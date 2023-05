Kenny Wu gewinnt Doppel 055 bei Austrian Open

Philipp Pap trat im Herreneinzel O35 an und traf in einer 4er-Gruppe auf den Österreicher Erik Gebeshuber, den Slowaken Miroslav Gomola und den Ukrainer Mykola Shkliaiev. In seinem ersten Spiel stand ihm gleich der spätere Gruppensieger Shkliaiev gegenüber, dem Pap sich in zwei knappen Sätzen geschlagen geben musste. Gegen Gomola konnte er sich dann aber über einen klaren 2-Satzsieg freuen. Da nur die ersten zwei in der Tabelle sich fürs Halbfinale qualifizierten, musste Pap im letzten Gruppenspiel gegen Gebeshuber gewinnen. Nach verlorenen ersten Satz kämpfte er sich zwar im zweiten zurück ins Spiel, konnte dann aber die Niederlage im dritten Satz doch nicht abwenden. Somit war das Turnier für ihn beendet.

Wu/Liska brausen ins Finale

Der Purkersdorfer Kenny Wu in Diensten des ASV Pressbaum hatte gemeinsam mit Ernst Liska (Mödling) im Herrendoppel O55 genannt und waren an Position zwei gesetzt. Auch das Herrendoppel O55 wurde in zwei 4er-Gruppen ausgetragen, wobei Wu/Liska in ihrer Gruppe auf eine slowenische und zwei österreichische Paarungen trafen. Und sie wurden ihrer guten Setzung in allen drei Spielen gerecht, denn sie holten sich mit drei klaren 2-Satzerfolgen den Gruppensieg, wobei vor allem der klare Sieg über die Slowenen Darko Duralija/Igor Repse sie selbst überraschte. Somit hatten sie sich für Halbfinale qualifiziert, in dem sie auf den Gruppenzweiten der anderen Gruppe trafen, die Ybbser Christian Buschenreithner und Christian Wagner. Aber auch das Halbfinale war eine klare Angelegenheit für Wu/Liska. Mit 21:11, 21:15 feierten sie erneut einen 2-Satzsieg und somit den Einzug ins Finale. Nachdem die Slowenen Duralija/Repse als Gruppenzweiter überraschend die topgesetzten Vorjahressieger aus Deutschland bezwingen konnten und somit über die Trostrunde doch ins Finale einziehen konnten, kam es in diesem zu einer Neuauflage des Gruppenspiels. Aber diesmal sollte es deutlich spannender zugehen.

Fünf Matchbälle abgewehrt und gewonnen

Mit veränderter Taktik und klarer Leistungssteigerung konnten die Slowenen gleich eine 8:1-Führung herausspielen. Wu/Liska konnten den Rückstand schnell wieder aufholen und auch bis zum 19:19 dagegenhalten, mussten dann aber doch den ersten Satz mit 19:21 abgegeben. Der zweite Satz verlief von Anfang an auf Augenhöhe, bis die Slowenien am Ende beim Stand von 20:17 drei Matchbälle hatten. Wu/Liska gelang es aber samt Verlängerung insgesamt fünf Matchbälle abzuwehren, ehe sie den Satz mit 27:25 für sich entscheiden konnten. Damit war der Widerstand der Slowenen gebrochen. Nach einem furiosen Start mit 10:0 konnten Wu/Liska den dritten Satz mit 21:8 gewinnen und sich so den Sieg beim 4. Austria Senior Open holen.