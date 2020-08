Nachdem der ASV Pressbaum im Jahr des 60-jährigen Bestehens den Staatsmeistertitel zum dritten Mal gewinnen konnte, mussten alle Feierlichkeiten bisher aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden. „Wir haben noch immer keine Meisterfeier und keine Pokalübergabe gehabt“, bedauert auch der sportliche Leiter Andreas Meinke, der dies aber unbedingt im Laufe der neuen Saison noch nachholen will.

Zum momentanen Stand ist jedenfalls geplant, dass die Bundesligasaison mit dem ersten Spiel am 24. Oktober starten wird. „Aber aufgrund der Corona-Pandemie könnte sich die aktuelle Situation auch noch ändern und den Ablauf der neuen Saison beinträchtigen“, bleibt Meinke Realist.

Sportlich baut der ASV auf seine bewährten Spieler der abgelaufenen Saison. So wird Pratama wieder als Pressbaumer Nummer eins aufschlagen und die Mannschaft trainieren und sportlich anführen. Es wurden aber auch kleine Veränderungen vorgenommen. Für das zweite Herreneinzel wird heuer der junge Nationalteamspieler Philipp Drexler für Pressbaum antreten, der wie in der letzten Saison gezeigt, auch im Herrendoppel und Mixed einsetzbar ist. Auf Position drei hat sich der junge Tscheche Jan Janostik dem Team angeschlossen, der erst im November seinen 17. Geburtstag feiern wird. Aufgefallen ist er in Österreich auch, weil er im Vorjahr den Herreneinzel-U-17-Bewerb der Austrian Open in Wien gewinnen konnte. Zudem wird Peyo Boychinov auch wieder für Pressbaum spielen. „Unser Bulgare ist sowohl im Herreneinzel an Position drei, aber auch im Doppel exzellent einsetzbar“, freut sich Meinke, dass er den einstigen Spielertrainer halten konnte.

Um noch etwas mehr Qualität im Herrendoppel verfügbar zu haben, wird in der neuen Saison Pawel Pietryja als Doppel- und Mixed-Spezialist das Team verstärken. Der ehemalige polnische Nationalteamspieler hat auch schon das Trainerteam bei den Sommercamps 2020 bereihert. „Er wird uns sicher interessante Varianten im Herrendoppel ermöglichen“, ist Meinke überzeugt. Komplettiert wird das Team bei den Herren durch Trainer Vladimir Vangelov, aber natürlich auch durch die Eigenbauspieler Jakob Sorger, der bis 2019 noch dem österreichischen Nationalteamkader angehört hatte, sowie Markus Zvonek und dem schon langjährigen Leihspieler aus St. Pölten Stefan Ratheyser, der allerdings auch als Volleyballer für St. Pölten in der 2. Bundesliga wieder im Einsatz sein und daher nicht immer Zeit finden wird.

„Mit dieser Aufstellung bei den Herren hoffen wir, in der neuen Saison wieder die Basis für das Obere Play-off legen zu können“, übt sich Meinke in Understatement. Denn da bei den Damen für die kommende Saison keine Änderung vorgenommen wurden, bleibt Pressbaum auch heuer der große Titelfavorit.

Die junge Serbin Marija Sudimac, die sich letztes Jahr im Einzel nur einmal geschlagen geben musste, wird wieder als Top-Einzelspielerin viele Punkte sammeln. Zudem ist sie auch im Doppel und Mixed gut einsetzbar. Auch die routinierte Dimitria Popstoykova (Bulgarien) wird weiterhin für Pressbaum spielen. Ebenso stehen die vier Pressbaumer Toptalente zur Verfügung. Nina Sorger und Carina Meinke haben sich in der letzten Saison im Damendoppel bewährt, aber Carina Meinke kann auch im Dameneinzel eingesetzt werden. Und auch die Youngsters Emily Wu und Karoline Pottendorfer stehen bereit, um der Mannschaft weitere Aufstellungsoptionen zu bieten und bei der Verteidigung des Titels zu helfen.

Die Konkurrenz in der 1. Bundesliga dürfte sich heuer etwas geändert haben. Nach dem Rückzug des ASKÖ kelag Kärnten aus der Bundesliga, komplettiert in der neuen Saison wieder die Mannschaft aus Linz die 1. Bundesliga. „Somit dürfte anders als in der letzten Saison der Kampf um die vier Plätze im Oberen Play-off mehr Spannung versprechen“, glaubt Meinke. Auch wenn die neuen Ranglisten noch nicht öffentlich verfügbar sind, kann damit gerechnet werden, dass heuer wieder Traun, Wolfurt und auch Mödling zu den Titelanwärtern gehören werden. Die Mannschaft aus Linz ist etwas schwerer einzuschätzen, aber Meinke rechnet fix damit, dass sie sich für die 1. Bundesliga noch weiter verstärkt haben. Die Mannschaft aus Feldkirch dürfte wohl wieder den schwersten Stand haben, um das obere Play-off zu erreichen.

Zum Saisonsart gibt’s Reise nach Wolfurt

Für das erste Spiel wird der ASV Pnach Vorarlberg reisen müssen, um am 24. Oktober gegen das starke Team aus Wolfurt anzutreten. „Sicher eine ernste Herausforderung für unsere Mannschaft, aber wir hoffen, einige Punkte nach Pressbaum zu entführen“, sagt Meinke.