Am Wochenende wurden im Sacre Coeur vom ASV Pressbaum die österreichischen U-22Meisterschaften ausgetragen. Trotz Corona-Maßnahmen hatten 35 Aktive genannt und somit mehr als in den letzten beiden Jahren. „Trotzdem hatten wir uns vor allem bei den Damen ein noch größeres Teilnehmerfeld erhofft“, gibt ASV-Sektionsleiter Andreas Meinke zu. Die genannt hatten, bekamen jedenfalls einen Saunaaufguss gratis dazu!

Aus Pressbaum starteten Emily Wu, Karoline Pottendorfer und Zihao Zhai, die den Heimvorteil der eigenen Halle nutzen wollten. Und vor allem Wu gelang das auf herausragende Weise. Sie war die erfolgreichste Teilnehmerin, holte in allen drei Bewerben an denen sie teilnahm Gold! Aber auch Pottendorfer, die nur in den Doppelbewerben genannt hatte, trug zum Erfolg mit einer Gold- und einer Bronzemedaille bei. „Und für Zhai war es wichtig, wieder spielen zu können, da er die letzten sechs Monate aufgrund von Corona nicht trainieren konnte“, erklärt Meinke. Er trat im Einzel und Doppel an, konnte aber aufgrund seines Trainingsrückstands kein Spiel gewinnen.

Harter Kampf im Mixed für Wu/Niederhuber

Die Spiele begannen am Samstag mit dem Mixed, für das sich 12 Paarungen gemeldet hatten. Wu spielte mit Kai Niederhuber (Neuhofen/Krems), wohingegen Pottendorfer mit Michael Tomic (Mödling) antrat. Beide Pressbaumerinnen konnten ihre Viertelfinalspiele gewinnen und trafen dann im Halbfinale aufeinander. Hier wurden Wu/Niederhuber als Topgesetzte ihrer Favoritenrolle gerecht. Bronze wurde nicht ausgespielt, sodass Pottendorfer die Medaille bereits fix hatte.

Im Finale traf Wu mit ihrem Partner auf Simon Bailoni und Lena Rumpold. Und es entwickelte sich eine hochklassige Dreisatzpartie. Den ersten Satz mussten Wu/Niederhuber mit 21:23 abgeben, aber den zweiten entschieden sie ebenso knapp mit 22:20 für sich. Mit dem Erfolg im Rücken konnten sie den Entscheidungssatz 21:16 gewinnen — Wus erste Goldene!

Im Dameneinzel trat aus Pressbaum nur Wu an, die ihren Titel aus dem Vorjahr verteidigen wollte. Bei acht Nennungen war sie an Eins gesetzt und dieser Rolle wurde sie absolut gerecht. Ohne einen Satzverlust und ungefährdet gewann sie ihre drei Spiele und kürte sich somit im Einzel erneut zur Österreichischen U-22-Meisterin — Gold Nummer zwei!

Beim Damendoppel hatten insgesamt nur sechs Paarungen genannt. Somit starteten die an Eins gesetzten Pressbaumerinnen Wu/Pottendorfer erst im Halbfinale. Dort trafen sie auf die Grazerinnen Lena Krug und Chiara Rudolf. Mit etwas Mühe aber dennoch in zwei Sätzen schafften sie den Finaleinzug. Der erste Satz gegen die an Zwei gesetzten Doppelreiter/Rumpold aus Vorarlberg lief dann gar nicht gut für die Pressbaumerinnen. „Nach einem 13:21 standen sie mit dem Rücken zur Wand“, schildert Meinke, dem die Reaktion der beiden aber imponierte. Nach einem fulminaten zweiten Satz (21:8) behielten sie auch im dritten die Nerven und mit 21:18 die Oberhand — die dritte Goldene für Wu, die erste für Pottendorfer.

„Emily und Karoline haben den Heimvorteil ausgenutzt“, freut sich Meinke über die Medaillenausbeute seiner Athletinnen. Außerdem bedankt er sich bei EVN für die Unterstützung des Turniers sowie bei allen Helfern. „Vor allem unser Obmann Gerhard Volk hat als Organisator wieder Großartiges geleistet und trotz der Corona-Pandemie für einen reibungslosen Ablauf des Turniers gesorgt!“