Pressbaum rettet sich in Entscheidungsspiel

Das erste Spiel um den österreichischen Staatsmeistertitel hatte der ASV Pressbaum rund um die ehemalige Nummer 23 der Welt, den Malaien Iskander Zulkarnain, Mitte April auswärts in Traun mit 2:5 glatt verloren. Daher war man am Samstag daheim schon unter Zugzwang. Nur mit einem Sieg konnten sich die Schützlinge von Spielertrainer Adi Pratama in ein alles entscheidendes drittes Spiel am Montag erneut im Sacre Coeur retten. Und mit einer leicht veränderten Mannschaftsaufstellung gelang das Unterfangen.

Dabei sahen die Heimischen nach den ersten fünf Partien bereits wie die sicheren Sieger aus, führten scheinbar komfortabel mit 4:1. Vor allem gleich der glatte 2-Satz-Sieg im zweiten Spiel für Carina Meinke/Alzbeta Basova gegen Catlyn Kruus/Sabina Balut (21:17, 21:18) weckten die Hoffnung beim sportlichen Leiter Andreas Meinke und den zahlreichen Heimfans auf eine vielleicht doch etwas raschere Entscheidung zugunsten der Pressbaumer. Zuvor hatten ja auch schon Zulkarnain/Pratama im ersten Herrendoppel Altmeister Jürgen Koch, der seinen ersten Bundesligatitel mit Traun 1992 gefeiert hatte und dem starken Franzosen Collins-Valentine Filimon in drei Sätzen abserviert. Nachdem im ersten Satz ein vermeintlicher Outball gutgegeben wurde und somit den Gästen der erste Satz mit 21:19 zufiel, haben die beiden Asiaten in Diensten des ASV deutlich humorloser gespielt und bei den beiden weiteren Sätzen mit 21:12, 21:10 sichtlich die Daumenschrauben angesetzt.

Zulkarnain verzichtete diesmal auch in seinem Herreneinzel auf Drama, sondern spielte konstant in absoluter Bestform, sodass der Franzose, der in den letzten Partien gegen ihn immer wie ein ernsthafter Gegner gewirkt hatte, diesmal einfach nur eine Lehrstunde vom Malaien erhielt (21:9, 21:16). Das Dameneinzel ging erwartungsgemäß an die starke Estin Catlyn Kruss, die Pressbaums Carina Meinke keine Chance ließ (15:21, 11:21). Im Mixed warend afür wieder die Pressbaumer mit dem eingespielten Duo Pawel Smilowski und Alzbeta Basova aus Tschechien gegen Koch/Constantinescu eine Klasse für sich (21:13, 21:10).

Doch danach zeigte sich, dass die Pressbaumer überraschend große Probleme bei den Herreneinzel heuer gegen Traun haben. Wie schon beim Auswärtsspiel war Pratama nicht in der Lage, Wolfgang Gnedt den entscheidenden fünften Punkt zur Entscheidung abzunehmen. Ist es in Traun noch eine knappe Partie zwischen den beiden gewesen, so machte Gnedt diesmal sogar überraschend kurzen Prozess mit dem Indonesier (16:21, 13:21). Und auch Kai Niederhuber im Dreierenzel ist mittlerweile ein echtes Problem für die Pressbaumer. Hatte in Traun noch Philip Drexler glatt verloren, so durfte diesmal der Tscheche Jan Janostik ran. Aber auch er war chancenlos (13:21, 16:21). Die Trauner kamen mit den beiden Einzelsiegen wieder auf 4:3 heran und Pressbaum musste das zweite Herrendoppel gewinnen, um nicht ein neuntes und entscheidendes Match zu verhindern.

Und es entwickelte sich die erwartet enge Partie. Pratama stellte diesmal Drexler an die Seite von Smilowski, was im ersten Satz aber gar nicht gut aussah. Gnedt/Niederhuber auf Seiten Trauns legten furios los und gewannen den ersten Satz 21:13. Doch dann machte sich die Routine Smilowskis doch bezahlt, der zweite Satz ging glatt an die Pressbaumer (21:15). Der dritte Satz war dann an Spannung kaum zu überbieten, doch Smilowski/Drexler konnten nach der Abwehr von zwei Matchbällen das entscheidende zweite Herrendoppel im dritten Satz mit 22:20 gewinnen und so die Gesamtpartie mit 5:3 für sich entscheiden.

Die endgültige Entscheidung fällt daher am Montag, dem 1. Mai (10 Uhr), im Sacre Coeur. Pressbaum hat sich den Heimvorteil als Grunddurchgangssieger erarbeitet. In diesem Spiel wird dann endgültig der neue Meister 2023 gekürt und im Anschluss erfolgt sofort die Pokalübergabe. Bei diesen beiden ausgeglichenen Teams wäre alles andere als eine Entscheidung in einem neunten Match fast schon eine Enttäuschung.