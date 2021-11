Pressbaumer Auswärtssieg - aber ein Punkt bleibt in Linz

Nach dem überzeugenden Sieg gegen Feldkirch reiste der ASV Pressbaum eine Woche später zum zweiten Auswärtsspiel nach Linz. Das Spiel versprach wesentlich spannender zu werden, konnten die Linzer doch im ersten Spiel dem Rekordmeister aus Traun ordentlich Paroli bieten.

Anders als in Traun stand den Linzern im Spiel gegen Pressbaum ihre Nummer Eins bei den Herren, Miha Ivanic, zur Verfügung. Aber auch die Pressbaumer Mannschaft wurde im zweiten Spiel von Mannschaftsführer Adi Pratama komplettiert, der im Ländle wegen seiner Aufgaben als Nachwuchsnationaltrainer verhindert war. Dementsprechend erhofften sich die Pressbaumer auch den zweiten Sieg im zweiten Spiel.

Fürs erste Herrendoppel spielte Pratama mit seinem bewährten bulgarischen Partner Peyo Boychinov und sie konnten den ersten Satz gegen Miha Ivanic/Igor Cimbur klar mit 21:11 für sich entscheiden. Dann schlichen sich aber plötzlich viele Fehler ein und überraschend ging Satz zwei mit 19:21 an die Linzer. „Das war aber ein Wechruf für Adi undPeyo, denn im dritten Durchgang war es dann wieder eine klare Sache für sie“, erzählt er sportliche Leiter Andreas Meinke. Mit dem 21:9-Satzgewinn holten sie den ersten Punkt für Pressbaum. Weniger spannend machten es Iskandar Zulkarnain und Philipp Drexler im zweiten Herrendoppel gegen Gasper Krivec/Jaka Ivancic. Mit 21:15, 21:14 feierten sie einen ungefährdeten 2-Satzsieg.

Pressbaums Damen hatten keinen guten Tag

Ganz anders verlief das Damendoppel, in dem die Linzerinnen Polanc/Cica ihrer Favoritenrolle gerecht wurden. Nina Sorger und Carina Meinke erwischten auch nicht ihren besten Tag und mussten sogar eine deutliche 2-Satzniederlage einstecken.

Das erste Herreneinzel gaben die Linzer dann ohne Spiel verloren, da Miha Ivanic nach seiner Verletzung noch nicht wieder vollständig belastbar war. Somit brauchte sich Pressbaums neue Nrummer Eins, der Malaie Zulkarnain, nicht besonders anstrengen, um das 3:1 für sein Team zu erzielen. „Nachdem er auch schon in Feldkirch kaum gefordert wworden war, haben wir sein Leistungsvermögen noch nicht kennengelernt“, weiß Meinke.

Das zweite Herreneinzel sollte dann wieder spannender und am Platz entschieden werden. Philipp Drexler stand Luka Ban gegenüber, der gegen Traun eine ansprechende Leistung geboten hatte. In beiden Sätzen konnte sich keiner der beiden Spieler bis kurz vor Satzende eine Führung erarbeiten, aber Ban machte jeweils die entscheidenden Punkte und so verkürzten die Linzer auf 3:2.

Und da im anschließenden Dameneinzel Petra Polanc klar die Favoritenrolle gegen Emily Wu hatte, stand der Ausgleich vor der Tür. Wu zeigte zwar ein couragiertes Spiel und führte lange im ersten Satz, ehe Polanc dann doch mit 21:18 die Oberhand behielt. Der zweite Satz ging mit 21:11 klar an die Linzerin. Somit mussten die letzten beiden Spiele von den Pressbaumern gewonnen werden, um doch noch mit einem Sieg die Heimreise antreten zu können.

Fast zeitgleich starteten das dritte Herreneinzel von Jan Janostik gegen Jaka Ivancic, sowie das Mixed von Adi Pratama und Emily Wu gegen Igor Cimbur und Matea Cica. Pratama/Wu starteten furios und lagen schnell mit 11:2 in Führung. Und zur Überraschung der Pressbaumer gaben ihre Gegner dann das Spiel verloren. Somit war das 4:3 erreicht und da auch Jan Janostik seine weiße Weste im Pressbaum-Dress mit einer überzeugenden Leistung behielt, war der zweite Sieg im zweiten Saisonspiel fixiert. Janostik führte gegen den jüngeren der Invancic-Brüder, der gegen Traun so stark gespielt hatte, fast durchgehend in beiden Sätzen und siegte letztlich 21:18, 21:17.

Die beiden weiteren Favoriten auf den Meistertitel, Traun und Mödling konnten ihre Spiele ebenfalls gewinnen. Mödling siegte in Vorarlberg gegen Feldkirch mit 6:2, und Traun reiste ebenfalls nach Vorarlberg und gewann in Wolfurt mit 5:3. Somit bleibt der ASV Pressbaum nach zwei Spielen mit einem Punkt Vorsprung weiterhin an der Tabellenspitze, gefolgt von Mödling und Traun.