Para-International Sheffield: Bronze für Pressbaums Henriett Koosz

Henriett Koosz reiste noch im Juli in Begleitung von Para-Badminton-Nationaltrainer Vladimir Vangelov an, um vor dem Beginn des Turniers in der Halle gut trainieren zu können. Am Mittwoch hatte Koosz dan ihr erstes Gruppenspiel gegen die Brasilianerin Ana Gomes. Sie zeigte sich sehr gut präperiert und hat ihre Gegnerin beim 21:10,21:6-Sieg über beide Sätze klar kontrolliert. Doch im zweiten Gruppenspiel wurde es gegen die Südkoreanerin Kwon Hyunah, die an Position 3/4 gesetzt war, deutlich schwieriger. „Leider gelang es mir überhaupt nicht, diese starke Gegnerin zu kontrollieren und musste mich 15:21, 16:21 geschlagen geben“, zeigte sich Koosz enttäuscht. Trotzdem sollte es für sie noch zum zweiten Platz in der Gruppe reichen, war ihr den Einzug ins Viertelfinale ermögliche. Dort traf sie auf die klar favorisierte Thailänderin Sujurat Pokkham. Koosz präsentierte sich in diesem Spiel zwar wieder in Bestform, „vor allem der zweite Satz war sehr gut“, ist sie zufrieden, doch letztlich konnte sie den deutlichen Sieg der Thailänderin nicht verhindern - 8:21, 14:21.

Henriett Koosz gab auch im Einzel alles, doch mit ihren Gegnerinnen aus Südkora und Thaländ hatte sie ein extrem schweres Los gezogen. Foto: Burgess

Am Mittwoch spielte Koosz auch ihr erstes Mixeddoppel mit ihrem oftmaligen internationalen Partner Ignacio Fernandez. Auch im Mixed gelang ihr mit dem Spanier ein überzeugendes erstes Spiel gegen David Follet/Mischa Ginns, eine Paarung aus England und Australien. Mit 21:16, 21:11 konnten die beiden einen klaren Sieg herausspielen. Im zweiten Gruppenspiel wartete dann die an Zwei gesetzten Choi Jungman/Lee Sun Ae. Also erneut musste sie alos früh gegen überragende Südkoreaner ran. Koosz/Fernandez zeigten zwar ein beherztes Spiel, aber die Überlegenheit der Koreaner war nicht zu übersehen und so ging deren Sieg mit 21:12, 21:12 auch in Ordnung. Aber auch im Mixed reichte der zweite Platz in der Gruppe zum Einzug ins Halbfinale. Dort standen ihnen dann die späteren Turniersieger, der Italiener Yuri Ferrigno und die Peruanerin Pilar Yauregui, gegenüber. Trotz der 10:21, 13:21-Niederlage waren Koosz/Ferndandez mit ihrem Spiel und dem dritten Platz sehr zufrieden.

Koosz hat nun eine Woche Zeit zur Erholung und Vorbereitung, ehe sie zu den Europameisterschaften reisen wird, die vom 15. bis 20. August in Rotterdam (NDL) über die Bühne gehen werden.