Die österreichischen Jugendmeisterschaften U 17/U 19 sind über zwei Turniertage in Traun ausgetragen worden. Vom ASV Pressbaum waren drei Athleten mit dabei und betreut wurden sie wieder von Kenny Wu.

Emil Dantler, der erst seit dieser Saison ASV-Mitglied ist, hat gerade eine Verletzung auskuriert und ist daher nur in einem Bewerb gestartet, dem U-17-Herreneinzel. Karoline Pottendorfer trat in allen drei Bewerben (Dameneinzel, Mixed und Damendoppel mit Teamkollegin Emily Wu) in der U 19 an, wohingegen Wu im Dameneinzel und Mixed als Jüngere der beiden noch in der U 17 spielen durfte.

„Emily hatte mit einer Verkühlung und Husten zu kämpfen, da hat es mich fast gewundert, dass sie in beiden Sätzen bis zum Schluss drangeblieben ist.“ Trainervater Kenny Wu

Leider meldete sich am Tag vor dem Turnier Karolines Mixed-Partner Lenny Sudarma krank und daher musste sie diesen Bewerb absagen. „Gerade im Mixed hätte sie doch eine gute Chance auf eine Medaille gehabt“, bedauerte auch ASV-Sektionsleiter Andreas Meinke.

Emily Wu spielte das Mixed mit ihrem Partner Kai Niederhuber aus Krems als Titelverteidiger-Paar in der U 17. Und die beiden wurden auch heuer ihrer Favoritenrolle voll gerecht. Die ersten Runden gewannen Wu/Niederhuber mühelos, auch das Halbfinale gegen die auf drei gesetzten Simon Habersack/Lena Rumpold wurde in zwei Sätzen rasch beendet. Im Finale standen die Titelverteidiger dann den Wolfurtern Simon Bailoni/Anna Maria Schneider gegenüber. „Auch hier zeigten die beiden aber ein kontrolliertes Spiel ohne Satzverlust“, konnte Kenny Wu mit seiner Tochter über deren zweiten Titel im U-17-Mixed-Bewerb jubeln.

Im Dameneinzel U 19 hatten nur fünf Damen genannt, daher wurde dieser Bewerb in einer Gruppe gespielt. Pottendorfer und Wu trafen gleich im ersten Spiel aufeinander, wobei sich die deklarierte Einzelspielerin Wu auch klar durchsetzen konnte. In den weiteren Spielen konnte Doppelspezialistin Pottendorfer zwar einige Matches offen gestalten und ihre Gegnerin Denise Hofer sogar in den dritten Satz zwingen, aber ein Sieg wollte nicht gelingen.

Wu traf im zweiten Spiel schon auf die Mitfavoritin Anna Hagspiel (Wolfurt). „Im Prinzip war das schon das vorweggenommene Finale“, erklärt Kenny Wu. Und die Vorarlbergerin hatte das bessere Ende für sich. Für den Spielervater und Coach keine große Überraschung. „Emily hatte seit einer Woche mit einer Verkühlung und starkem Husten zu kämpfen, da hat es mich fast gewundert, dass sie in beiden Sätzen bis zum Schluss drangeblieben ist.“ Gewinnen konnte Wu aber keinen davon, die „big points“ gingen fast ausschließlich an ihre Gegnerin — 19:21, 18:21. Somit Silber für Emily Wu!

Emil Dantler marschierte dann im Herreneinzel U 17 ebenfalls souverän bis ins Finale durch. In der zweiten Runde gegen Simon Habersack aus Wien gestaltete sich der erste Satz noch spannend (24:22), den zweiten Satz konnte Dantler aber sicher gewinnen (25:14). Auch im Halbfinale gegen Simon Bailoni aus Wolfurt gelang dem ASV-Neuzugang ein glatter 2-Satz-Sieg. „Das Finale gegen Niederhuber legte Dantler offensiv aus, was dem Favoriten einiges abverlangen sollte, aber letztlich fehlte doch noch ein kleines Stück“, berichtet Kenny Wu. Für den ASV gab‘s ein zweites Mal Silber.

Im Damendoppel U 19 hatten nur drei Paare genannt. „Niederschmetternd!“, findet das Andreas Meinke. Im ersten Spiel hatten Pottendorfer/Wu gegen die Wienerinnen Gstrein/Masetti leichtes Spiel. Das Spiel um den Titel war dann jenes gegen Hagspiel und Lena Kremmel. An diesem Tag waren die Wolfurterinnen aber nicht zu gefährden.

Die dritte Silberne für Pressbaum ist allerdings bei diesem kleinen Teilnehmerfeld keine herausragende Leistung. „Wahrscheinlich wäre es auch Silber geworden, wenn alle Talente aus Österreich mitgespielt hätten, aber für den gefühlten Wert eines Erfolgs zählt das halt wenig“, weiß auch Meinke.

Positiv ist auf alle Fälle, dass alle drei Pressbaumer Starter zumindest eine Medaille gewinnen konnten. Und auch die Leistungen haben großteils gepasst, vor allem wenn man noch Wus leichtes Gesundheitshandicap hinzuzählt.

Ein Ausruhen gibt’s für die Talente aber auch über Weihnachten nicht. „Alle im Verein arbeiten hart und trainieren fleißig, dass bald wieder junge Nachwuchsspieler einen erfolgreichen Weg einschlagen und Titel gewinnen können“, sagt Meinke. Vor allem bei den ganz jungen — die NÖN berichtete letzte Woche darüber — ist der Nachschub an Talenten für den Bundesligaklub noch nicht ganz gesichert.