Gleich sechs Nachwuchstalente hat der ASV Pressbaum am Sonntag zum 3. NÖBV-Ranglistenturnier in Ybbs entsandt. „Wir hatten in fünf der sieben ausgetragenen Bewerbe Spieler genannt“, ist Sektionsleiter Andreas Meinke stolz. „Und mehr noch: In allen fünf Bewerben, in denen wir angetreten sind, hat einer unserer Athleten erfreulicherweise auch den Sieg errungen!“

In der U 11 traten mit Jamie Frischauf, David Bednar und Aaron Ertl die Jüngsten an, in der U 17 war der ASV Pressbaum durch Carmen Reznicek, Laura Csambal und Nathaniel Zilka vertreten. Betreut wurden vor allem die jungen Burschen von Carina Meinke, die auch das Training für die Jüngsten von ihrer Schwester Antonia übernommen hat.

Bei den Buben in der U 11 gab es insgesamt zehn Teilnehmer und diese Klasse wurde von den drei Pressbaumern klar dominiert. Im Einzel konnte Bednar alle seine Spiele in zwei Sätzen gewinnen, nur in den Finalspielen gegen seinen Pressbaumer Kollegen Ertl musste er über drei Sätze gehen. Ertl belegte letztlich den dritten Platz und Frischauf komplementierte das gute Abschneiden der Pressbaumer mit dem vierten Rang. Im U-11-Herrendoppel gab es entsprechend fünf Paarungen, die in einer Fünfer-Gruppe spielten. Hier blieben Bednar/Ertl als Doppelpartner ungeschlagen. Am zweiten Platz folgte Frischauf mit seinem Partner Harun Mostic (Ybbs).

Im U-17-Herreneinzel zog Zilka nach vier Siegen mühelos ins Finale ein, in dem er auf Nima Sanaei traf. Trotz deutlicher Gegenwehr des St. Pöltners ging Zilka als Sieger vom Platz.

Bei den U-17-Mädels war die geringe Teilnehmerzahl am eklatantesten. Nur die beiden Pressbaumerinnen hatten genannt, weshalb ihr Bewerb mit den jüngeren Mädchen zusammengelegt wurde. Entsprechend mühelos zogen beide ins Finale ein. Auch das Endspiel verlief laut Papierform. Csambal konnte erwartungsgemäß ihre jüngere Vereinskollegin in zwei Sätzen in die Schranken weisen. Das Damendoppel fiel dann für die Pressbaumer Paarung mangels Gegenwehr allerdings unter die Rubrik „sportlich wertlos“. Der NÖVV muss die Attraktivierung dee Bewerbs vorantreiben“, fordert Meinke.