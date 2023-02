Pressbaum bleibt an der Tabellenspitze

Werbung

Am Samstag gastierte mit WBH Wien der Tabellennachzügler im Sacre Coeur und die Pressbaumer verzichteten als Gastgeber diesmal auf ihre Legionäre mit Ausnahme von Kapitän Adi Pratama.

Aber auch in Minimalbesetzung kanne man gegen den bislang noch sieglosen Aufsteiger aus Wien keine Gnade, obwohl der erstmals mit seinem Neuzugang aus Dänemark Mads Emil Monke antrat. „Aufgrund dieser Überraschung rechnen wir jetzt nicht unbedingt mit der vollen Punktzahl“, räumte Pressbaums Sektionsleiter Andreas Meinke vor der Begegnung ein.

Jan Janostik spielte für die ersatzgeschwächten Pressbaumer erstmals auf Eins und ließ nur zu Beginn etwas Nervosität aufkommen. Foto: Claus Stumpfer

Im ersten herrendoppel trat Pratama mit Armin Sarosi an, wohingegen Philipp Drexler mit Jan Janostik das Zweierdoppel bestritt. Der WBH Wien schickte den Dänen mit seinem Trainingspartner Emil Dantler ins Einserdoppel. Doch die beiden Pressbaumer starteten furios und ließen den Wienern mit 21:9 keine Chance.

Der zweite Durchgang wurde zwar deutlich spannender, aber Pratama dirigierte seinen Schüler im Nationalkader erfolgreich. Die Pressbaumer mussten zwar in die Verlängerung, konnten aber mit 22:20 die 1:0-Führung fixieren. Pressbaums Zweierdoppel kontrollierte gegen Lukas Weissenbäck/Lorenz Oberndorfer das Spiel mühelos und sorgte mit einem 2-Satzsieg (21:15, 21:12) für die erhoffte 2:0-Führung.

Wu-Comeback verlief sehr vielversprechend

Im Damendoppel kam heuer erstmals Emily Wu, die ein Informatikstudium an der TU Wien begann, und im Herbst daher ihr Trainingspensum etwas zurückgeschraubt hatte, mit Carina Meinke zum Einsatz. Sie trafen auf die Wienerinnen Isabel Delueg/Lena Schindler und harmonierten sofort wieder sehr gut. Die beiden ASV-Eigenbauspielerinnen erinnerten wieder an ihre großen Spiele der Vorsaison und dominierten die Partie durchgängig. Der 21:14, 21:13-Sieg war die logische Konsequenz und bedeutete die komfortable 3:0-Führung für Pressbaum.

Für die drei Herreneinzel bot Pratama diesmal Janostik, Drexler und Sarosi auf. Er selbst bestritt mit Meinke das abschließende Mixed. Somit traf Janostik, der erstmals auf Eins spielen durfte, auf Monke. Im ersten Satz spielten beide auf Augenhöhe, aber Janostik machte am Ende ein paar leichte Fehler und musste daher den Satz mit 18:21 abgeben. Janostik legte diese Unsicherheit in den folgenden Sätzen ab, und konnte dann noch einen überzeugenden 21:14, 21:13-Sieg feiern. Mit 21:14, 21:13 erhöhte Janos — 4:0.

Drexler stand Emil Dantler gegenüber und gab seinem jungen Nationalkaderkollegen eine kleine Lehrstunde. Mit 21:7, 21:15 gelang ihm ein überzeugender Sieg zum 5:0. Und auch Neuzugang Sarosi hatte in seinem Einzel wenig Mühe gegen Lorenz Oberndorfer. Mit 21:11, 21:8 erhöhte er den Spielstand auf 6:0.

Für das Dameneinzel schickte Pratama dann Wu aufs Feld. Und trotz Trainingsrückstands hatte die junge Pressbaumerin keine Probleme gegen Schindler das Spiel zu bestimmen. Auch ihr gelang ein überzeugender 2-Satzsieg (21:9, 21:15), der den Pressbaumern schon frühzeitig den 4-Punktesieg sicherte.

Mixed ließ im ersten Satz zu sehr die Zügel schleifen

Das abschließende Mixed von Pratama/Meinke gegen Weissenbäck/Delueg war dann schon bedeutungslos, aber brachte wieder etwas Spannung in die Halle. Nach zwei vergebenen Satzbällen ging der erste Satz doch überraschend an die Wiener, die unbedingt den Ehrenpunkt wollten. Auch im zweiten Satz blieb das Spiel bis zum Schluss spannend. Die Pressbaumer zogen zwar rechtzeitig das Tempo an, vergaben dann aber drei Satzbälle, ehe sie den vierten doch zum 21:19 nützten. Im Entscheidungssatz ließen sie abe rnichts mehr anbrennen, sorgten mit 21:15 für das 8:0-Endergebnis.

Der ASV Pressbaum liegt nun mit drei Punkten vor dem ASKÖ Traun, der den Meister aus Linz am Samstag 6:2 bezwingen konnte. Das letzte Spiel des Grunddurchgang wird der ASV am Samstag daheim gegen Wolfurt bestreiten. Mit einem Sieg kann Pressbaum fix die Tabellenführung behaupten und somit den Gegner für das Semifinale wählen. Die Entscheidung über die Plätze drei und vier wird aber erst in der letzten Runde zwischen Mödling, Wolfurt und Linz fallen.

Die Legionäre Pawel Smilowski und Alzbeta Basova werden gegen Wolfurt wieder zur Mannschaft stoßen, die Nummer Eins Iskandar Zulkarnain wird für die Play-offs aus Malaysia zurückkehren. Anders als Mödlings Jan Louda ist er spielberechtigt, weil er die nötigen fünf Grunddurchgangsspiele bereits bestritten hat. Mödling Nummer Eins hingegen wird die Play-offs, falls sie diese überhaupt noch erreichen, nicht bestreiten dürfen. Nachdem Louda im Herbst gesperrt war, konnte er auch im Frühjahr nicht alle erforderlichen Matches bestreiten!