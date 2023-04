Fehlstart: ASV Pressbaum muss es daheim richten

Werbung

Obwohl die Trauner die beiden Spiele im Grunddurchgang klar verloren hatten, gingen sie überraschend selbstbewusst ins erste Finalspiel der Best-of-3-Serie um den österreichischen Staatsmeistertitel. Die breite Brust haben sich vor allem die Trauner Legionäre zuletzt mit Turniererfolgen geholt. Traun-Manager Herbert Koch bestätigt: „Bei den letzten Einsätzen auf nationaler und internationaler Bühne waren die Leistungen unserer Athletinnen und Athleten sehr gut, was unsere Erwartungen positiv beeinflusst hat. Und die überragende Stimmung in der Halle und der dadurch entstandene Wille zum Erfolg war sicher ein weiterer Faktor für unsere Leistungssteigerung.“

Meinke: „Hochklassige Begegnung mit unglücklichem Verlauf“

Die Pressbaumer wussten wiederum um ihre Favoritenrolle, aber auch ihre Schwäche in Dameneinzel und -doppel, weshalb vor allem gleich dem ersten Doppel große Bedeutung zukam. „Wir wussten, dass es eine spannende Begegnung werden würde. Andererseits gingen wir davon aus, dass es reichen könnte, wenn alle ihre Hausaufgaben erledigen. Leider sind wir gleich im ersten Spiel am falschen Fuß erwischt worden. Danach war klar, dass es für uns ganz eng werden würde“, analysiert Pressbaums Sektionsleiter Andreas Meinke, der aber auch die Hochklassigkeit der Auseinandersetzung betont. „Die zahlreichen Zuschauer in der Halle konnten Badminton auf hohem Niveau genießen, auch wenn die Begegnung für uns etwas unglücklich verlief.“

Die Pressbaumer mussten auf den jungen Jan Janostik verzichten und Doppelspezialist Pawel Smilowski reiste am Samstag am „letzten Drücker“ von den Dutch International aus den Niederlanden an. Die Trauner spielten diesmal in Bestbesetzung. Und wie schon im Semifinale wurden auch im ersten Finalspiel wieder erst alle fünf Disziplinen (Herrendoppel, Damendoppel, Herreneinzel, Dameneinzel, Mixeddoppel) gespielt, ehe die restlichen drei Spiele ausgetragen wurden.

Pressbaum gleich am falschen Fuß erwischt

Tatsächlich fiel die Vorentscheidung bereits im Eröffnungsdoppel, das Routinier Jürgen Koch mit dem Franzosen Collins-Filimon an seiner Seite knapp in drei Sätzen für sich entscheiden konnte und Traun somit gleich in Führung brachte. Adi Pratama ging dabei gemeinsam mit Pawel Smilowski aufs Feld, und der indonesische Kapitän des Teams sollte diesmal überhaupt die tragische Figur des Tages werden. Dabei beherrschte er mit seinem tschechischen Partner die Trauner im ersten Satz noch klar. Man entschied diesen mit 21:16 für sich. „Aber in Satz zwei ließen sie ihre Gegner fast nach Belieben walten und so ging dieser mit 11:21 klar an die Trauner“, klagt Meinke. Im dritten Satz erfingen sich die Pressbaumer zwar wieder etwas, aber in der entscheidenden Phase machten die Trauner die Punkte und so ging auch Satz drei knapp mit 19:21 an die Hausherrn. „Ein Start, den wir uns sicher anders vorgestellt hatten und der den Druck auf die nächsten Spiele entsprechend erhöhte“, sagt auch Meinke.

Auch Zulkarnain wird bis aufs Äußerste gefordert

Das Damendoppel wurde als Nächstes gespielt und hier standen sich wie schon in den bisherigen Spielen Alzbeta Basova und Carina Meinke sowie Catlyn Kruus und Sabina Balut gegenüber. Während die bisherigen Partien immer erst in drei Sätzen entschieden wurden, mit jeweils einem Sieg für beide, behielten auch hier die Trauner diesmal klar die Oberhand und konnten in zwei Sätzen mit 21:15, 21:17 die Führung auf 2:0 erhöhen. Wollten die Pressbaumer noch im Rennen bleiben, musste nun Iskander Zulkarnain im ersten Herreneinzel gegen Collins Filimon punkten. Und auch in diesem Spiel lief es zunächst nicht gut für die Pressbaumer, denn Satz eins ging mit 18:21 an Trauns Franzosen, der Pressbaum schon einmal mit einer überragenden Finalserie den Titel gekostet hat. Das Spiel auf höchstem Niveau forderte die Nerven aller in der Halle bis aufs Letzte. Im zweiten Satz kam der noch ungeschlagene Malaie in den Reihen der Pressbaumer zurück und erzwang mit 21:19 einen Entscheidungssatz. Auch in diesem blieb es bis zum Schluss spannend, aber einmal mehr hatte Zulkarnain das bessere Ende. Mit 21:19 holte er sich den dritten Satz und sorgte für den Anschlusspunkt zum 1:2.

Favoritensiege zwischendurch

Im anschließenden Dameneinzel war die Estin Catlyn Kruus klare Favoritin gegen die Pressbaumerin Carina Meinke. Und so brachte der 2-Satzsieg der Traunerin mit 21:5, 21:15 wie erwartet die 3:1-Führung für Traun. Und das fünfte Spiel, das Mixeddoppel, verlief dafür ganz nach Plan für die Pressbaumer. Pawel Smilowski und Alzbeta Basova hatten keine Schwierigkeiten Jürgen Koch/Florentina Constantinescu mit 21:12, 21:15 in die Knie zu zwingen. Mit dem erneuten Anschluss zum 2:3 kam noch einmal Hoffnung bei den Pressbaumern auf. Jetzt musste noch ein Sieg in einem der zwei weiteren Herreneinzel her.

Pratama als Unglücksrabe

Als erstes trat Adi Pratama gegen Wolfgang Gnedt aufs Feld. Und kurz danach startete Philipp Drexler gegen Kai Niederhuber. Pratama startete vielversprechend und entschied den ersten Satz auch mit 21:19 für sich. In Satz zwei hatte er dann schon einen Matchball, aber es gelang Gnedt, der in jungen Jahren eine Saison auch für die Pressbaumer gespielt hatte, diesen abzuwehren und dann den Satz in der Verlängerung mit 22:20 zu gewinnen. In der Zwischenzeit hatte auch Kai Niederhuber in zwei Sätzen Philipp Drexler klar mit 21:15, 21:12 niedergerungen und so die Führung auf 4:2 erhöht. Pratama musste also Satz drei gewinnen, um Pressbaum noch im Spiel zu halten. Und bis zum 13:13 in Satz drei schien dies auch möglich. Aber dann unterliefen ihm einige leichte Fehler, die der Trauner ausnutzen konnte, um den dritten Satz mit 21:16 zu gewinnen und somit das Spiel für Traun mit 5:2 zu entscheiden.

Zweites Finalspiel als Krimi

Angesichts des Spielverlaufs war die Enttäuschung der Pressbaumer riesig, die Chance auf einen Auswärtssieg im ersten Spiel nicht genutzt zu haben. Schließlich wäre beim einem Sieg Pratamas noch ein Spiel mit Vorteilen für die Pressbaumer gefolgt, zumindest laut Papierform. Zulkarnain und Drexler wären im zweiten Herrendoppel auf Niederhuber/Gnedt getroffen. Das 4:4 wäre also ganz nah gewesen, hätte Pratama seinen Matchball verwertet.

Auch heuer gäbe es in der Finalserie die Situation bei Entscheidungsspielen, dass beide Teams jeweils zwei mögliche Matchvarianten aussortieren, bis eine überbleibt. Auch heuer ist zu erwarten, dass dann das Mixed überbleibt. Pressbaum würde sich sicher gegen Dameneinzel und- doppel entscheiden, Traun müsste letztlich zwischen Herrendoppel und Mixed wählen. Gut möglich, dass wir in Pressbaum diesen Fall erleben. Auch Meinke tippt dann aufs Mixed. „Das spielt aber Filimon für Traun und wird eine ganz enge Kiste!“

Meinke schreibt Titel noch nicht ab

Trotzdem glaubt Meinke noch an die Chance auf den Titel der Pressbaumer. „Ich denke schon, dass es daheim besser laufen kann. Viel schlechter und unglücklicher geht es ja nicht. Also wir haben noch nicht aufgegeben! Und so wie es den Traunern gelungen ist, den Heimvorteil zu nutzen, ist die Motivation groß, im zweiten Finalspiel in Pressbaum den Spieß umzudrehen. Dabei hoffen wir natürlich auch auf unsere Fans.“ Aber auch Harald Koch setzt auf die Traun-Fans: „In Pressbaum werden wir mit einer für uns geänderten Stimmung in der Halle konfrontiert sein, aber vielleicht gelingt es uns, einige Schlachtenbummler zu einer Fanreise nach Niederösterreich zu motivieren!“

Das zweite Finalspiel wird am 29. April (15 Uhr) in der Sporthalle des Sacre Coeur in Pressbaum ausgetragen. Ein drittes Entscheidungsspiel wird, sofern notwendig, ebenfalls in Pressbaum am 1. Mai (10 Uhr) stattfinden.