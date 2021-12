ASV-Nachwuchs sichert sich vier Medaillen

Nachdem die österreichischen Meisterschaften der Schüler (U 11, U 13 und U 15) im Vorjahr aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden mussten, konnten sie heuer am Wochenende trotz bundesweitem Lockdown in Egg ausgetragen werden.

Meisterschaftsdebüt für alle fünf Pressbaumer

Vom ASV Pressbaum waren, betreut von Vladimir Vangelov und Bianca Schiester, fünf Spieler und Spielerinnen mit nach Vorarlberg gereist — Mia und Lisa Gindulin, Matthias Trimmel, Luca Bucek und Theo Pap. „Für sie alle war es das erste Antreten bei österreichischen Titelkämpfen“, erzählt ASV-Sektionsleiter Andreas Meinke und ist stolz, dass sie die Bewährungsprobe so glänzend bestanden haben. Vor allem die Gindulin-Sisters sorgten für Furolre. Mia gewann zuerst mit ihrer Partnerin das Damendoppel U 13 und legte dann im Einzel U 13 gleich noch eine zweite Goldene nach. Für Schwester Lisa gab es Bronze im DD U 11.

„Im Einzel war Mia auf 3/4 gesetzt, war also keinesfalls Favoritin“, erklärt Meinke. Sie traf im ersten Spiel auf Luisa Wutte aus Kärnten und konnte mit einem 2-Satzsieg ins Halbfinale einziehen. Dort wartete die an zwei gesetzte Laura Waltl aus Wolfurt, gegen die sie sich in den letzten beiden ÖBV-Ranglistenturnieren jeweils knapp in drei Sätzen geschlagen geben musste. Diesmal gelang es dem Pressbaumer Toptalent aber, den Entscheidungssatz für sich zu entscheiden und somit ins Finale einzuziehen. In diesem traf Mia dann auf die Siegerin der letzten Ranglistenturniere, Ziling Zhan aus Kärnten. „Und im entscheidendem Spiel zeigte Mia ihre beste Leistung“, lobt Meinke. Mit 21:12, 21:17 beherrschte sie ihre Gegnerin und gewann ihre erste Goldmedaille!

Perfekte Harmonie mit Mödlings Aimee Tran

Im DD U13 waren fünf Teams gemeldet und Mia spielte wie schon von den letzten Ranglistenturnieren gewohnt, gemeinsam mit Aimee Tran (Mödling). „Aufgrund der Erfolge bei den letzten Turnieren, war hier durchaus mit einer Chance auf den Meistertitel zu rechnen“, sagt Meinke. Aber im ersten Spiel gegen die Paarung Grafinger/Ritter mussten die beiden mit 18:21, 21:18, 19:21 eine äußerst knappe 3-Satzniederlage hinnehmen. Somit mussten die restlichen drei Spiele gewonnen werden. In den folgenden beiden Partien gelang den beiden dann auch wie erhofft jeweils ein Sieg in zwei Sätzen, aber im letzten Spiel wartete die an Eins gesetzte Paarung Waltl/Zhan. Während der erste Satz mit 21:16 an Mia und Aimee ging, holten sich ihre Gegnerinnen Satz zwei mit dem gleichen Ergebnis. Aber im dritten Satz war es dann eine klare Angelegenheit für Mia und Aimee! Mit 21:11 holten sie sich ihre Goldmedaille.

Jüngste Teilnehmerin

schnappt sich Bronze

Für die erst 7-jährige Lisa Gindulin waren die österreichischen Meisterschaften überhaupt das erste Antreten auf nationaler Ebene. Zudem musste sie in der U-11-Klasse antreten, dementsprechend ging es um das Sammeln erster Erfahrungen gegen fast durchgehend zwei bis drei Jahre ältere Spielerinnen. Im DE U 11 konnte sie in ihrem ersten Spiel dennoch einige Punkte machen, auch wenn sie in zwei Sätzen unterlegen war.

Im Damendoppel U 11 trat Lisa gemeinsam mit Faye Tran (Mödling) an. In einer 4er-Gruppe verloren die Beiden ihre ersten zwei Spiele gegen die zwei top gesetzten Paarungen, aber im dritten Spiel konnten sie die Vorarlberger Lokalmatadorinnen Kalb/Simma in zwei Sätzen klar bezwingen. Somit holte Lisa in ihrem ersten Antreten gleich die Bronzemedaille bei den Schüler ÖM 2021!

Theo Pap holt Silber im Herrendoppel U 11

Bei den Buben musste sich der 9-jährige Theo Pap im HE U 11 im ersten Spiel knapp in drei Sätzen gegen Fabian Diem (Hohenems) geschlagen geben. Im HD U 11 waren sechs Paarungen gemeldet und da lief es deutlich besser. Nach einem Freilos konnte Theo mit seinem Grazer Partner Ben Mitterhammer die Vorarlberger Lackner/Rinner in zwei Sätzen schlagen und somit ins Finale einziehen. Sie unterlagen zwar der NÖ Paarung Petraschek/Schuster, aber Theo und Ben konnten sich über die Silbermedaille freuen.

Luca Bucek traf leider schon im ersten Spiel auf den Favoriten und späteren Sieger im HE U 13, Martin Zhang aus Kärnten. Da sein U-13-Doppelpartner Leo Buriel wegen einer Verletzung nicht antreten konnte, war das Turnier für Luca leider schon nach einem Spiel beendet.

Matthias Trimmel trat im HE U 13 im ersten Spiel wie schon im letzten Ranglistenturnier gegen seinen Trainingspartner Bastian Klinka (St. Pölten) an und musste sich wieder in zwei Sätzen geschlagen geben. Im Herrendoppel U 13 traten Matthias und Bastian dann gemeinsam an und konnten ihr erstes Spiel gegen die Vorarlberger Hick/Sohm klar in zwei Sätzen gewinnen. Gegen die gesetzte Paarung Lehner/Topf zeigten sie dann eine sehr beherzte Leistung, aber leider ging der dritte Satz und somit der Sieg an die Gegner.

Kein Glück im Mixedbewerb

Im Mixed traten nur Mia Gindulin mit Klinka (U 13) sowie Lisa Gindulin mit Pap (U 11) an. Während Theo und Lisa ihr erstes Spiel gegen Mitterhammer/Zhou verloren, konnten Lisa und Bastian ihr erstes Spiel gegen die Vorarlberger Hick/Simma in zwei Sätzen gewinnen. Aber im Viertelfinale unterlagen die Beiden dann mit 15:21, 17:21 gegen Topf/Ritter.

„Aber mit zweimal Gold sowie je einmal Silber und Bronze wurden unsere Erwartungen klar übertroffen“, gratulierte Meinke seinen Talenten zu den tollen Leistungen und Erfolgen.