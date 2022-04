ASV Pressbaum: Missglückter Auftakt in der Finalserie

Werbung

Nach dem klaren Sieg im Halbfinale gegen den Rekordmeister aus Traun reiste die Mannschaft des ASV Pressbaum oller Selbstvertrauen zum ersten Finalspiel nach Linz. Sowohl den Pressbaumern, wie auch dem BSC 70 Linz stand der komplette Kader zur Verfügung, womit ein hochklassiges Spiel zu erwarten war. Die beiden Spiele in der regulären Saison endeten jeweils mit 5:3-Heimsiegen, also beide Mannschaften konnten eine Begegnung für sich entscheiden. Und auch im ersten Finalspiel sollte das Ergebnis nach spannendem Verlauf wieder 5:3 lauten.

Bei den Pressbaumern entschied sich Adi Pratama für seine Routiniers in der Aufstellung, vertraute vor allem auf die Stärken der Herren. „Die Linzer sind bei den Damen zu favorisieren“, vermutete Sektionsleiter Andreas meinke bereits im Vorfeld.

Im ersten Herrendoppel spielte Pratama gleich mit Iskandar Zulkarnain gegen die Linzer Igor Cimbur/Jaka Ivancic. Trotz einiger leicht vergebener Punkte, kontrollierten die Pressbaumer das Spiel jederzeit und sorgten mit 21:18, 21:15 für die fix eingeplante 1:0-Führung. Parallel dazu wurde das Damendoppel gespielt. Carina Meinke und Emily Wu standen hier der starken Legionärspaarung Petra Polanc/Matea Cica gegenüber, die heuer in der Bundesliga noch ungeschlagen ist. Den Pressbaumerinnen gelang es, den ersten Satz lange offen zu halten, ehe kleine Fehler die Entscheidung brachten. Im zweiten konnten sich Meinke/Wu nicht mehr steigern — 1:1.

Als nächstes Spiel wurde das erste Herreneinzel ausgetragen. Iskandar Zulkarnain traf nach kurzer Pause auf den noch ausgeruhten Miha Ivanic. Und es schien, als sollte sich dieser Vorteil für den Linzer auszahlen. Gleich zu Beginn lag Iskandar deutlich mit 1:6 zurück, aber mit seiner Routine gelang es ihm wieder auf 10:11 heranzukommen. Und damit hatte er auch sein Selbstvertrauen wiedergefunden, überzeugte in Folge beim 21:17, 21:16-Sieg.

Im Dameneinzel traf Tanya Ivanov auf die noch ungeschlagenen Polanc. Die Linzerin dominierte wie erwartet den ersten Satz mit 21:11. Im zweiten gelang es Ivanova zwar, das Spiel etwas offener zu gestalten, aber mit 21:15 ging auch dieser an Linz — also hieß es 2:2 nach vier Spielen.

Das Mixed sollte laut Papierform eigentlich die Vorentscheidung bringen. Pratama und Wu trafen auf Cimbur/Cica, und man sah gleich, dass der Pressbaumer diesen Sieg fest eingeplant hatte. Während die Linzer im ersten Satz noch einigermaßen mithalten konnten, war die Gegenwehr im zweiten Satz gebrochen und Pratama/Wu triumphierten mit 21:16, 21:11. Pressbaum führte 3:2 und konnte ein Spiel verloren, um zu siegen. Au standen noch zwei Herreneinzel und ein Herrendoppel, darunter die eigentlich fix eingepreiste Partie von Jan Janostik.

Boychinov und Janostik bringen Sieg nicht heim

Doch es sollte anders kommen. Peyo Boychinov konnte gegen Luka Ban sein Leistungsvermögen nicht wie notwendig abrufen. In zwei Sätzen unterlag er mit 17:21, 13:21 recht deutlich. Das wäre noch kein Beinbruch gewesen, doch am Nebenplatz schwächelte erstmals, seit er für Pressbaum spielt, und das sind zwei Jahre, auch Janostik. Der eigentliche Punktegarant erwischte einen rabenschwarzen Tag und blieb gegen Jaka Ivancic chancenlos. Zwar keimte im zweiten Satz kurz die Hoffnung auf, nachdem er drei Matchbälle hatte abwehren können, aber am Ende hieß es 12:21, 18:21. Somit geriet der ASV Pressbaum mit 3:4 erstmals in Rückstand.

Das letzte Spiel, das zweite Herrendoppel, musste also gewonnen werden, um eine Entscheidung im Golden Set zu erzwingen. Peyo Boychinov/Philipp Drexler dominierten die Linzer Gasper Krivec/Miha Ivanic im ersten Satz auch nach Belieben (21:11) und schienen die in sie gesetzte Erwartung erfüllen zu können. Aber dann schlichen sich zu viele leichte Fehler ein und die Linzer sicherten sich mit 21:18, 21:19 die Sätze folgenden beiden Sätze und somit auch den Sieg im ersten Finalspiel.

„Trotz der Enttäuschung nach der empfindlichen Niederlage in Linz, ist unsere Chance auf den Meistertitel noch intakt“, glaubt Andreas Meinke. Mit dem Heimvorteil am Sonntag (11 Uhr) im Sacre Coeur hoffen die Pressbaumer die Entscheidung auf ein drittes Spiel hinauszögern zu können. Dieses würde am 16. April in Pressbaum stattfinden.