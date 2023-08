Mit drei Neuen will ASV Pressbaum den Staatsmeistertitel verteidigen

Nachdem das Team des WBH Wien den Verbleib in der 1. Bundesliga nicht geschafft hat, wird kommende Saison mit Union Ohlsdorf ein Neuling erstmals in der höchsten Klasse spielen. Dem UBSC Wolfurt gelang wie schon in der Saison davor erwartungsgemäß der Verbleib in der 1. Bundesliga problemlos. Somit erwarten den ASV Pressbaum als aktuellem Meister der Saison 2022/23 die folgenden Herausforderer: BSC 70 Linz, ASKÖ Traun, Badminton Mödling, UBSC Wolfurt und Union Ohlsdorf.

Pratama kann weiter auf Zulkarnain und Smilowski setzen

Die Meistermannschaft des ASV Pressbaum wird in der neuen Saison nur leicht verändert zum Vorjahr antreten. Bei den Herren stehen wie in der letzten Saison wieder Iskandar Zulkarnain, Adi Pratama, Pawel Smilowski, Vladimir Vangelov und Markus Zvonek zur Verfügung. Dagegen wird Philipp Drexler in der kommenden Saison bei WAT Simmering in der 2. Bundesliga antreten und Jan Janostik in der tschechischen Liga spielen. Bei den Damen gehören wieder Carina Meinke, Alzbeta Basova, Emily Wu und Karoline Pottendorfer zur Mannschaft. Zur Verstärkung freuen sich die Pressbaumer auf drei Neuzugänge.

Birker kehrt zurück und Korosa ersetzt Janostik

Der Pressbaumer Nationalspieler Philip Birker wird in der neuen Saison wieder für seinen Stammverein aufschlagen und der 18-jährige Mark Korosa (Slowenien) wird den Herrenkader der Pressbaumern vorwiegend als Einzelspieler komplettieren. Bei den Damen konnten die Pressbaumer Lucie Cerna (Tschechien) rekrutieren, die im Dameneinzel wie auch im Doppel einsetzbar ist.

Der 18-jährige Slowene Mark Korosa wird küntig statt Jan Janostik bei den Einzeln für den ASV aufschlagen. Foto: ASV Pressbaum

Die Tschechin Lucie Cerna wird den Kampf ums Leiberl unter den ASV-Damen zusätzlich anheizen. Foto: ASV Pressbaum

Zur Konkurrenz wollte sich Sektionsleiter Andreas Meinke noch nicht äußern, da die Ranglisten der Bundesligamannschaften erst am 5. September veröffentlich werden sollen. „Erst dann kann man auch seriös beurteilen, wie stark die Konkurrenz nach der Papierform in der neuen Saison tatsächlich sein wird“, rechnet er aber auch heuer wieder mit vielen spannenden Spielen bis zum Schluss.