Birker im Viertelfinale der Austrian Open

Vom 25. bis 28. Mai 2023 wurden die Austrian Open 2023, ein BWF-Turnier der Kategorie "International Series" im Raiffeisensportpark Graz ausgetragen. Für die insgesamt 51. Ausrichtung dieses internationalen Badminton Turniers – das einzige Erwachsenen-Weltranglisten-Turnier in Österreich - konnte ein Rekordnennergebnis von 525 Aktiven aus 55 Nationen gemeldet werden. Die starke Konkurrenz aus Asien bekamen auch die beiden Pressbaumer Carina Meinke und Philip Birker zu spüren. Als Novum und Highlight in diesem Jahr gab es erstmals in der nationalen Badminton-Geschichte eine Fernseh-Live-Übertragung durch ORF Sport Plus von einigen Spielen der österreichischen Asse, darunter auch einem Spiel von Birker mit seiner Mixedpartnerin Katharina Hochmeir.

Auslosung beschert Meinke gleich spätere Finalisten aus Taiwan

Das Turnier begann am Donnerstag mit den Qualifikationsspielen in den verschiedenen Bewerben. Da Carina Meinke mit ihrer rumänischen Partnerin Sabina Balut (Traun) fix im Hauptbewerb stand, startete das Turnier für sie aber erst am Freitag. Leider hatte die Auslosung ihnen die topgesetzten und späteren Finalisten Yin-Hui Hsu und Chih Chen Lee aus Taiwan beschert. Aber dennoch gelang es ihnen vor allem im ersten Satz das Spiel lange offen zu halten. Aber letztlich mussten sie die Klasse der Asiaten anerkennen und sich mit 14:21, 10:21 geschlagen geben. Damit war das Turnier für sie schon beendet, aber mit ihrer Leistung waren sie durchaus zufrieden.

Auch Malaien waren für Birker/Krapez zu stark

Birker startete in zwei Bewerben ins Turnier, im Mixed mit Partnerin Katherina Hochmeir (Ohlsdorf) und im Herrendoppel mit Andraz Krapez (Slowenien). Im Herrendoppel hatte der Pressbaumer ähnliches Lospech wie Meinke und traf in der ersten Runde auf die späteren Sieger des Turniers Hang Yee Low und Eng Cheong Ng aus Malaysia. Nicht ganz unerwartet konnten die beiden bei ihrem ersten gemeinsamen Auftreten nicht ganz mithalten und unterlagen ebenfalls mit 10:21, 14:21.

Zwei Siege im Mixed für Birker

Im Mixeddoppel war Birker mit seiner Partnerin auf zwei gesetzt und sie standen in der ersten Runde einer ungarischen Paarung gegenüber. Während sie im ersten Satz noch etwas nervös agierten und erst in der Verlängerung knapp mit 24:22 siegreich blieben, war der zweite Satz dann mit 21:12 eine klare Angelegenheit. In Runde 2, dem Achtelfinale, trafen die beiden dann auf die Neuseeländer Adam Jeffrey/Justine Villegas. Und wie schon in Runde 1 brauchten Birker/Hochmeir den ersten Satz, um sich auf die Gegner einzustellen. Aber es gelang ihnen erneut mit 22:20 und 21:11 in zwei Sätzen das Spiel für sich zu entscheiden und somit ins Viertelfinale einzuziehen.

Im Viertelfinale war gegen Engländer Endstation

Im Viertelfinale trafen Birker/Hochmeir auf die englische Paarung Callum Hemming/Estelle van Leeuwen. In beiden Sätzen gelang es ihnen zwar das Spiel bis zur Pause offen zu halten, aber die Engländer konnten sich dann jeweils noch steigern und haben mit 21:14, 21:14 das Spiel doch klar für sich entschieden. Mit dem Erreichen des Viertelfinales freuten sich die beiden aber über wertvolle Punkte für die laufende Olympiaqualifikation für Paris 2024.