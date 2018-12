Emily Wu war die herausragende Spielerin bei den österreichischen Jugendmeisterschaften am Wochenende in Judenburg. „Leider war allerdings die Konkurrenz auch nicht vollzählig vertreten“, bedauerte selbst ASV-Sekitonsleiter Andreas Meinke, dass so kurz vor Weihnachten nicht alle Toptalente Österreichs den Weg in die Steiermark gefunden haben. Insgesamt gab es in den Altersklassen mit Pressbaumer Beteiligung, also U 15 und U 17, insgesamt nur 49 gemeldete Spieler — ein absoluter Minusrekord!

In Pressbaums Aufgebot fehlte nur Zilka

Die Pressbaumer waren aber durch Karoline Pottendorfer, Laura Csambal, Emily Wu und Zihao Zhai fast vollzählig vertreten. Nur Nathaniel Zilka musste krankheitsbedingt absagen. Betreut wurden die Youngsters des vom ASV Pressbaum, aber auch des NÖBV von Trainer Vladimir Vangelov.

Die U-17-Spielerinen Wu und Pottendorfer traten in allen drei Disziplinen an. Für Pottendorfer war nach einem klaren Erstrunden-Sieg aber bereits in der zweiten Runde Endstation. Die Grazerin Chiara Rudolf erwies sich als zu stark.

Wu hingegen machte nach einem Freilos auch mittel 2-Satz-Siegen über Lara Stockinger und Johanna Höfle mit ihren Gegnerinnen bis ins Finale kurzen Prozess. Und auch im Endspiel erlaubte sie Anna Maria Schneider keinen Satzgewinn. „Der Bewerb war eine eindrucksvolle Demonstration ihrer Klasse“, freute sich Meinke.

Im Damendoppel waren nur sechs Paarungen genannt und somit stiegen die beiden Pressbaumerinnen ihrer Topsetzung gemäß erst im Semifinale in den bewerb ein. Dort gaben sie überraschend gegen Doppelreiter/Rumpold den ersten Satz in der Verlängerung ab, danach fanden sie aber ins Spiel und entschieden die folgenden beiden Sätzen ganz deutlich für sich. Im Finale trafen sie erwartungsgemäß auf die Wolfurter Paarung Höfle/Schneider. „Damit war zumindest ein würdiges Finale garantiert“, meint Meinke.

Und Wu/Pottendorfer gingen nun gleich voll konzentriert zur Sache. In zwei glatten Sätzen sicherte sich Wu ihre zweite Goldene. „Aber auch Pottendorfer hatte großen Anteil am Triumph“, lobt Meinke beide Pressbaumerinnen.

Im Mixed macht Wu ihre Goldsammlung voll

Das Mixed in der U 17 war mit zwölf Paarungen am besten besetzt. Wu spielte mit dem neuhofener Kai Niederhuber, Pottendorfer mit Tobias Rudolf aus Graz, und als eins und zwei waren die Teams auch gesetzt. Doch für Pottendorfer liefen die Meisterschaften nicht ganz wunschgemäß. Wie schon im Einzel flog sie im Viertelfinale nach drei umkämpften Sätzen unerwartet raus.

Wu und ihr Partner hatten in dieser Runde noch keine Probleme, mussten dann aber im Semifinale gegen beherzt spielende Bailoni/Schneider schwer kämpfen, ehe sie im dritten Satz den Sieg knapp fixieren konnten. Im Finale trafen sie auf Michael Tomic/Johanna Höfle und es entwickelte sich erneut ein spannendes Spiel, dass Wu/Niederhuber aber doch in zwei Sätzen für sich entscheiden konnten.

Mit dem dritten Gold feierte Wu ein perfektes Wochenende. war die erfolgreichste Sportlerin der österreichischen Meisterschaften!

Zhai trat im U-17-Herreneinzel an, schied aber gleich in zwei knappen Sätzen gegen den Simmeringer Thomas Wannemacher aus. Im Doppel mit Jona Stöcker aus Hohenems ging es noch enger zu. Erst in der Verlängerung des dritten Satzes kam für Zhai/Stöcker gegen Draxler/Schwarzmann das Aus. .

Csambal trat nach langer Verletzungspause erstmals wieder bei Bundesmeisterschaften an und spielte das Dameneinzel U17, sowie im Damendoppel U19 gemeinsam mit der Kärntnerin Denise Hofer. Im U-17-Einzel zog sie trotz guter Leistung gegen Alina Kopetzky (Kärnten) im dritten Satz den Kürzeren und im U-19-Doppel mit der Kärntnerin Dense Hofer gab es zwar Bronze., allerings nur mangels Konkurrenz. Sie verloren beide Matches, doch hatten nur drei Teams genannt.