Meinke gewinnt Dameneinzel bei Elite-Ranglistenturnier

Das ranghöchste nationale Turnier in Österreich wurde am Wochenende von der Sportunion Ohlsdorf unter der Leitung von Hermann Schausberger und Referee Klaus Mitterhauser ausgetragen. Insgesamt hatten 75 Aktive genannt, deutlich weniger als noch im März in Pressbaum, aber das Raster im Herreneinzel war wieder komplett voll. Von den ÖBV-Nationalspielerinnen und -spielern traten nur wenige an, darunter die Brüder Tomic, Katharina Hochmeir und Kai Niederhuber sowie einige aus dem Jugendnationalteamkader.

Wie üblich wurde das Turnier mit dem Mixeddoppel begonnen. Hier waren Christian Tomic/Reka Sarosi (Mödling) an Position eins und Michael Tomic/Katharina Hochmeier (Mödling/Ohlsdorf) an Position zwei gesetzt. Beide Paarungen konnten ihre Spiele ohne Probleme in zwei Sätzen gewinnen und standen sich erwartungsgemäß im Finale gegenüber. Am Ende setzten sich die Tomic/Hochmeir vom Nationalteam in zwei Sätzen mit 21:18, 21:17 durch und sicherten sich den Sieg.

Carina Meinke startete mit dem Dameneinzel ins Turnier, für das 14 Spielerinnen genannt hatten. Da sie an Position zwei gesetzt war, hatte sie in der ersten Runde ein Freilos, um dann auf die ein Jahr jüngere Marleen Bacher aus Seekirchen zu treffen. Ungefährdet konnte Meinke das Spiel in zwei Sätzen mit 21:4, 21:6 gewinnen und so schon ins Halbfinale einziehen. Hier traf sie auf die Lokalmatadorin Nadine Reiter, die ihre Spiele bis dahin auch problemlos gewonnen hatte. Zum ersten Mal gefordert, hatte die Pressbaumerin zunächst Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden und musste den ersten Satz 14:21 abgeben. In Satz zwei hatte sie sich dann aber auf das Spiel ihrer Gegnerin eingestellt und es gelang ihr mit 21:15 einen dritten Satz zu erzwingen. Und in diesem gab sie das Spiel nicht mehr aus der Hand, sondern konnte sich mit 21:18 über den Sieg und Einzug ins Finale freuen. Und dort traf Meinke dann auf die zweite Spielerin aus Ohlsdorf, Jana Haas, die es als Ungesetzte mit zwei 3-Satzerfolgen sensationell ins Finale geschafft hatte. Aber diesmal brauchte Meinke keine drei Sätze. Mit 21:19, 21:12 gelang ihr ein glatter 2-Satzerfolg und so konnte sie sich über den Sieg beim 3. ÖBV Eliteturnier 2023 freuen.

Im Damendoppel hatten nur sechs Paarungen genannt, und somit wurde die Vorrunde in zwei Gruppen mit jeweils nur drei Paarungen gespielt. Meinke spielte mit Lokalmatadorin Kira Dlapka und sie trafen in ihrer Gruppe auf Nina Almer/Martina Nöst (Weiz/Gleisdorf), sowie Fiona Steurer/Kateryna Zaitseva (Wien/Mödling). Da Steurer zum Spiel nicht antreten konnte, wurde in der Gruppe gar nur ein Spiel ausgetragen. Und bei ihrem ersten gemeinsamen Antreten zeigten Meinke/Dlapka eine sehr ansprechende Leistung. Zwar unterlagen sie Almer/Nöst knapp mit 20:22, 20:22, aber Platz zwei in der Gruppe reichte zum Einzug ins Halbfinale. Dort trafen sie auf die Mödlinger Bundesliga-Paarung Bianca Schiester/Reka Sarosi. Trotz einer weiteren Steigerung gelang es Meinke/Dlapka aber nicht, die Mödlingerinnen zu schlagen. Die 2-Satzniederlage mit 14:21, 18:21 bedeutete dann eine Chance zur Revanche im Spiel um Platz 3 gegen die Paarung Almer/Nöst, die im zweiten Halbfinale unterlegen waren. Im ersten Satz sah es aber nicht danach aus, sondern mit 14:21 ging dieser erneut an die Gegnerinnen. Dann aber gelang es dem Pressbaumer/Ohlsdorfer-Duo aber, das Spiel besser zu kontrollieren und mit 21:18, 21:19 holten sie sich die Sätze zwei und dei und somit den dritten Platz im Damendoppel beim 3. ÖBV Eliteturnier.

Im Herreneinzel hatten 40 Spieler genannt, die auf ein 32-Raster reduziert wurden. Michael Tomic gelang es erartugsgemäß ohne Satzverlust auch im Finale gegen seinen Bruder Christian (21:13, 21:10) den Turniersieg im Herreneinzel zu holen. Im Herrendoppel waren insgesamt 14 Paarungen am Start und auch hier war Michael Tomic mit Kai Niederhuber (Neuhofen) an Eins gesetzt. Im Finale unterlagen sie aber überraschend gegen Christian Tomic/Michael Schausberger mit 16:21, 21:18, 25:23.