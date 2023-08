Para-EM: Henriett Koosz gewinnt Silber und Bronze

Vom 15. bis 20. August wurden in Rotterdam die Badminton-Bewerbe der diesjährigen „European Para Games“ gespielt. Badminton war eine von insgesamt zehn Sportarten, die in den letzten zwei Wochen ausgetragen wurden. Für Österreich war Nationalspielerin Henriett Koosz vom ASV Pressbaum am Start. Betreut wurde sie von ihrem Teamkollegen Vladimir Vangelov, der in seiner Funktion als Nationaltrainer Parabadminton natürlich auch vor Ort war. In der Klasse WH1 (Rollstuhl) trat Koosz im Dameneinzel an und im Mixeddoppel durfte sie an der Seite ihres angestammten spanischen Partners Ignacio Fernandez spielen. Auf Basis ihrer jeweiligen Weltranglistenplatzierungen war Koosz im Einzel an Position drei und im Mixed sogar an erster Stelle gesetzt.

Mit Gruppensieg ins Viertelfinale aufgestiegen

Im Einzel traf die Pressbaumerin in ihrer Gruppe auf Agnieszka Etavard-Glemp (Frankreich) und Nina Gorodetzky (Israel). Gleich in ihrem ersten Spiel gegen die Französin rechtfertigte Koosz mit einem deutlichen 21:4, 21:5-Sieg ihre gute Setzung und konnte mit Zuversicht ins zweite Spiel gehen. Hier erwartete sie aber deutlich stärkere Gegenwehr von der Israelin. Im ersten Satz musste sich Koosz knapp mit 18:21 geschlagen geben, aber in Satz zwei drehte sie das Spiel und konnte mit 21:18 ausgleichen. Im dritten Satz war Koosz dann von Beginn an auf der Siegerstraße und sicherte sich den dritten Satz und somit zweiten Sieg mit 21:12.

Spiel der belgischen Gegnerin war im Halbfinale zu druckvoll für Koosz

Als Gruppenerste konnte sich Österreichs Nummer eins somit auf einen Platz im Viertelfinale freuen. Dort traf sie auf die Polin Natalia Grzyb. Auch hier blieb Koosz ihrer Favoritenrolle gerecht und erzielte mit 21:13, 21:16 einen glatten 2-Satz-Sieg und stand somit bereits im Halbfinale. In diesem traf sie exakt nach Setzliste auf die Nummer drei der Weltrangliste, Man-Kei To aus Belgien. „Nachdem ich erst kurz zuvor das Halbfinale im Mixed spielen hatte müssen, war ich aber doch etwas ausgelaugt“, erzählt Koosz. Dem druckvollen Spiel der Belgierin konnte sie daher dann nicht mehr viel entgegensetzen und verlor somit erstmals bei den heurigen European Para Games, noch dazu klar in zwei Sätzen mit 3:21, 10:21. „Ich freue mich trotzdem über die gewonnene Bronzemedaille, weil gegen To wäre es an diesem Tag auch bei weniger widrigen Vorzeichen sehr schwer geworden“, gratulierte sie ihrer Konkurrentin.

Henriett Koosz in Action beim Einzel. Am Ende gab es für sie den dritten Platz. Im Semifianle unterlag sie einer Belgierin, nachdem sie vom Mixed-Semifinale noch gerade rechtzeitig auf den Platz fürs Einzel gehetzt war. Foto: Vladimir Vangelov

Im Mixed mit Langzeitpartner aus Spanien ins Finale

Im Mixed starteten Koosz und ihr spanischer Partner in einer Gruppe mit den Engländern Owen Kilburn/Sharon Jones-Barnes und Lars Porrenga/Ebru Goksen (Schweiz/Türkei). Im ersten Spiel trafen sie auf die schweizerisch-türkische Paarung. Mit einem klaren 21:12, 21:10-Sieg wurden Koosz/Fernandez ihrer Favoritenrolle gerecht und legten den Grundstein zum Gruppensieg. Denn auch im zweiten Spiel tags darauf ließen sie den Briten keine Chance und erzielten mit 21:5, 21:9 einen noch deutlicheren Erfolg. Als Sieger der Gruppe A qualifizierten sich Koosz/Fernandez fürs Halbfinale, womit den beiden zumindest Bronze schon sicher war.

Am Samstag im Halbfinale trafen Koosz/Fernandez dann erneut auf Porrenga/Goksen, die sie bereits in der Gruppenphase mit einem klaren 2-Satz-Sieg bezwingen hatten können. Auch diesmal gelang dem Einser-Duo mit 21:18, 21:15 ein klarer 2-Satzerfolg und somit war der Finaleinzug im Mixed Gewissheit. Im Spiel um die Goldmedaille standen ihnen am Sonntag Narin Uluc (Türkei) und Francisco Motero (Spanien) gegenüber. Nach einem spannenden Spiel behielten die Gegner letztlich die Oberhand und holten sich mit 21:16, 21:17 die Goldmedaille. Für Koosz bedeutete dies nach Bronze im Einzel die Silbermedaille im Mixed.

„Ein ganz toller Erfolg von Henriett, zu dem wir von Vereinsseite aus ganzem Herzen gratulieren“, zollte auch ASV-Sektionsleiter Andreas Meinke Respekt vor der Leistung. Und Vangelov schloss sich an: „Henriett hat sich diesen Erfolg ganz klar verdient. Sie hat hart auf dieses Saisonhighlight übers ganze Jahr hingearbeitet und im entscheidenden Moment kann sie ihre Leistung immer auch konstant abrufen“, lobt der Nationalcoach.