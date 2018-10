Der tragische Unfall vor etwas mehr als einer Woche, der Pressbaums neuen Legionär Chee Tean Tan sofort und die Pressbaumer Eigenbauspielerin Antonia Meinke in der Nacht auf letzten Sonntag so tragisch aus dem Leben gerissen hat, lag schwer über dem Start in die neue Bundesligasaison.

Nicht nur die Pressbaumer Spieler standen alle noch unter Schock, auch bei den Gastgebern in Vorarlberg war die Anteilnahme groß und ehrlich. Selbst die Konkurrenzklubs BC Montfort Feldkirch und ASKÖ kelag Kärnten hielten bei ihren Spielen Gedenkminuten für den 24-jährigen malaiischen Ex-Nationalteamspieler ab (Meinke war am Spieltag noch im Krankenhaus in Brünn am Leben).

„Auch wenn ich weit davon entfernt bin, mich derzeit über Sportliches freuen zu können, hat das Spiel gezeigt, dass wir ein Team sind.“ Gerhard Volk, ASV-Obmann

„Das Match gegen Wolfurt abzusagen oder zumindest zu verschieben, stand natürlich im Raum, aber Kenny Wu hat sich in Absprache mit Sektionsleiter und Spielervater Andi Meinke letztlich zum Start entschlossen“, erzählt Gerhard Volk, Obmann des Gesamtvereins ASV Pressbaum. Wu erklärt die Beweggründe: „Es war sicher im Sinne von Chee Tean und Antonia, das Match zu bestreiten. Beide wollten heuer um den Meistertitel mitspielen, und genauso sind wir auch ins Spiel gegangen“, erklärt der Coach, warum man die Reise ins Ländle auf sich genommen hat. „Unter diesen Umständen war aber natürlich kein Spiel zu erwarten, wie wir es uns als Klub gewünscht hätten“, betont Volk.

Trotzdem werden auch die Heimspiele kommende Woche ausgetragen. „In Absprache mit der Familie Meinke wollen wir einen würdigen Rahmen finden, um dabei auch der Opfer zu gedenken“, verspricht Volk, der selbst noch sichtlich geschockt von den Vorkommnissen ist.

Mannschaftsführer Adi Pratama nahm in Wolfurt die Herausforderung an, durch den Unfall nicht nur auf Antonia Meinke und Chee Tean Tan verzichten zu müssen. Auch die langjährige Freundin Nina Sorger und die jüngere Schwester Carina Meinke waren natürlich nicht einsatzfähig. Somit kamen erstmals in der Bundesliga die beiden Jugendspielerinnen Emily Wu und Karoline Pottendorfer im Damendoppel zum Einsatz

„Adi hat sich in seiner Aufstellung natürlich auf die Stärken der Mannschaft konzentriert, und versucht, dort zu punkten, wo dies möglich schien“, sah Volk die Rechnung nahezu perfekt auf gehen. Am Ende des Tages gab es zwar ein Remis, doch die Pressbaumer hatten bei einigen engen Partien nur nicht das Glück auf ihrer Seite, um die Sensation zu schaffen.

„Adi achtete darauf, dass er in den wichtigen Matches Spieler aufbot, die noch neu in der Mannschaft sind, und daher nicht so nahe dran“, zeigt sich Volk von der Professionalität der sportlichen Führung um Pratama und Wu beeindruckt. „Auch wenn ich weit davon entfernt bin, mich in dieser Situation über Sportliches freuen zu können, hat das Spiel in Wolfurt gezeigt, dass wir ein echtes Team sind“, meint der ASV-Obmann.

Im ersten Herrendoppel spielte Pratama selbst mit Jakob Sorger gegen Bajuk/Sedlmayer und es war eines der Matches, die einfach nicht zu gewinnen waren. Jakob, ebenfalls ein Freund von Antonia Meinke seit Kindheitstagen, fand unter diesen Umständen verständlicherweise nicht ins Match. Somit hatten die Wolfurter leichtes Spiel in zwei Sätzen zu gewinnen.

Im zweiten Herrendoppel traten Vladimir Vangelov und Steven Stallwood für Pressbaum erstmals gemeinsam an. Gegen die Wolfurter Nichterwitz/Meusburger konnten sie sensationell den ersten Satz gewinnen, unterlagen dann aber zweimal in der Satzverlängerung und gaben somit sehr unglücklich den zweiten Punkt ab. Im Nachhinein sicher die Partie, die den Sieg der Pressbaumer verhindert hat, allerdings spricht für die beiden ASV-Spieler, dass sie ohne gemeinsame Spielpraxis so stark dagegenhalten konnten.

Das anschließende Damendoppel wurde dann wie erwartet von den Wolfurtern Baldauf/Mathis gewonnen. „Aber unsere beiden Youngsters konnten dabei eine erste schöne Talentprobe ablegen“, lobt Volk.

Dennoch schien beim 0:3-Rückstand die Partie verloren, zudem dann auch Pratama in seinem Herreneinzel deutlich zurücklag. Erst spät fand der Indonesier, der in der Vorsaison als Pressbaums Einser in der Bundesliga ungeschlagen geblieben war, und als bester Spieler in Österreich gilt, seine Konzentration wieder. Im Finish nutzte er seine einsame Klasse, um Matevz Bajuk doch noch klar in zwei Sätzen zu bezwingen.

Im zweiten Herrendoppel spielte Jun Mai sein erstes Spiel für Pressbaum und musste gegen den jungen Kilian Meusburger hart kämpfen, ehe er den Matchgewinn in zwei Sätzen für sich verbuchen konnte. Im anschließend ausgetragenen Dameneinzel spielte Pressbaums Neuzugang Dimitria Popstoychova gegen die junge Raphaela Winkler. Die Bulgarin in Diensten des ASV ließ von Anfang an keine Gegenwehr zu und holte souverän den dritten Punkt — 3:3, und in den letzten beiden Matches schien plötzlich wieder alles möglich!

Vangelov verliert, doch Mixed rettet Remis

Das dritte Herreneinzel gegen Jan Sedlmayr bestritt für Pressbaum Vangelov. „Der Bulgare kämpfte in beiden Sätzen auf Augenhöhe, aber leider steckte ihm das schwere Herrendoppel noch in den Beinen und er musste sich knapp geschlagen geben“, schildert Coach Kenny Wu. Im abschließenden Mixed traten Stallwood/Popstoychova erstmals gemeinsam an und die englisch/bulgarische Paarung feierte einen klaren 2-Satzsieg über Wolfurts Routiniers Nichterwitz/Baldauf. Am Ende reichte es angesichts der Umstände zu einem nicht erwartbaren 4:4-Remis für die Pressbaumer.

„Auch wenn unter normalen Umständen ein Sieg sicher möglich gewesen wäre, hat mich die Leistung des ganzen Teams bei dieser emotionalen Hochschaubahnfahrt fasziniert“, meinte Volk und bedankt sich auch bei den Gastgebern: „Sie haben unsere Mannschaft in dieser schweren Stunde freundschaftlich unterstützt!“