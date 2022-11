ASV Pressbaum: Ohne Zulkarnain die weiße Weste behalten

Werbung

Am Wochenende trat die Mannschaft des ASV Pressbaum gleich zweimal auswärts in der 1. Bundesliga an. Am Samstag ging die kurze Reise zum WBH Wien, dem bislang sieglosen Aufsteiger. Am Sonntag war die Anreise zum NÖ-Derby in Mödling auch sehr kurz, aber der Gegner deutlich stärker. Zumal der ASV Pressbaum auf seine Nummer Eins, Iskandar Zulkarnain, verzichten musste. „Als Nationaltrainer der irischen Mannschaft war er bei den Irish Open in Dublin im Einsatz“, erwartete Sektionsleiter Andreas Meinke daher ur gegen Wien fix einen Sieg. „In Mödling wäre ein Unentschieden durchaus ein erwartbares und auch gutes Ergebnis“, meinte er vor den beiden Spielen.

Da die Pressbaumer in der Minimalbesetzung antraten, hatte Mannschaftsführer Adi Pratama nicht viele Aufstellungsmöglichkeiten. Gegen den WBH Wien wählte er am Samstag Philipp Drexler als Partner fürs erste Herrendoppel, das zweite Herrendoppel spieltenerstmals Pawel Smilowski und Jan Janostik gemeinsam. Beide Partien konnten gegen überforderte Wiener ohne Probleme in zwei Sätzen gewonnen werden.

Im Damendoppel gab es wesentlich mehr Spannung. Carina Meinke und Alzbeta Basova mussten den ersten Satz denkbar knapp mit 23:25 an Isabel Delueg/Urska Polc abgeben. Dann aber wendete sich das Blatt und die beiden Pressbaumerinnen konnten mit 21:9, 21:15 das 3:0 für Pressbaum erzielen.

Die drei Herreneinzel von Adi Pratama gegen Mark Korosa, Jan Janostik gegen Rüdiger Gnedt und Philipp Drexler gegen Lorenz Oberndorfer waren alle eine eindeutige Angelegenheit und wurden so in deutlichen 2-Satzsiegen gewonnen. Somit zog Pressbaum schon auf 6:0 davon. Das Dameneinzel von Carina Meinke gegen Urska Polc brachte dann wieder Spannung und extra lange Ballwechsel. Der erste Satz ging mit 21:13 an die Wienerin. „Dann konnte ich das Spiel der Gegnerin aber besser lesen“, erzählt Carina Meinke, die Satz zwei mit 21:18 für sich entschiden konnte. Im dritten Satz blieb es dann lange spannend, ehe Carina mit 16:21 den Kürzeren zog und so den Ehrenpunkt der Wienerinnen zum 6:1 zuließ. Das Mixed von Smilowski/Basova gegen Weissenbäck/Delueg brachte dann wieder in einem klaren 2-Satzerfolg zum verdienten Endstand von 7:1 und somit die volle Punktzahl.

Gleiches Team tags darauf auch im Derby erfolgreich

Für das Spiel am Sonntag wählte Pratama die gleiche Aufstellung. Obwohl die Mödlinger mit mehreren Nationalspielern deutlich besser aufgestellt waren als die Wiener am Samstag, gingen beide Doppel gleich wieder klar an Pressbaum. Pratama/Drexler verwiesen Luka Wraber und Dominik Stipsits mit 21:9, 21:12 deutlich in die Schranken und auch Pressbaums Legionärsdoppel ließ Daniel Graßmück/Christian Tomic mit 21:10, 21:13 nicht den Funken einer Chance.

Das Damendoppel war dann aber nicht erfolgreich. Meinke/Basova konnten gegen Bianca Schiester/Reka Sarosi leider nicht ganz an die Leistung vom Samstag anknüpfen und unterlagen 19:21, 16:21. Damit stand es nur mehr 2:1.

Im anschließenden Herreneinzel von Adi Pratama gegen den Olympiateilnehmer Luka Wraber war der Mödlinger natürlich Favorit, da er anders als Nationalnachwuchscoach Pratama noch voll im Leistungstraining steht. Aber gleich im ersten Satz zeigte der Coach seine Klasse und rang Wraber mit 21:17 nieder. Lange sah es so aus, als würde er auch den zweiten Satz für sich entscheiden können, aber dann drehte sich das Blatt und mit 21:17 schlug der Ex-Pressbaumer Wraber zurück und erzwang einen dritten Satz. Leider fehlte dann im entscheidenden Moment Pratama ein wenig das Glück und so ging das Spiel mit 19:21 verloren — 2:2!

Aber die Herreneinzel 2 und 3 sollten dann wieder erfolgreicher gestaltet werden. Janostik hatte keine Probleme den jungen Nationalspieler Michael Tomic 21:14, 21:10 zu besiegen und auch Philipp Drexler zeigte beim 21:14, 21:16 gegen Christian Tomic, dass er seine Qualitäten im Herreneinzel noch nicht verloren hat.

Das Dameneinzel bestritten dann Carina Meinke und Katrin Neudolt, die erst kürzlich Vizeweltmeisterin im Gehörlosen-Badminton geworden ist. Wie erwartet konnte Meinke in diesem Spiel nicht ganz mithalten und so stand es vor dem letzten Spiel 4:3 für Pressbaum.

Im Mixed standen wieder Smilowski/Basova gemeinsam am Feld, um gegen Dominik Stipsits/Reka Sarosi den entscheidenden Punkt zu holen. Den ersten Satz konnten die Pressbaumer auch immer kontrollieren und mit 21:15 gewinnen. Im zweiten wurden die Mödlinger aber stärker und lagen lange Zeit in Führung, bis Smilowski/Basova den Sack doch zu machten, den Satz mit 21:19 und somit auch das Spiel für sich entschieden.

Für Pressbaum bedeutete dieser 5:3-Derbysieg drei Punkte und die Wahrung der Tabellenführung. Zwar konnte der ASKÖ Traun am Wochenende in beiden Spielen vier Punkte erzielen, aber aufgrund des besseren Satzverhältnisses bleiben die Pressbaumer bei gleicher Punktzahl nach den ersten vier Spieltagen in Front.

Der letzte Spieltag der Hinrunde in der 1. Bundesliga wird am 3. Dezember ausgetragen und der ASV empfängt um 15 Uhr den regierenden Meister BSC 70 Linz im Sacre Coeur.