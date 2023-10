Pressbaum gewinnt zum Saionstart das NÖ-Derby

Zum Auftakt der neuen Bundesligasaison 2023/24 empfing der ASV Pressbaum am Samstag im Niederösterreich-Derby die Mannschaft von Badminton Mödling. Im Vergleich zum Vorjahr verzeichneten die Mödlinger mit Harshit Aggarwal (Indien), Ondřej Král (Tschechien) und Serena Au Yeong (Feldkirch) drei starke Neuzugänge, während Jan Louda nicht mehr im Kader steht. Im ersten Spiel reisten sie aber ersatzgeschwächt ohne ihre ersten beiden Herren im Einzel, Aggarwal und Wraber, nach Pressbaum. Dagegen mussten die Pressbaumer auf den Doppelspezialisten Pawel Smilowski und Carina Meinke verzichten und der Rückkehrer Philip Birker war aufgrund einer akuten Erkrankung nur bedingt einsetzbar. Da Philipp Drexler zur neuen Saison in die 2. Bundesliga wechselte und Jan Janostik nun in der tschechischen Liga spielt, wurde die Pressbaumer Mannschaft durch Lucie Cerna (Tschechien) und Mark Korosa (Slowenien) ergänzt. „Aufgrund dieser Konstellation erwarten wir ein spannendes Spiel, hoffen aber auf einen knappen Sieg, um erfolgreich in die Saison zu starten“, meinte ASV-Sektionsleiter Andreas Meinke vor dem Spiel.

Für das erste Spiel entschied sich Adi Pratama im ersten Herrendoppel mit Iskandar Zulkarnain anzutreten, wohingegen Mödling etwas überraschend Dominik Stipsits und Christian Tomic aufstellte. Somit war das erste Herrendoppel schnell entschieden. Pratama/Zulkarnain ließen den Mödlingern in zwei Sätzen mit 21:4, 21:7 keine Chance und sorgten erwartungsgemäß für die 1:0-Führung. Für das zweite Herrendoppel hatte Pratama sich für Philip Birker und Mark Korosa entschieden, die auf Daniel Graßmück und Michael Tomic trafen. Bei ihrem ersten gemeinsamen Auftreten hatten die beiden Pressbaumer einige Mühe ins Spiel zu finden und zudem machte Birker seine Erkrankung zu schaffen. Dennoch entwickelte sich ein spannendes Spiel, bei dem am Ende aber die Mödlinger knapp mit 21:19, 21:18 die Oberhand behielten und somit für den 1:1-Ausgleich sorgten.

Durch den Ausfall von Carina Meinke traten für Pressbaum erstmals Alzbeta Basova und Lucie Cerna im Damendoppel an. Auf Mödlinger Seite stand die neuformierte Paarung Serena Au Yeong und Reka Sarosi, die ein starkes Spiel lieferten. Und so konnten die Mödlingerinnen im ersten Satz ihre durchgehende Führung mit 21:18 zum Satzgewinn nutzen. Aber dann variierten Basova/Cerna ihr Spiel stärker und es gelang ihnen zunehmend besser mit druckvollen Angriffen das Spiel zu dominieren. Folglich drehten sie das Spiel und mit 21:16, 21:13 gelang ihnen ein 3-Satzerfolg zur erneuten 2:1-Führung für Pressbaum.

Das erste Herreneinzel war auf dem Papier eine klare Angelegenheit. Zulkarnain traf auf den Mödlinger Michael Tomic. Und der Malaie im Pressbaumer Dress lieferte auch wie erwartet einen klaren 2-Satzsieg (21:12, 21:15) ab und sorgte somit für die 3:1-Führung. Im anschließenden zweiten Herreneinzel schickte Pratama Neuzugang Mark Korosa aufs Feld, wohingegen Ondřej Král für Mödling antrat. Korosa konnte in den zwei Sätzen zwar einige Male mit schönen Ballwechseln überzeugen, aber war am Ende gegen den erfahrenen Tschechen doch unterlegen. Die 2-Satzniederlage (17:21, 12:21) bedeutete wieder den Anschlusspunkt der Gäste zum 3:2.

Im Dameneinzel konnte dann zum ersten Mal Lucie Cerna für Pressbaum ihr Talent zeigen. Ihr stand Katrin Neudolt gegenüber. Im ersten Satz kontrollierte Cerna das Spiel von Beginn an und stellte mit 21:16 die Zeichen auf Sieg. Im zweiten Satz gab die Mödlingerin das Spiel dann beim Stand von 7:1 für die Pressbaumerin aufgrund einer Verletzung auf und somit war der 2-Punktevorsprung der Pressbaumer zum 4:2 wiederhergestellt. Für das dritte Herreneinzel kam es zum Aufeinandertreffen von Armin Sarosi, der für Pressbaum spielt, gegen seinen Vereinskameraden Christian Tomic. Armin begann im ersten Satz etwas nervös und musste den Satz mit 16:21 abgeben. Im zweiten Satz steigerte er sich aber deutlich und mit 21:17 erzwang er einen dritten Satz. Nach einem verpatzten Start lag er schon mit 2:11 zurück, konnte sich noch etwas herankämpfen, aber die Niederlage mit 15:21 war nicht mehr zu verhindern. Damit verkürzte Mödling ein weiteres Mal zum 4:3.

Im Mixed entschied sich Adi Pratama gemeinsam mit Alzbeta Basova zu spielen, um gegen das neue Mödlinger Mixed Ondřej Král/Serena Au Yeong anzutreten. Für einen Sieg im Auftaktspiel musste das Mixed gewonnen werden, und entsprechend motiviert gingen Adi und Alzbeta zur Sache. Mit einer überzeugenden Leistung waren sie den Mödlingern durchgehend überlegen und bescherten sich mit 21:17, 21:12 einen klaren 2-Satzerfolg. Hiermit war der 5:3-Sieg gesichert und der Auftakt in die neue Bundesligasaison geglückt.

„Da beide Mannschaften nicht in Bestbesetzung antreten konnten, sind wir mit dem 5:3-Erfolg sehr zufrieden. Auch unsere jungen Nachwuchsspieler haben ihr Talent beweisen können und werden uns sicher noch viel Freude bereiten“, erklärte Sektionsleiter Andreas Meinke. Als nächstes steht eine Doppelrunde am Programm. Am 28. Oktober empfängt der ASV Pressbaum den Rekordmeister aus Traun und am 29. Oktober wird die Mannschaft des ASV Pressbaum in Linz zu Gast zu sein.