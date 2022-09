Pressbaums Verstärkungen sind da

Werbung

Mitte Oktober startet die neue Saison in der 1. Badminton Bundesliga. Nachdem das Team aus Feldkirch seinen Rückzug verkündet hatte, gelang dem WBH Wien der Wiederaufstieg. Der UBSC Wolfurt gelang erwartungsgemäß der Erhalt der Klasse im mittleren Play-off problemlos. Den ASV Pressbaum erwarten in der Saison 2022/23 neben diesen beiden Teams noch der aktuelle Meister BSC 70 Linz, ASKÖ Traun und Badminton Mödling.

Der Kader. Der ASV wird in der neuen Saison mit einer leicht veränderten Mannschaft antreten. Bei den Herren wird man weiter auf Iskandar Zulkarnain, Adi Pratama, Jan Janostik, Philipp Drexler, Vladimir Vangelov und Markus Zvonek zählen können. Bei den Damen stehen wieder Carina Meinke, Emily Wu und Karoline Pottendorfer zur Verfügung. Peyo Boychinov und Tanya Ivanova zählen aber nicht mehr zum Team und Pressbaums Urgestein Nina Sorger wird in der kommenden Saison in der 2. Bundesliga für den VRC Badminton spielen.

Doch dürfen sich die Fans auf zwei Neuzugänge freuen. „Der 25-jährige Pole Pawel Smilowski wird uns als Doppel- und Mixed-Spezialist hoffentlich große Freude bereiten“, sind die Erwartungen bei Sektionsleiter Andreas Meinke groß. Bei den Damen zählen die Pressbaumer auf die erfahrene Alzbeta Basova (Tschechien), die sowohl im Damendoppel wie im Mixed einsetzbar ist.

Die Gegner. Aber auch bei den anderen Mannschaften hat sich einiges verändert, aufgeschreckt auch durch die neue Regel, dass in jeder Begegnung jetzt zwei Österreicherinnen und Österreicher (oder gleichgestellt) in zwei Spielen eingesetzt werden müssen.

- Der BSC 70 Linz zusätzlich zu den Spielern der letzten Saison die Dienste von Simon Bailoni, Gustav Andree, Serena Au Yeong und Lena Rumpold gesichert.

- Der ASKÖ Traun hat seine bewährte Mannschaft mit zwei Damen verstärkt, Catlyn Kruus (Estland) und Sabina Balut (Rumänien), die in der letzten Saison in der 2. Bundesliga für WAT Simmering gespielt hat.

- Der UBSC Wolfurt hat den Weggang von Nationalspielerin Katharina Hochmeier hinnehmen müssen und sich mit Kate Ludik (Mauritius) verstärkt.

- Für Badminton Mödling werden die Nationalspieler Luka Wraber und Leon Seiwald aufschlagen, allerdings ist ihre Nummer Eins, Jan Louda (Tschechien), zumindest in der ersten Saisonhälfte nicht spielberechtigt.

- Und auch der WBH Wien hat sich verstärkt und wird in der neuen Saison mit Daniel Nikolov (Bulgarien) und Natalie Herbst (Feldkirch) antreten.

„Das Feld ist heuer extrem ausgeglichen“, erwartet Meinke in der neuen Saison einen harten Kampf um die vier Plätze für die Halbfinalbegegnungen. „Wir sehen uns nicht als Favorit, werden aber hoffentlich wieder eine starke Saison spielen“, hofft er aber doch, nach zwei Vizemeistertitel in Folge, im Titelkampf zumindest ein Wörtchen mitreden zu können.