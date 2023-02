Pressbaum nach zwei Siegen wieder vorn

Werbung

Am Wochenende wurde eine Doppelrunde ausgetragen, wobei der ASV Pressbaum am Samstag zum Rekordmeister und Tabellenführer aus Traun reisen musste und am Sonntag zu Gast beim amtierenden Meister aus Linz war. Dementsprechend hatte Adi Pratama die komplette Mannschaft einberufen, um die schweren Spiele in Oberösterreich möglichst erfolgreich zu absolvieren.

Rekordmeister Traun wird in den Doppelpartien überrollt

In Bestbesetzung konnte Pratama mit Iskandar Zulkarnain gleich das Einserdoppel gegen das stärkste Doppel des Gegners, Jürgen Koch/Filimon Collins-Valentine, bestreiten. Wie erhofft, hatten die beiden Pressbaumer keine großen Schwierigkeiten, um die Trauner in zwei Sätzen mit 21:16, 21:16 zu besiegen und so mit 1:0 in Führung zu gehen.

Pawel Smilowski und Philipp Drexler mussten im Zweidoppel daneben zwar etwas mehr kämpfen, aber auch sie konnten Wolfgang Gnedt/Kai Niederhuber in zwei Sätzen mit 21:19, 21:17 in die Schranken weisen und somit auf 2:0 erhöhen.

Das Damendoppel bestritten wie schon in der Hinrunde Carina Meinke/Alzbeta Basova gegen Catlyn Kruus/Sabina Balut. Und wie im Sacre Coeur ging das Match über drei Sätze. Die Pressbaumerin legten mit 21:15 im ersten Satz vor, mussten dann aber den zweiten Durchgang 17:21 abgeben. Auch der dritte Satz schien schon fast verloren, aber nach zwei abgewehrten Matchbällen holten sich die Pressbaumerinnen mit 22:20 im Entscheidungssatz den wichtigen Sieg zum 3:0-Spielstand für Pressbaum.

Das erste Herreneinzel war dann eine Machtdemonstration von Iskandar Zulkarnain gegen Trauns Filimon Collins-Valentine. Mit 21:16, 21:9 schaffte es Pressbaums malaysischer Legionär seinen Gegner jederzeit zu kontrollieren und die starken Angriffsschläge des Franzosen fast nach Belieben zu unterbinden.

Pratama-Niederlage leitet Schwächephase ein

Mit dem Stand von 4:0 schien danach der Sieg zum Greifen nah. Die erste Chance bekam Pratama gegen den Österreichs Nationalspieler Wolfgang Gnedt. Satz Eins gab Pratama mit 18:21 ab, aber im zweiten Satz konnte der Indonesier das Spiel besser bestimmen und zum 21:19 ausgleichen. Leider gelang das nicht im dritten Satz, der mit 12:21 klar verloren ging, was Traun den ersten Punkt bescheren sollte.

Das dritte Herreneinzel von Jan Janostik gegen Kai Niederhuber verlief auch etwas unglücklich. Während Pressbaums tschechischer Legionär über weite Strecken in beiden Sätzen in Führung lag, konnte er diese am Ende jeweils nicht behaupten und unterlag mit 15:21, 21:23. Im parallel gespielten Dameneinzel trat Meinke wieder gegen die Estin Kruus an. Auch Meinke gelang es, mit ihrer Gegnerin gut mitzuhalten, nur jeweils zum Ende des Satzes machte Kruus die entscheidenden Punkte. Somit konnte Traun den Spielstand auf 4:3 verkürzen und dem Mixed kam doch noch die entscheidende Bedeutung zu. Die noch ungeschlagene Pressbaumer Paarung Pawel Smilowski/Alzbeta Basova traf auf die Trauner Jürgen Koch/Florentina Constantinescu. Und auch diesmal war auf die beiden Pressbaumer Verlass. In zwei Sätzen fixierten sie mit 21:19, 21:16 den verdienten Sieg und verdrängten die Trauner damit auch von der Tabellenführung.

„Für meine Nerven wäre es zwar besser gewesen, wir hätten den Sack früher zugemacht, aber ein Sieg über Traun tut immet gut“, meinte Sektionleiter Andreas Meinke danach.

Ersatzgeschwächter Meister hat wenig entgegenzusetzen

Beim zweiten Spiel in Linz mussten die Gastgeberinnen auf ihre Einserdame verzichten, weshalb sich schon vor Spielbeginn ein klarer Sieg der Pressbaumer abzeichnete. Pratama trug der veränderten Situation Rechnung, und wählte eine etwas experimentellere Aufstellung, gab auch Neuzugang Armin Sarosi eine Chance sich zu bewähren. Im ersten Herrendoppel trafen PratamaSmilowski auf Jaka Ivancic/Gasper Krivec. Nachdem Satz eins klar mit 21:12 gewonnenen worden war, spielten die Pressbaumer etwas lockerer weiter, konnten aber dennoch mit 23:21 auch den zweiten Satz für sich entscheiden.

Ins zweite Herrendoppel hatte Linz die starke Paarung Miha Ivanic/Daniel Dinata gestellt. Iskandar Zulkarnain und Philipp Drexler hatten auch etwas Mühe, das Spiel zu kontrollieren, aber es gelang ihnen dennoch ein 2-Satzsieg mit 22:20, 21:17.

Das Damendoppel war wie erwartet reine Formsache. Carina Meinke und Alzbeta Basova hatten keine Mühe Iris Freimüller und Natalie Hofinger in zwei Sätzen klar mit 21:10, 21:7 vom Platz zu schicken. Damit stand es auch gegen Linz nach den Doppelspielen 3:0.

Im Herreneinser zeigte dann Iskandar Zulkarnain auch gegen Miha Ivanic seine einsame Klasse in Österreichs höchster Spielklasse. Mit 21:11, 21:12 ließ er dem Slowenen nicht die geringste Chance und holte den vierten Punkt für Pressbaum.

Ins zweite Herrendoppel schickte Pratama dann Jan Janostik, der gegen den jungen Daniel Dinata antreten durfte. Pressbaums Tscheche zeigte eine deutlich verbesserte Leistung zum Vortag, aber gegen Pratamas Landsmann war er trotzdem machtlos. Mit 21:13, 21:11 konnte Dinata den Ehrenpunkt für Linz zum 4:1 holen.

Ohne gefordert zu werden konnte Carina Meinke dann den Spielstand auf 5:1 erhöhen. Beim 21:5, 21:6 war ihre Linzer Gegnerin sichtlich überfordert.

Für das dritte Herreneinzel bot Pratama dann Armin Sarosi gegen Luka Ban auf. Und mit einer bärenstarken Leistung rechtfertigte Sarosi seine Aufstellung. Mit sicherem Spiel und schönen Angriffsbällen konnte er den Linzer in zwei knappen Sätzen mit 21:18, 21:19 besiegen und somit den Spielstand auf 6:1 erhöhen.

Mit dem zu erwartenden Erfolg im Mixed wurde dadurch sogar ein 4-Punkte-Sieg möglich. Smilowski/Basova ließen gegen Simon Bailoni/Iris Freimüller auch nie einen Zweifel an ihrer Überlegenheit aufkommen, siegten ohne große Anstrengung 21:14, 21:16. Somit war das 7:1 besiegelt.

Traun gibt gegen Wolfurt einen Punkt ab

Da Traun im Parallelspiel gegen Wolfurt mit 6:2 gewann, führt der ASV Pressbaum nach der Doppelrunde mit zwei Punkten die Tabelle an und ist auch schon fix fürs Halbfinale qualifiziert. In den letzten beiden Grunddurchgangsspielen empfängt der ASV am 18. Feburar WBH Wien und am 25. Februden UBSC Wolfurt.