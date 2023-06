Koosz zieht in Kanada ins Halbfinale ein

Letzte Woche spielte die Pressbaumer Nationalspielerin Henriett Koosz beim Kanada Para Badminton International, einem Kategorie-1-Event, an dem nur die besten 12 Spielerinnen der Weltrangliste teilnehmen dürfen. Zu diesem Turnier wurde die Athletin des ASV Pressbaum auch von ihrem Trainer Vladimir Vangelov begleitet. Kossz zeigte starke Leistungen und startete mit drei Siegen im Einzel in den Gruppenspielen. Gleich in ihrem ersten Match traf sie auf die Vertreterin Brasiliens, Ana Gomes, die sie in den letzten Aufeinandertreffen immer hatte besiegen können. Und auch in Kanada gelang Koosz ein klarer 2-Satzerfolg (21:7, 21:13).

Lockerer Einzug in die K.o.-Runde

Das zweite Gruppenspiel bestritt Koosz gegen eine weitere Südamerikanerin. Perus Jaquelin Karina Burgos Javier war aber völlig chancenlos, machte im ersten Satz nur einen einzigen Punkt (21:1). Im zweiten servierte Koosz dann mit 21:7 locker aus, ehe es für siein der dritten Runde schon deutlich enger wurde. „Da musste ich richtig kämpfen“, gesteht sie. Gegnerin war da mit Yuka Chokyu aber auch eine Lokalmatadorin, welche die Unterstützung des Publikums genoss, als es um den Gruppensieg ging. Die Teilnahme an der K.-o.-Runde stand bereits für beide fest. Mit einer soliden Leistung gelang Koosz erneut ein 2-Satzsieg (21:15, 21:14).

Die Auslosung für das anschließende Viertelfinale bescherte ihr dann kurioserweise nochmals Chokyu als Gegnerin. Und auch diesmal behielt Koosz die Nerven und die Oberhand. Mit 21:13, 21:5 konnte sie das Spiel klar für sich entscheiden und somit ins Halbfinale einziehen, in welchem sie dann Sujirat Pokkham aus Thailand gegenüberstand. Die Pressbaumerin musste sich hier zwar in zwei Sätzen (9:21, 12:21) geschlagen geben, aber mit dem Erreichen des Semifinales sammelte die Nationalspielerin wichtige Punkte für die Qualifikation für die Paralympics 2024 in Paris.

Auslosung im Mixed war zu schwer

Im Mixed-Doppel erwischte Koosz dann eine sehr schwere Dreier-Gruppe. Mit ihrem spanischen Partner Ignacio Fernandez verlor sie gegen das chilenisch-belgische Mixed Jaime Aranguiz/Man-Kei To knapp in zwei Sätzen (18:21, 12:21). Im zweiten Spiel traten sie in der Gruppenphase gegen das Mixed aus Indien/Türkei, Prem Kumar Ale und Emine Seckin, an. Da sie sich auch gegen die späteren Turniersieger 10:21, 9:21 geschlagen geben mussten, verpassten sie den Einzug ins Halbfinale.