Gold und Silber für Pressbaums Meinke bei Heimturnier

Am Samstag und Sonntag wurde in der Sporthalle des Sacre Coeur wieder einmal ein großes ÖBV Elite-Ranglistenturnier gespielt. Das ranghöchste nationale Turnier in Österreich wurde vom ASVPressbaum unter der Leitung von Referee Michael Steiner ausgetragen. Als Schiedsrichter kamen noch Klaus Schlieben, Shuqi Huang, Leopold Schefcik und Ronald Zhang zum Einsatz. ASV-Obmann Gerhard Volk zeigte sich für die Turnierorganisation verantwortlich. „Insgesamt hat die überraschend hohe Zahl von 98 Spielerinnen und Spielern genannt“, freute er sich über eine deutliche Steigerung gegenüber den Elite-Turnieren des Vorjahres. „Es sind fast doppelt so viele Aktive angetreten, wie noch beim letzten Bewerb in Vorarlberg, und das, obwohl viele National- und Jugendnationalspieler des ÖBV fehlten.“ Auch das Pressbaumer Spielerkontingent war dadurch ausgerechnet beim Heimevent auf drei Akteure beschränkt.

Pressbaumer Mixed gewinnt ein Spiel

Die Spiele begannen am Samstag mit dem Mixeddoppel, bei dem ein volles Raster mit 24 Paarungen genannt war. Pressbaums Pottendorfer und Zhai traten gemeinsam an, wobei der Austro-Chinese nach langer Pause erstmals wieder am Platz stand. Entsprechend holprig gestaltete sich dann das erste Spiel gegen die Simmeringer Fröhlich/Masetti, welches in zwei Sätzen glatt verloren ging. Aber in ihrem zweiten Spiel lief es schon viel besser für die Lokalmatadore und vor allem Pottendorfer konnte das Spiel gut kontrollieren. So gewannen Pottendorfer/Zhai dieses Match 21:17, 21:10. Gegen die Paarung Wöhrl/Schindler (Wien) setzte es dann zwar erneut eine Niederlage, aber am Ende belegten die Pressbaumer den 18. Rang. Den Sieg im Mixed holten sich die Mödlinger Christian Tomic und Reka Sarosi, nach einem spannenden 3-Satz-Finale gegen die Steirer Christian Hartner (Graz) und Nina Almer (Weiz).

Großkampftag für Meinke

Carina Meinke trat in zwei Disziplinen an, dem Dameneinzel und Damendoppel. Im Einzel hatte sie 15 Konkurrentinnen und war auf Position 4 gesetzt. Meinke begann das Turnier ohne ernsthaft gefordert zu werden mit einem klaren 2-Satzsieg (21:17, 21:10) gegen Fiona Scrinzi aus Wolfurt. Danach traf sie auf die an Fünf gesetzte Hanna Gillesberger aus Ohlsdorf. Aber auch die junge Oberösterreicherin konnte Meinke zu keinem Zeitpunkt gefährden. Mit einem deutlichen 21:7, 21:12-Sieg erreichte die Pressbaumerin das Halbfinale, in dem die an Zwei gesetzte Martina Nöst (Gleisdorf) klar zu favorisieren war. „Meine Angstgegnerin, den gegen sie hab ich noch nie gewonnen“, meinte sie noch im Vorfeld. Doch von Angst war diesmal nichts zu spüren. Mit dem Selbstvertrauen zahlreicher Einzelpartien in der Bundesliga heuer, bezwang Meinke auf ihrer Heimstätte die Gleisdorferin erstmals.

Nöst erstmals niedergerungen

Obwohl Meinke einige Ballunsicherheiten zeigte, entschied sie den ersten Satz mit 21:19 für sich. Im zweiten Satz ließ dann aber einige Matchbälle aus, was prompt mit dem Satzverlust bestraft. Nöst verwandelte ihren ersten Satzball zum 20:22. Ein dritter Satz musste entscheiden und in diesem spielte Meinke dann wieder deutlich sicherer. So konnte sie mit 21:17 das Spiel gewinnen und ins Finale einziehen.

Auch gegen Almer auf Augenhöhe

Im Finale wartete dann mit Nina Almer die große Turnierfavoritin, die am Weg ins Endspiel alle ihre Partien in zwei Sätzen hatte gewinnen können. Aber Meinke war auch im Finale mehr als konkurrezfähig. In zwei sehr spannenden Sätzen fehlte ihr nur ein wenig das Glück zum totalen Triumph. Am Ende setzte sich Almer sehr knapp mit 21:18, 23:21 durch. „Dennoch freue ich mich, dass ich auch diese Spiel vor allem im zweiten Satz richtig spannend machen konnte“, meinte Meinke.

Favoritensieg von Meinke/Balut im Damendoppel

Im Damendoppel waren 12 Paarungen angetreten, um sich am Court zu messen. Meinke spielte mit Trauns Sabina Balut und die beiden Bundesligaspielerinnen waren auch auf Eins gesetzt. Nach einem Freilos trafen sie in ihrem ersten Spiel auf die Wienerinnen Pia Knipp/Catherine Monreal, die sie selbstbewusst abschossen (21:5, 21:10). Es folgten im Halbfinale die Ertl-Schwestern Jenny und Conny aus Kärnten, die ihr erstes Spiel auch klar gewinnen hatten können. Aber mit der Gewissheit klar überlegen zu sein, kontrollierten Meinke/Balut das Spiel ohne mit letztem Einsatz spielen zu müssen. Am Ende gewannen sie locker mit 21:19, 21:12 und konnten sich über den Einzug ins Finale freuen. Für das hatten sich auch Reka Sarosi und die deutsche Verena Straus (Mödling) qualifiziert, die im Halbfinale, die an Zwei gesetzten Almer/Nöst besiegt hatten. Gegen die beiden Mödlingerinnen entwickelte sich dann erstmals ein spannendes Spiel, aber Meinke/Balut konnten in beiden Sätzen fast immer eine kleine Führung behaupten und sich recht sicher mit 21:17, 21:16 durchsetzen und den verdienten Sieg im Elite-Doppel feiern. „Es ist nicht immer leicht, der Favoritenrolle gerecht werden, aber heute ist uns das gut gelungen“, meinte Meinke.

Christian Tomic war erfolgreichster Starter

Im Herreneinzel hatten 59 Spieler genannt, die auf ein 32-Raster reduziert wurden. Letztendlich setzte sich Christian Tomic ohne Satzverlust auch im Finale gegen Luca Froschauer aus Traun (21:12, 21:10) durch. Im Herrendoppel waren 18 Paarungen am Start und auch hier waren die topgesetzten Christian und Michael Tomic im Finale gegen Christian Simon Hundsbichler und Markus Schaller die klar besseren. Christian Tomic war mit drei Siegen auch erfolgreichster Turnierteilnehmer, gefolgt von Meinke, Almer und Sarosi mit jeweils einem Sieg und einem zweiten Platz.

„Wir haben viele spannende und faire Spiele gesehen, die vielen Teilnehmer haben für eine wirklich tolle Atmosphäre gesorgt“, war auch Organisationschef Volk mit dem Event sehr zufrieden und vergaß auch nicht, sich bei den Spielern, Offiziellen sowie besonders den freiwilligen Helfern des ASV Pressbaum zu bedanken.