sektionsleiter Andreas Meinke schon im Vorfeld recht optimistisch. Und er sollte nicht enttäuscht werden.

Im ersten Herrendoppel spielte Mannschaftsführer Adi Pratama mit Iskandar Zulkarnain gegen die beiden Slowenen Jaka Ivancic und Gasper Krivec. Ohne ernsthaft gefordert zu werden, ließen die beiden asiatischen Legionäre den den Slowenen von Linz keine Chance und erzielten mit 21:8, 21:11 die schnelle Führung für Pressbaum.

Smilowski/Drexler mischen Linzer Neuzugänge auf

Parallel dazu trafen Pawel Smilowski/Philipp Drexler auf die Linzer Simon Bailoni/Gustav Andree. DieNeuzugänge der Linzer spielten brav mit, aber konnten ebenfalls die 2-Satz-Niederlage (21:18, 21:17) nicht verhindern. Somit war der perfekte Start zum 2:0 gelungen.

Danach traten im Damendoppel Carina Meinke und Alzbeta Basova an. Ihnen stand die Belgierin Lise Jaques mit Ursula Edelmüller gegenüber, denen es auch nicht gelingen sollte einen Punkt für Linz zu sichern. Mit 21:14, 21:15 sorgten Meinke/Basova bereits für die vorentscheidende 3:0-Führung Pressbaums.

Als Highlight des Nachmittags stand dann das Einser-Herreneinzel am Programm. Iskandar Zulkarnain traf wie schon mehrmals in der letzten Saison auf Miha Ivanic und sollte seine weiße Weste gegen den durchaus starken Slowenen eindrucksvoll behalten. In zwei klaren Sätzen fertigte er mit 21:11, 21:12 seinen Gegner der Stahlstädter ab. Damit stand es schon 4:0 für Pressbaum. „Miha hatte dem druckvollen Spiel von Iskandar wenig entgegenzusetzen“, stellte Andreas Meinke mit Blick auf den weiteren Saisonverlauf zufrieden fest.

Ins zweite Herreneinzel schickte Adi Pratama dann den jungen Tschechen Jan Janostik, der mit Jaka Ivancic ebenfalls auf seinen Finalgegner aus der letzten Saison traf. „Leider hatte Jan aber einen rabenschwarzen Tag und blieb weit unter seiner normalen Leistung“, meinte Meinke zur glatten 2-Satzniederlage (21:15, 21:16). Der Punkt zum 1:4 sollte aber der einzige für die Linzer an diesem Nachmittag bleiben.

Wesentlich besser lief es nämlich für Philipp Drexler, der im dritten Herreneinzel gegen Gasper Krivec antrat. „Mit einer konzentrierten Leistung dominierte er seinen Gegner von Anfang bis Ende“, lobt Meinke. Drexler siegte 21:13, 21:11, sicherte den fünften ASV-Punkt.

Für das Dameneinzel stand Carina Meinke auf Pressbaumer Seite bereit, aber die als Ersatz eingesprungene Ursula Edelmüller rechnete sich wohl keine Chancen auf einen Sieg aus und gab das Spiel kampflos zum 6:1 für Pressbaum ab.

Nach Anfangsproblemen im Mixed vierten Punkt gerettet

Das letzte Spiel, das Mixed, sollte dann entscheiden, ob alle vier Punkte an die Pressbaumer gingen. Basova/Smilowski gingen gegen Jaques/Ivanic aufs Feld. „Miha hat sich wohl bessere Chancen im Mixed als im Herrendoppel ausgerechnet“, war Meinke von der Linzer Aufstellung doch ein wenig überrascht. Und im ersten Satz schien der Plan der Linzer sogar aufzugehen. Sie dominierten diesen durchgängig und schossen mit 21:10 die Heimishen regelrecht ab. „Aber vor allem Pawel sah man nach dem ersten Satz an, dass er das Spiel so nicht verlieren wollte“, lacht Meinke.

Und tatsächlich, die nächsten beiden Sätze spielten die Pressbaumer wesentlich druckvoller und konnten das Spiel mit 21:16, 21:14 noch drehen und mit dem Endstand von 7:1 die volle Punktzahl aufs Konto gutschreiben lassen.

„Wir freuen uns, nach der Hinrunde die Tabelle anzuführen und als Herbstmeister ins neue Jahr gehen zu können“, zog Meinke zufrieden die erste Zwischenbilanz. „Da Traun gegen Wolfurt siegreich blieb und Mödling nur 4:4 gegen den WBH Wien spielte, haben wir nun schon neun Punkte Vorsprung auf Platz fünf und ist der Qualifikation für die Play-offs um den Meistertitel schon einen großen Schritt nähergekommen“, will er vom Titel aber noch lange nicht reden. „Jetzt gilt es die Weihnachtspause zu nutzen, um frische Energie für die zweite Hälfte der Saison zu tanken.“