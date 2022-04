Golden Set bleibt Pressbaums Schicksal

Werbung

Vor dem Start der zweiten Finalbegegnung war klar, dass die Pressbaumer einem Golden Set eher aus dem Weg gehen sollten. Schon im Vorjahr hatten sie im Finale gegen Traun zweimal unliebsame Erfahrungen damit gemacht und auch heuer waren die Gegner aus Linz in einem solchen eher zu favorisieren. Schließlich war im Vorfeld klar, dass wohl wieder das Mixed in einem Golden Set die Entscheidung bringen würde, weil die Pressbaumer auf alle Fälle ein Damenspiel vermeiden wollen würden und die Linzer bei den Herren ihre große Schwäche haben.

„Ein Final-Mixed würde schwer für uns werden“, warnte Pressbaums sportlicher Leiter Andreas Meinke vor dem Spiel. Für ihn waren daher entweder das „normale“ Mixed mit Philipp Drexler und Emily Wu oder das Herreneinzel von Jan Janostik die Schlüsselspiele zum Erfolg. Peyo Boychinov, der wie Janostik in Linz doch etwas überraschend verloren hatte, was Pressbaum eine 3:5-Auswärtsniederlage im ersten Finale beschert hatte, wurde diesmal von Pratama im zweiten Herreneinzel ersetzt. Für ihn spielte eben Drexler das Mixed.

Und diesmal lief es zunächst nach Plan. Die Damen warne zwar wieder sowohl im Einzel mit Tanya Ivanova (gegen Petra Polanc 10:21, 16:21) und im Doppel mit Carina Meinke und Ivanova chancenlos, doch Iskandar Zulkarnain auf Eins gegen Miha Ivanic (21:18, 21:7) und auch Pratama gegen Luka Ban (21:16, 21:18) spielten souverän. Und im ersten Herrendoppel führte Pratama mit Drexler die Gegner regelrecht vor.

Spannendes Mixed geht am Ende doch an die Linzer

Drexler musste gleich danach aber im Mixed mit Emily Wu ran und man merkte doch bei ihm im ersten Satz etwas die Strapazen, trotzdem blieb er bis zum Schluss dran. Am Ende siegten aber die Linzer 22:20. Und im zweiten Satz war es sogar noch spannender. Drexler/Wu vergaben zwei Satzbälle und verloren letztlich Satz (22:24) und Match.

Es stand gesamt jetzt zwar 3:3, aber Pressbaum hatte ja noch das zweite Herrendoppel als vermeintliche „Bank“ und eben Janostik, der seinen Patzer aus der Vorwoche nun unbedingt ausbessern musste. Doch schon das zweite Herrendoppel begann zäh für die Hausherrn. Erst im zweiten Satz übernahm Zulkarnain an der Seite von Boychinov das Kommando. Und letztlich konnte man doch den Pflichtsieg mit 2:1-in Sätzen einfahren.

Janostik wiederum begann im ersten Satz furios und sicherte sich diesen gleich mit 21:17. Der Youngster ließ sich auch zu einer Jubelpose hinreißen und setzte im zweiten Satz nahtlos an die Leistung von zuvor an. Er pushte sich im Spiel, bis ihm auf Intervention seines Gegners der Schiedsrichter dies bei vier Punkten Vorsprung mitten im Satz untersagte. Und nun begann Jaka Ivancic auf der anderen Seite des Netzes lautstark bei jedem Punktgewinn zu brüllen. Sichtlich irritiert gab Janostik den Satz aus der Hand. Etwas überraschend: Bei den unfairen gesten des Gegners schritt der „Unparteiische“ nun nicht ein.

Trotzdem fand Janostik im dritten Satz zurück ins Spiel und sah bei 19:16-Führung wie der sichere Sieger aus. Sein Gegner lag buchstäblich am Boden und er jubelte erneut. Wieder zu früh! Mit zwei unnötigen Outbällen ließ er Ivancic zurückkommen und dann vergab er auch noch einen Matchball. Am Ende hieß es 20:22 im Satz. Erneut also konnte Janostik für die Pressbaumer nicht punkten, der ungeliebte Golden Set musste entscheiden.

Pratama kann Sack wieder nicht zumachen

Es kam wie es kommen musste: Pressbaums Mannschaftsfüher Kenny Wu strich die Frauenspiele, die Linzer die Herrenmatches, also musste jeweils ein Mixed-Team aufs Feld. Pratama übernahm an der Seite von Wu selbst die Verantwortung gegen die ausnehmend starke und gut eingespielte Linzer Paarung Ivanic/Polanc. Die Pressbaumer konnten zu Beginn zwar in Führung gehen und bis zur Mitte des Satzes gut mithalten, doch nach dem Seitenwechsel spielten nur noch die Linzer, die einen klaren 21:14-Sieg und damit ihren ersten Meistertitel seit 1993, insgesamt den Siebenten feierten.

Bei der Deutlichkeit des Erfolgs im Golden Set scheint es auch müßig zu sein, über die Aufstellung zu diskutieren. Gegen die starken Kroaten der Linzer hätte wohl auch Zulkarnain mit jeder anderen Pressbaumerin keine Chance gehabt. Letztlich musste man sich geschlagen geben, obwohl man vier von fünf Männer-Partien für sich entscheiden hatte können. Die Linzer Damenmacht war aber überwältigend!