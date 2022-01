Pressbaumer verloren ohne Iskandar und Adi gegen Linz

Für die zweite Doppelrunde der Saison in der 1. Bundesliga musste der ASV Pressbaum weiterhin auf seine Nummer Eins, den Malaien Iskandar Zulkarnain verzichten und auch Adi Pratama war noch nicht voll genesen, warf sich erst gegen Linz im Doppel vergeblich in die Schlacht.

Somit stand erstmals in dieser Saison wieder Vereinstrainer Vladimir Vangelov am Platz, der trotz langer Trainingspause einsatzfähig war. In der heimischen Halle des Sacre Coeur gastierte am Samstag die bislang sieglose Mannschaft aus Feldkirch, die auch keine Chancen mehr auf einen Platz im Meister-Play-off hat. Am Sonntag erkam dann BSC 70 Linz in Bestbesetzung und sollte seiner Favoritenrolle in dieser Konstellation auch gerecht werden.

Dank Doppeln perfekter Start gegen Feldkirch

Im ersten Spiel gegen Feldkirch stellte Pratama die Mannschaft so zusammen, dass eine gute Chance auf einen vollen 4-Punktegewinn möglich war. Das erste Herrendoppel bestritten Peyo Boychinov und Philipp Drexler gegen Simon Bailoni und Simon Rebhandl. Die Pressbaumer kontrollierten das Spiel von Beginn an und stellten den ersten Punkt sicher.

Auch das zweite Herrendoppel von Jan Janostik und Vladimir Vangelov ging mit einem deutlichen 2-Satzsieg (21:10, 21:11) an Pressbaum, nicht zuletzt durch eine starke Leistung Vangelovs, der dank seiner harten Smashes hervorragend mit Janostik harmonierte.

Das Damendoppel spielten Carina Meinke/Emily Wu gegen Natalie Herbst/Johanna Doppelreiter. Die beiden Pressbaumerinnen zeigten ein nahezu fehlerfreies Spiel und ließen den Feldkirchern mit 21:7, 21:5 nicht die Spur einer Chance. Somit war ein perfekter Start zum 3:0 gelungen.

Und auch in den Herreneinzeln sollte sich das Bild nicht ändern. Erstmals auf Eins stand Philipp Drexler dem Feldkircher Natan Maksimovic gegenüber. Mit einer konzentrierten Leistung in beiden Sätzen (21:14, 21:9) holte Drexler den vierten Punkt für Pressbaum ohne jemals in Gefahr zu geraten. „Mit dem Spiel muss ich schon sehr zufrieden sein“, strahlte er.

Im zweiten Herreneinzel konnte Peyo Boychinov anschließend Fabian Steurer mit 21:16, 21:18 besiegen, auch wenn Pressbaums Bulgare vor allem im zweiten Satz Mühe hatte. Im dritten Herreneinzel von Jan Janostik stand auf Feldkircher Seite der junge Jakob Rinner auf verlorenem Posten.

Das Dameneinzel spielte wieder Pressbaums junge Bulgarin Tanya Ivanova gegen die noch jüngere Anja Rumpold. Trotz einiger Unsicherheiten gelang es dem Boychinov-Schützling im Spiel jederzeit die Führung zu behaupten und so in zwei Sätzen mit 21:13, 21:17 den wichtigen siebenten Punkt für Pressbaum zu holen.

Im letzten Spiel, dem Mixed, wurde es dann zum einzigen Mal spannend. Vangelov/Wu trafen in ihrem ersten gemeinsamen Spiel auf Bailoni/Rumpold. Couragierten gewannen die beiden Pressbaumer den ersten Satz 21:18.

Doch im zweiten Satz drehte sich das Spiel zum Vorteil für die Gäste, die mit 21:17 den Satzausgleich erzielen konnten. Im dritten Satz war dann alles wieder offen und nach Matchbällen auf beiden Seiten ging der knappe Sieg letztlich mit 24:22 an die Feldkircher. Der 7:1 Sieg der Pressbaumer bedeutete aber vier weitere wichtige Punkte in der Tabelle.

Taktik zum Remis wäre fast noch aufgegangen

Am Sonntag war dann der BSC 70 Linz zu Gast. „Minimalziel war ein Punkt, aber im Idealfall rechneten wir uns sogar die Chance auf ein Remis aus, auch ohne zwei topgesetzten Spieler“, erklärt ASV-Sektionsleiter Andreas Meinke.

Dafür wählte Pratama eine veränderte Aufstellung. Im ersten Herrendoppel spielte er selbst mit Vangelov, um die Möglichkeit zu haben, Drexler im Mixed einzusetzen. Da der Spielertrainer aber noch nicht voll einsatzfähig war, hatten Miha Ivanic/Jaka Ivancic erwartungsgemäß keine Probleme das Spiel in zwei Sätzen für Linz zu entscheiden. Im zweiten Herrendoppel war der Vorteil dann aber auf Pressbaumer Seite. Boychinov/Janostik dominierten die Partie gegen Gasper Krivec/Igor Cimbur klar und stellten mit 21:12, 21:13 den Ausgleich zum 1:1 her.

Anschließend traten Meinke/Wu im Damendoppel gegen die favorisierten Petra Polanc/Matea Cica an. Auch wenn die Pressbaumerinnen nicht ganz an die Leistungen vom Vortag anschließen konnten, hielten sie das Spiel gegen die Legionärinnen lange offen, eh sie dann doch in zwei Sätzen (17:21, 13:21) den Kürzeren zogen. Somit geriet der ASV mit 1:2 erneut in Rückstand.

Das darauffolgende Einser-Herreneinzel ging ohne Überraschung ebenfalls an Linz. Drexler zeigte zwar erneut eine ansprechende Leistung gegen Ivanic, hatte aber gegen den starken Kroaten keine Chance (12:21, 16:21). Dann war es Boychinov, der durch seinen Sieg über Luka Ban wieder Hoffnung aufkommen ließ. Mit einer fast durchgehend druckvoll geführten Partie schaffte er mit 21:16, 22:20 den wichtigen Anschlusspunkt zum 2:3.

Im Dameneinzel war eine Niederlage gegen die stärkste Dame der Liga, Petra Polanc, einkalkuliert. Entsprechend nervös agierte Ivanova und musste den ersten Satz mit 3:21 empfindlich hoch abgeben. Im zweiten lag die Presbaumerin dann bis zum 18:18 immer in Führung, hat aber im Finish doch den Sieg verpasst. Somit stand es 4:2 für Linz und eine Niederlage war nur noch mit zwei Siegen in den letzten beiden Spielen abwendbar.

Janostik erwischte gegen den Linzer Jaka Ivancic keinen guten Start. Durch leichte Fehler blieb er permanent in Rückstand und musste Satz eins mit 16:21 abgeben. Im zweiten war es aber der Gegner, der die Fehler machte und Janostik erzwang mit 21:11 einen Entscheidungssatz. Dieser blieb bis kurz vor Schluss spannend, aber der Presbaumer holte mit 21:18 den Sieg und den Anschlusspunkt zum 3:4.

Die Chance auf ein Remis war also vor dem Mixed noch aufrecht. In diesem trafen Drexler/Wu auf Cimbur/Cica. Und im ersten Satz sah es fast so aus, als ob die Taktik von Pratama aufgehen sollte. Die beiden Pressbaumer lagen trotz einiger Fehler lange in Front, mussten dann aber den ersten Satz doch 20:22 abgeben. Der zweite wurde on den Linzern dominiert und somit war die 3:5-Heimniederlage besiegelt.

Mit den fünf Punkten aus der Doppelrunde hat sich der ASV aber vorzeitig fürs Meister-Play-off qualifiziert. Da auch der Tabellenzweite Traun gegen die Linzer eine Niederlage einstecken musste, konnte die deutliche Tabellenführung behauptet werden. Linz könnte aber mit einem Sieg im Nachtrag gegen Feldkirch auf Platz zwei vorrücken und den Abstand auf den ASV auf drei Punkte reduzieren.