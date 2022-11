Neue Partnerin für Philip Birker top

Werbung

Letzte Woche fand in Maribor das BWF Slowenian Future Series-Turnier statt. Auf die Reise nach Slowenien ging neben Philip Birker als Mitglied des ÖBV-Nationalkaders auch Carina Meinke vom ASV Pressbaum. Vor Ort war zudem Österreichs Nationaltrainer im Doppel, Adi Pratama, der als Pressbaumer auch in der ersten Bundesliga spielt.

Birker trat im neu zusammengestellten Mixed mit Serena Au Yeong (Feldkirch) an, während Carina Meinke mit Sabina Balut (Rumänien) zusammengespannt wurde. Letztere spielt seit dieser Saison für den ASKÖ Traun in der Bundesliga.

Birker/Au Yeong starteten am Freitag mit einem 2-Satz-Sieg (21:14, 21:19) gegen die holländische Paarung Duijs/Loos souverän ins Turnier. In der nächsten Runde warteten tags darauf die jungen Franzosen Ronget/Gaudreau, Auch hier zeigten Birker und seine Partnerin eine konzentrierte Leistung und konnten sich so erneut in zwei Sätzen (21:16, 21:18) durchsetzen und ins Viertelfinale einziehen.

In diesem trafen sie auf die Dänen Klindt/Nesic gegenüber, die sie erstmals stark fordern konnten. Der erste Satz ging in der Verlängerung mit 22:20 an die Österreicher, aber den zweiten mussten sie mit 15:21 abgeben. Im Entscheidungssatz behielten Birker/AU Yeong dann jedoch klar die Oberhand (21:13). Somit erreichten die beiden gleich bei ihrem ersten gemeinsamen Antreten bei einem internationalen Turnier das Halbfinale.

In diesem trafen sie am Sonntagmorgen auf die an Eins gesetzte Paarung Tomic/Vitman. Im ersten Satz spielten die Serben ihre Klasse voll aus und siegten 21:13, aber der zweite Durchgang war hart umkämpft und Birker/Au Yeong konnten mit 22:20 einen dritten Satz erzwingen. Der wurde aber nach vielen spektakulären Ballwechseln und einem lange Zeit ausgeglichenem Spiel mit 17:21 verloren.

Birker zog dennoch zufrieden Bilanz: „Trotz der knappen Halbfinalniederlage war es ein erfolgreiches Turnier für mich und eine gute Vorbereitung für die kommende Mixed-Team Europameisterschaftsqualifikation Mitte Dezember in Sofia.“

Für Carina Meinke und Sabina Balut war es erst das dritte internationale Turnier, seit sie gemeinsam Damendoppel spielen. Folglich mussten sie noch in der Qualifikation antreten. Hier standen Ihnen mit Hořínková/ Šilhavá zwei Tschechinnen gegenüber.

Carina Meinke (r.) und ihre rumänische Partnerin schaffen bei ihrem dritten gemeinsamen internationalen Antreten den Einzug in den Hauptbewerb. Foto: Andreas Meinke

In einer intensiven Partie gewannen Meinke/Balut Satz eins mit 21:17. Und obwohl sie den zweiten Satz mit 13:21 klar abgaben, haben sie im dritten Satz erneut mit 21:17 die passende Antwort, zogen so in den Hauptbewerb ein.

Am Samstag trafen sie dann auf die junge französische Paarung Desmots-Chacun/Gaudreau. Wieder starteten Meinke/Balut vielversprechend (25:23). Dann aber drehten die Französinnen das Spiel und gingen nach über einer Stunde mit 21:15, 21:14 als Siegerinnen vom Platz.

Meinke war mit dem Einzug in den Hautpbewerb aber zufrieden: „Das war unser erstes Ziel und auch im zweiten Spiel war viel Positives zu erkennen, auch wenn es leider noch nicht zum Sieg gereicht hat“, fand sie.